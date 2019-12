De nouveaux diplômés Porsche formés pour intervenir à Manille

Trois jeunes Philippins ont démontré leurs compétences techniques lors d’une mission de trois mois dans l’atelier du Porsche Center Stuttgart. Jennievib, Mark et Daryl sont diplômés du Porsche Training and Recruitment Center Asia à Manille.

Il y a plus de dix ans, la division après-vente Porsche After-Sales a fondé le centre de qualification à Manille. En coopération avec l’Institut technique Don Bosco et l’importateur local PGA Cars Inc., des jeunes issus de milieux défavorisés devaient être formés pour intervenir dans la mécatronique automobile en après-vente. L’objectif principal était de former les spécialistes techniques dont le besoin était urgent, en particulier pour les centres Porsche au Moyen-Orient, en particulier en raison de la mobilité électrique, de la digitalisation et de la connectivité croissantes.

En 2019, Manille ne sera plus le seul site sous l’égide de l’initiative mondiale PAVE, un programme après-vente de formation professionnelle initiale. En Chine, en Afrique du Sud et au Mexique également, les jeunes femmes et hommes sont qualifiés pour travailler en tant qu’ingénieurs en mécatronique automobile dans le service après-vente en mettant l’accent sur la «digitalisation et la mobilité électrique» ou la «technologie de la carrosserie». D’autres implantations sont prévues, car il devient désormais de plus en plus difficile de recruter de jeunes talents techniques sur d’autres marchés.

Jennievib, Mark et Daryl ont fait la meilleure publicité pour le programme de qualification PAVE.

Daniel Schukraft, vice-président après-vente chez Porsche AG, est également satisfait : « Nos jeunes collègues de Stuttgart ont montré qu’avec PAVE, nous avons créé une norme qui nous équipe uniformément dans le monde entier pour les technologies du futur ».

Photos : Porsche