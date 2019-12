Des Audi TT Roadster électriques pour enfants au LEGOLAND

En 2002, Audi a démarré un partenariat de plusieurs années avec le parc d’attraction LEGOLAND en Allemagne, qui a ouvert officiellement ses portes le 17 mai 2002 à Güntzburg, en Bavière. À l’école de conduite Audi LEGOLAND, les enfants ont pu montrer leurs compétences avec 40 Audi TT Roadster animés par des moteurs électriques adaptés. Après avoir passé le test de conduite, les petits conducteurs ont reçu un permis de conduire Audi LEGOLAND. En outre, 38 modèles Audi, allant de l’A2 à l’A6 Avant, étaient mis à disposition par le constructeur aux quatre anneaux en tant que véhicules officiels et navettes pour ce parc d’attraction.

Audi a conclu un beau partenariat de coopération avec le groupe LEGO afin d’accroître sa visibilité, comme a déclaré le Dr Georg Flandorfer, ancien membre du directoire d’AUDI AG en charge des ventes et du marketing : « Les deux marques combinent humanité, enthousiasme et émotion, dynamisme et mouvement. »

À Güntzburg, plus de 50 millions de briques LEGO créent un monde fantastique de jeux et d’expériences. Plus de 40 attractions inspirent les enfants, les adolescents mais aussi les adultes. Plus de 1,5 millions de personnes visitent chaque année ce parc à thème.

Pour ce partenariat, 40 petites voitures électriques aux couleurs de la marque ont été réalisées en coopération avec Audi, reprenant le design de l’Audi TT Roadster Mk1 : calandre Audi avec les 4 anneaux, volant à 3 branches avec les anneaux au centre, arceaux, jantes 5 branches au design Audi et immatriculations d’Ingolstadt avec pour chaque modèle son numéro, allant de IN-TT 1 à IN-TT 40. Différentes teintes étaient disponibles pour les enfants : rouge, jaune et bleu.

Le LEGOLAND allemand est le quatrième parc thématique du fabricant de jouets. Les parcs LEGOLAND existent égalment au Danemark, en Grande-Bretagne et aux USA.

