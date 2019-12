Rinspeed Bedouin de 2003 – Une Porsche 911 turbo modulable et offroad

A l’occasion du salon automobile de Genève 2003, le constructeur automobile et préparateur suisse Rinspeed a dévoilé un étonnant concept basé sur la Porsche 911 Turbo type 996 : le Rinspeed Bedouin offrant un espace arrière modulable (à la fois break de chasse et pick-up) et des capacités offroad.

Sur simple pression d’un bouton, le Rinspeed Bedouin peut être transformé d’un pick-up spacieux à deux places en un break quatre places à la fois sportif et spacieux arborant le look tendance «allroad» – en moins de dix secondes. Avec sa ligne de toit élevée, le Bedouin offre également beaucoup d’espace et de confort d’assise pour les passagers arrière. De plus, l’augmentation de l’espace intérieur peut être utilisée comme lit de chargement fermé en rabattant le dossier des sièges arrière.

« Avec le Rinspeed Bedouin, nous voulions montrer qu’il y a beaucoup de potentiel créatif inexploité en ce qui concerne les véhicules polyvalents », expliquait Frank M. Rinderknecht, PDG de Rinspeed AG. « De notre point de vue, les monospaces peuvent contribuer à la préservation des ressources mondiales car ils sont capables de prendre en charge de nombreuses utilisations spécialisées des voitures. Et ils peuvent s’adapter aux besoins de transport spécifiques en quelques secondes. »

Une transformation astucieuse

La séquence de transformation presque magique est déclenchée par deux moteurs électriques qui entraînent des vérins pour soulever tout le toit du véhicule. La partie avant du toit se replie et devient en fait la fenêtre du hayon tandis que la partie arrière du toit se transforme en plateforme de chargement. Le hayon est également électrique, pouvant être abaissé pour allonger le plancher de 45 centimètres supplémentaires sur une longueur totale de 185 centimètres.

Le plancher peut être utilisé pour transporter des marchandises volumineuses et sert de remplacement de tente moderne et de couchette romantique pour des repos tranquilles.

Pour se conformer aux normes de sécurité les plus élevées, l’ensemble du mécanisme est équipé de sécurités autobloquantes redondantes et pour un effet maximal est actionné avec une télécommande.

Le véhicule au gaz naturel le plus rapide au monde

Le Rinspeed Bedouin est propulsé par un moteur bi-turbo écologique tourné vers l’avenir fonctionnant au gaz naturel. Le gaz naturel est un combustible extrêmement propre qui se compose presque entièrement de méthane et ne contient presque pas de soufre.

La protection de l’environnement n’empêche pas le plaisir de conduire : le moteur est issu de la Porsche 911 Turbo et développe 420 ch (309 kW) à 6 000 tr/min. Il délivre son couple maximal de 560 Nm à seulement 2 700 tr/min. Le Bédouin – pesant 1 640 kg – passe de 0 à 100 km/h en environ 5,9 secondes et atteint une vitesse de pointe limitée électroniquement et mécaniquement à 250 km/h.

Gênes sportifs

Les lignes sportives du Bedouin attirent l’attention dès le premier coup d’œil. Il rappelle un peu la Porsche 911 type 996, dont elle reprend la plateforme à 4 roues motrices et quelques éléments. Conformément à la tradition anglaise, le break de chasse tout-terrain a une ligne de toit présentant une oscillation dynamique qui s’aplatit progressivement vers l’arrière. Les ailes arrière larges et leurs entrées d’air dégagent une puissance brute. Les grandes entrées d’air à l’avant fournissent de l’air de refroidissement suffisant et contribuent également à l’apparence puissante du Bedouin.

Un échappement sportif Remus en acier inoxydable avec des sorties entièrement en aluminium fraisé fournit le son adéquat et donne à l’arrière un look unique et dynamique.

La conception élaborée du toit en profilés d’aluminium témoigne des prouesses techniques de Rinspeed. L’ensemble du mécanisme de fonctionnement du toit est caché derrière les parois latérales. Le verre Foliatec teinté en vert dans les volets de toit crée une ambiance lumineuse et confortable même lorsque le toit est fermé.

Grâce à une suspension Eibach personnalisée à la fois sportive et confortable, la carrosserie du Bedouin est environ 15 centimètres plus haute que celle de son équivalent Porsche. La suspension, qui offre une hauteur et une fermeté réglables, offre une synthèse parfaite entre confort de conduite et tenue de route sportive.

Les rétroviseurs ainsi que les pare-chocs avant et arrière sont peints avec de la peinture cristal scintillante de Swarovski, qui a également contribué à l’emblème du capot entièrement en cristal et au badge arrière doté de la technologie SDS.

Même les feux arrière du Bedouin sont tournés vers l’avenir en utilisant la technologie LED. Ces feux chromés ont été spécifiquement développés le concept car, qui non seulement initient une nouvelle tendance de design, mais offrent également une sécurité routière accrue en raison de leur temps de réaction exceptionnellement rapide.

La carrosserie entière du Bedouin est composée du composite Pre-Preg, un plastique de pointe rarement utilisé dans la production automobile. Il combine un faible poids avec une résistance extraordinairement élevée.

Intérieur : un univers de cuir et de cristal

Le Rinspeed Bedouin montre également son fier héritage à l’intérieur. La majeure partie de l’habitacle du Bedouin a été conservé de la Porsche 996 et a été habillé avec un cuir haut de gamme Poltrona Frau. La teinte brune Cotto s’harmonise parfaitement avec la couleur extérieure, qui passe du légèrement vert au cuivre selon comment on la regarde.

Les designers de Rinspeed ont également innové dans la sélection des matériaux. En partenariat avec le premier fabricant mondial de verre cristal Swarovski, ils ont créé de nouveaux éléments intérieurs ultra-modernes et visionnaires. Les panneaux de porte couverts à la main brillent dans des teintes douces de brun et de blanc. La poignée du levier de vitesses est en cristal massif avec un motif intégré en utilisant la technique de l’endographie. Des lasers ont été utilisés pour imprimer sur les sièges en cuir les logos Rinspeed, qui étaient à leur tour recouverts de cristaux.

Un écran LCD couleur de sept pouces se replie à partir d’une position encastrée dans le pavillon. Il peut afficher le signal de la caméra de recul pour le conducteur ou divertir le passager via un lecteur DVD intégré. Le système a été développé par Blaupunkt et permet également de connecter une source externe telle qu’une console de jeu Sony Playstation.

Roues tout-terrain

Le Rinspeed Bedouin est équipé de volumineux pneus tout-terrain Continental SportContact 4×4 de 18 pouces en 255/55 R18 à l’avant et en 285/50 R18 à l’arrière. Les pneus Continental combinent une conception respectueuse de l’environnement, des capacités hors route exceptionnelles et une excellente adhérence sur les surfaces de la route. Les pneus sont montés sur des jantes en aluminium Rinspeed en deux parties (8,5 x 18″à l’avant et 10 x 18″ à l’arrière) fabriquées sur mesure par ATP.

La direction progressive contribue grandement à l’agilité féline du Bedouin. Un simple demi-tour du volant permet de braquer complètement les roues, à gauche ou à droite. Ce système de direction permet de modifier rapidement l’angle de braquage sans compromettre la stabilité directionnelle.

Conception 100% Suisse

Frank M. Rinderknecht a utilisé une technologie de pointe et un réseau basé en Suisse de grands spécialistes automobiles pour son projet. Bien qu’il n’y ait pas de production automobile en Suisse à proprement parler, il existe une industrie d’approvisionnement automobile très active. De nombreux prototypes très innovants ont été développés et fabriqués en Suisse.

Pour la quatrième fois, la société suisse d’ingénierie Esoro a été engagée pour servir d’entrepreneur général pour l’ensemble du projet de véhicule. Esoro était responsable de la gestion de projet, de l’ingénierie, de la conception et de la fabrication du Rinspeed Bedouin. Esoro a magistralement relevé le défi avec l’aide de ses fournisseurs hautement compétents Protoscar et Schwaller. Il n’a fallu à l’équipe de développement hautement qualifiée que trois mois et demi après le gel de la conception pour transformer le Rinspeed Bedouin du modèle en argile en un prototype roulant et pleinement fonctionnel.

Rinspeed a de nouveau réalisé une voiture innovante et surprenante, qui est restée à l’état de concept car roulant.

Photos : 4Legend.com / Rinspeed – Vidéo : Rinspeed