Recyclage des batteries : Audi et Umicore démarrent un cycle fermé pour le cobalt et le nickel

Audi et Umicore ont terminé avec succès la phase de test de leur coopération de recherche stratégique. Le résultat est que plus de 90% du cobalt et du nickel des batteries haute tension de l’Audi e-tron peuvent être récupérés. Le constructeur automobile et l’expert de la technologie des matériaux et du recyclage entrent donc dans la phase suivante. À partir de janvier 2020, les partenaires coopéreront en boucle fermée pour le cobalt et le nickel. Les matériaux récupérés seront utilisés dans de nouvelles cellules de batterie.

Pour ce projet pilote en boucle fermée, Umicore recevra des modules cellulaires du modèle Audi e-tron, qui seront initialement extraits de véhicules de développement. À partir de ces cellules, l’expert en technologie des matériaux récupérera le cobalt et le nickel et les transformera en matériaux précurseurs et cathodiques. À partir de là, de nouvelles cellules de batterie contenant du cobalt et du nickel recyclés peuvent être produites. Depuis le début du développement de ses premières voitures entièrement électriques, Audi a travaillé sur le recyclage du véhicule. L’entreprise vise à appliquer les ressources efficacement et poursuit délibérément cette idée dans toutes les directions. À l’avenir, de nouvelles compétences en matière de recyclage doivent être développées.

« Une boucle fermée pour les matières premières des batteries est un grand pas sur le plan technologique. Nous économisons des ressources précieuses et réduisons les émissions de CO2. De cette façon, nous nous rapprochons considérablement de notre objectif d’une chaîne d’approvisionnement durable et atteignons une étape importante sur la voie de la réalisation d’un équilibre global neutre en carbone d’ici 2050 », explique le Dr Bernd Martens, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge des achats et des technologies de l’information. « Notre objectif est de penser la durabilité de manière globale. Cela comprend la gestion de la «fin de vie» restante ainsi que le développement économe en ressources de nos produits. »

De plus, Marc Grynberg, PDG d’Umicore a ajouté: « Umicore s’engage à permettre la transition vers la mobilité électrifiée. Les technologies innovantes, l’approvisionnement responsable et la fermeture de la boucle des matériaux conduira à la mobilité propre. Ce projet avec Audi est à la pointe du développement d’une chaîne de valeur durable pour le transport électrifié. »

