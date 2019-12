Écrans et réalité augmentée : Audi abandonnera les boutons dans ses prochains modèles

Audi continue sa transformation vers des véhicules de plus en plus technologiques. Marc Lichte, directeur du design Audi, a récemment déclaré au média Motor Authority que les intérieurs des futurs modèles Audi n’auront plus de bouton et seront entièrement gérés via des écrans dont un grand écran central comme sur les modèles Tesla et via la réalité augmentée.

Le temps des boutons et des molettes est révolu : place à de nouvelles technologies dans l’habitacle! C’est la vision du designer Marc Lichte qui a déjà opéré un profondément changement de design des modèles aux quatre anneaux.

Sur les derniers grands modèles de la marque – A6, A7, Q7 & Q8, les écrans sont beaucoup plus présents : cluster Audi virtual cockpit, infotainment (écran central) et climatisation (second écran central en-dessous).

La prochaine étape pour Audi est d’intégrer de la réalité augmentée détectant les gestes (comme c’est déjà le cas sur certaines BMW via un système de dome abritant une caméra 3D) en parallèle d’un grand écran central façon Tesla afin de rendre le design intérieur plus fluide et simple. Cela signifie que les deux écrans actuels sur les gammes haut de gamme d’Audi fusionneront en un seul beaucoup plus grand.

Le bouton de volume encore présent disparaîtra au profil de la commande vocale, de la reconnaissance des gestes, de l’interface sur l’écran central et d’une interface sur le volant.

Photos : Audi