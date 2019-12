WTCR – Goodyear devient le fournisseur officiel de pneus

Goodyear a été choisi par la FIA comme fournisseur officiel de pneus pour le WTCR (World Touring Car Cup). Suite à un appel d’offres officiel de la FIA, Goodyear s’associera à la série pour les trois prochaines années couvrant les saisons 2020 à 2022.

La saison 2020 du WTCR comprend dix courses sur trois continents, dont des courses au Maroc, en Hongrie, en Allemagne, en Slovaquie, au Portugal, en Espagne, en Chine, en Corée du Sud et à Macao, la Malaisie accueillant la finale. Les épreuves sont des courses à trois manches, résultant en un calendrier de course très compétitif de 30 tours.

Goodyear fournira sa dernière génération de pneus de course Goodyear Eagle F1 SuperSport dans les spécifications à la fois slick et pluie, en commençant par l’ouverture de la saison WTCR 2020 à Marrakech en avril prochain.

Le WTCR est promu par Eurosport Events, propriété de Discovery, et administrée par la FIA et propose des versions de course de voitures de production haute performance de marques telles que Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai et Lynk & Co. Le partenariat permettra également à Goodyear d’avoir une visibilité significative de la marque sur les événements de course et sur les canaux médiatiques d’Eurosport.

François Ribeiro, responsable d’Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré : « Goodyear a une longue et fructueuse histoire dans le sport automobile et nous sommes très fiers d’avoir choisi le WTCR comme fleuron de la course internationale. Discovery et Goodyear seront très actifs ensemble toute l’année pour reconnecter cette marque emblématique à la communauté des courses avec un contenu de qualité et une gamme complète d’activations très créatives. Nous ne doutons pas que Goodyear sera un partenaire de premier ordre sur les fronts technique et marketing du WTCR. »

Mike Rytokoski, vice-président et directeur du marketing de Goodyear Consumer Europe, a déclaré : « Nous sommes ravis de rejoindre Eurosport et la FIA en devenant le fournisseur officiel de pneus pour le FIA ​​WTCR. Cela complète notre récent retour dans le sport automobile mondial à travers le Championnat du Monde d’Endurance FIA. Il permet à Goodyear de se connecter avec des fans dans un large éventail de pays et de prouver également les performances de notre gamme de pneus de course Goodyear Eagle F1 SuperSport. »

Goodyear a une longue histoire dans le sport automobile de haut niveau, remportant 368 Grand Prix de Formule 1, plus que tout autre fabricant de pneus. Le contrat FIA WTCR ravive les souvenirs de l’héritage victorieux de Goodyear dans le Championnat d’Europe des voitures de tourisme, précurseur du WTCR, dans les années 1970 et 1980. Ces dernières années, Goodyear a été le seul fournisseur de pneus de NASCAR et a annoncé son retour dans le sport automobile mondial plus tôt cette année, fournissant des pneus au Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) ​​et à l’European Le Mans Series (ELMS).

Le retour en compétition a coïncidé avec le lancement du pneu Eagle F1 SuperSport de Goodyear dans le segment des pneus «ultra-ultra haute performance» (UUHP).

Photos : Audi