Technologie Audi : éclairage au xénon

L’éclairage au xénon était durant plus de deux décennies la seule technologie qui soit capable d’améliorer la vision nocturne sur un très grand nombre de véhicules, notamment Audi, par rapport à des phares à ampoules classiques. Avec l’arrivée et la démocratisation de l’éclairage à Led, la technologie au xénon a récemment pris sa retraite.

La nécessité d’améliorer l’éclairage nocturne

La visibilité est l’un des facteurs fondamentaux de la sécurité de conduite. Il n’est donc pas étonnant que le taux d’accidents (nombre d’accidents ramené au nombre de voitures en circulation) soit accru la nuit, les statistiques montrant qu’il est alors multiplié par 3. Il faut ajouter que le vieillissement de la population réduit en moyenne l’acuité visuelle et la résistance à la fatigue en conduite nocturne. Il est dès lors de la plus haute importance de disposer de la meilleure technologie d’éclairage.

Plus de 30 % de visibilité avec l’éclairage au xénon

Les phares au xénon se caractérisent par une grande efficacité d’éclairage. Notamment, les feux de croisement au xénon génèrent un éclairage effectif de la chaussée sur une portée de 110 mètres au lieu de 80 mètres pour des technologies traditionnelles à ampoules halogène, soit plus de 30 % de portée additionnelle. A 110 km/h, ces 30 mètres d’éclairage supplémentaires offrent au conducteur une seconde de plus pour réagir face à un obstacle repéré sur la route. Par ailleurs, si les phares au xénon sont directionnels, le gain de visibilité passe à 44 %.

Une étude du TÜV Rheinland, menée en 2007 en Allemagne, a analysé la corrélation entre la proportion d’accidents de nuit, par opposition à la conduite de jour, et le taux d’équipement en xénon des différents modèles de véhicules. Le résultat était probant : le nombre d’accidents mortels sur les routes allemandes pourrait être réduit de 18 % si tous les véhicules étaient équipés d’éclairage au xénon. Ce type d’éclairage pourrait ainsi probablement sauver autant de vies que le contrôle électronique de stabilité ESC. Outre leur puissance d’éclairage, les phares au xénon diffusent une lumière proche de celle du jour. Selon cette même étude TÜV, les éclairages au xénon pourraient éviter 60 % des accidents survenus la nuit sur les routes de campagne.

Par ailleurs, les phares au xénon sont un des rares équipements améliorant à la fois la sécurité, la consommation et les émissions de gaz à effet de serre. En raison de sa plus faible consommation électrique, l’éclairage au xénon diminue la consommation de carburant jusqu’à 0,05 l/100 km et les émissions de CO2 de 1,3 g/km (chiffres extraits d’un communiqué de presse du CLEPA diffusé en Septembre 2007).

Enfin, la présence visible d’une lentille et la lumière bleutée d’un phare au xénon donnait aux designers de larges possibilités de créativité.

Le principe de fonctionnement

Le phare au xénon est constitué de deux électrodes enfermées dans une ampoule contenant du xénon à haute pression, des sels métalliques et des halogénures. L’originalité de cette technologie est sa source lumineuse créée non pas par le réchauffement d’un filament mais par un arc électrique entre ses deux électrodes. Afin d’amorcer cet arc, une tension élevée est générée par un ballast : c’est le même principe que celui utilisé pour amorcer l’allumage d’un tube au néon.

Après que l’arc soit amorcé, la tension du ballast est maintenue à 85 Volts. Cette technologie sans filament procure aux ampoules xénon une durée de vie équivalente à celle de la voiture.

Les avantages de l’éclairage au xénon

Les avantages pour le constructeur étaient :

• Possibilité d’offrir à ses clients la meilleure technique d’éclairage disponible en grand volume avant l’apparition de la technologie LED,

• Image « hi-tech » de la façade avant du véhicule,

• Nouvelles possibilités de style.

Les avantages pour l’utilisateur sont :

• Un éclairage plus efficace réduit le risque d’accident :

– Portée d’éclairage de 110 mètres au lieu de 80 mètres en feux de croisement, soit un gain d’une seconde de temps de réaction à 110 km/h ;

– Gain de visibilité d’au moins 44 % avec des feux directionnels au xénon,

• Une lumière proche de celle du jour, donc une accoutumance plus aisée des yeux,

• Économie allant jusqu’à 0,05 l/100 km de carburant, soit 1,3 g/km de CO2,

• Une durée de vie des ampoules équivalente à celle de la voiture.

Aujourd’hui, la technologie au Xénon est dépassée, remplacée par les phares à LED consommant encore moins d’énergie, nécessaire pour les nouveaux véhicules électriques. La technologie LED est encore plus efficace et endurante mais aussi moins coûteuse pour les constructeurs automobiles L’inconvénient est de bien refroidir les LED ayant tendance à beaucoup chauffée. Le design des phares est aussi plus importants, offrant plus de liberté aux designers.

Photos : Audi