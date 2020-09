1 001 ch pour les Audi RS 6, RS 7, RS Q8 & Lamborghini Urus RR via MTM

Le préparateur allemand MTM (Motoren Technik Mayer) spécialisé avant tout dans les modèles de la marque Audi depuis plusieurs décennies est assez discret dans la communication de ses nouveautés. Son dernier fait d’armes mérite que l’on s’y attarde un peu : un stage 4 proposant une puissance de 1 001 ch (736 kW) et 1 249 Nm pour le moteur 4.0 l V8 biturbo présent sous le capot des modèles Audi RS 6 Avant, RS7 Sportback et RS Q8 et même dans le Lamborghini Urus RR. Mais une telle préparation de qualité à un prix…

Présent sur certains derniers modèles RS d’Audi Sport, le moteur V8 biturbo de 4,0 litres développe de série 600 ch et 800 Nm. Pour ceux qui recherchent plus de performances, MTM propose un stage 4 ultime offrant des performances d’hypercars : 1 001 ch et 1 249 Nm. Cela est rendu possible via un calculateur spécifique se branchant en parallèle de celui gérant les paramètres du moteur, deux gros turbos et d’autres améliorations mécaniques.

Avec toute cette puissance, le 0 à 100 km/h est atteint en 3,6 secondes et la vitesse maximale est de 305 km/h pour l’Audi RS 6 Avant. Les accélérations sont de 3,7 s sur le RS 7 Sportback et 3,8 s sur le RS Q8. La vitesse maximale est également de 305 km/h.

Pour le stage 4, MTM le facture 36 784 euros pour les Audi RS 6 et RS 7 et 37 122 euros pour le RS Q8.

Les stages 3, 2 et 1 sont également disponibles pour les trois modèles : 962 ch, 812 ch et 787 ch – prix respectifs de 25 316 euros, 13 333 euros (13 501 euros pour le RS Q8) et 9 282 euros.

Pour les propriétaires du Super SUV italien, MTM a développé le Lamborghini Urus RR, développant également 1 001 ch et 1 249 Nm. Il est équipé d’un échappement Akrapovic.

Photos – Vidéo : MTM