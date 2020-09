Essais des Bugatti Chiron Super Sport 300+ & Chiron Pur Sport à Nardò

Une longueur de 12,6 kilomètres. Un circuit en forme d’anneau de 4 kilomètres de diamètre. Le bord extérieur s’incline de plus de douze degrés vers le centre, ce qui est optimal pour les vitesses maximales. La piste de contrôle en forme d’anneau de Nardò, située dans les Pouilles en Italie, est considérée comme le circuit automobile le plus rapide au monde. C’est donc le terrain de test idéal pour les deux hypersportives Bugatti Chiron Pur Sport et Chiron Super Sport 300+. En théorie, il est possible d’atteindre ici une vitesse de plus de 400 km/h, et jusqu’ à 240 km/h, les chauffeurs d’essai n’ont pas besoin de braquage. L’inclinaison compense les forces latérales.

À l’intérieur de la piste ronde à grande vitesse se trouve un circuit de contrôle de maniabilité de 6,2 kilomètres, prédestiné aux ajustements dynamiques et aux ajustements du châssis. Sur une superficie de plus de 700 hectares, 70 kilomètres de pistes sont à votre disposition pour un test complet. Pour la première fois, les deux extrêmes de l’éventail de performances Bugatti se retrouvent sur un terrain d’essai.

« Le terrain d’essai à Nardò avec sa piste ronde à grande vitesse et son circuit d’essai de maniabilité est idéal pour nous. Ici, nous pouvons tester massivement la Chiron Pur Sport et la Chiron Super Sport 300+ à différentes vitesses, et ce, à des températures extérieures élevées », note Stefan Ellrott, directeur du développement chez Bugatti. « Nos hypersportives doivent fonctionner parfaitement, non seulement à des vitesses et à des températures modérées, mais aussi à des vitesses dépassant les 300 km/h, par temps froid ou chaud. »

Plus de 20 000 kilomètres d’essai

Bugatti y consacre beaucoup d’efforts : en Italie, durant quatre semaines et du matin au soir, 37 collaborateurs de plusieurs services spécialisés mettent au point huit véhicules Bugatti. Au total, quatre véhicules de présérie de la Chiron Super Sport 300+ et quatre de la Chiron Pur Sport parcourent plus de 20 000 kilomètres. À chaque tour, les ingénieurs enregistrent des données avec leurs ordinateurs et ne modifient parfois que de petits détails pour vérifier le résultat au tour suivant. Pour le seul réglage de la commande moteur, neuf gigaoctets de données sont générés et analysés après les tests. Un travail exigeant une grande concentration de la part de tous les collaborateurs. « Le créneau horaire est serré, c’est pourquoi nous utilisons chaque minute pour effectuer nos essais sur le circuit », explique Christian Mohr, ingénieur d’essai moteur chez Bugatti.

En plus des essais sur la Pur Sport, les ingénieurs d’essai se consacrent activement à la phase de développement de la Chiron Super Sport 300+, à la dynamique longitudinale inédite dans la gamme des Chiron2. Dérivée du véhicule record qui, en été 2019, fut le premier véhicule de série à dépasser 300 miles par heure (490,484 km/h), elle représente une édition spéciale très rapide, limitée à seulement 30 véhicules. Bugatti ne règle la vitesse maximale électroniquement qu’à 440 km/h.

D’un point de vue esthétique, cette Bugatti de série la plus rapide jamais construite se distingue de la Chiron et de la Chiron Pur Sport notamment par une carrosserie allongée et optimisée sur le plan aérodynamique, conçue pour les trajets à grande vitesse. L’arrière allongé, appelé Longtail, permet au flux laminaire de rester plus longtemps en contact avec la voiture et offre une zone de rupture nettement réduite. Des « air curtains » (rideaux d’air) situés latéralement près des entrées d’air dirigent l’air de l’avant vers l’arrière sur les flancs du véhicule. Par ailleurs, neuf sorties d’air sur chaque garde-boue empêchent la formation d’une pression d’air dans les passages de roues à cause de la rotation. En raison de la modification de la carrosserie, le véhicule réagit différemment à vitesses élevées par rapport aux anciens modèles Chiron.

Chiron Super Sport 300+ : la plus puissante des Bugatti

Avec une puissance de 1 600 ch (1 176 kW), la Bugatti Chiron Super Sport 300+ dépasse la Chiron de 100 ch, devenant ainsi la Bugatti la plus puissante jamais construite. Pour la poussée de puissance, les ingénieurs de Nardò développent une nouvelle gestion thermique pour le moteur et la boîte de vitesses, vérifient les températures sur la carrosserie et testent le comportement thermique de tous les composants. « À cela s’ajoutent de nouveaux éléments de refroidissement et de nouvelles pièces de la boîte de vitesses, ainsi que les développements logiciels et les réglages pour le moteur, la boîte de vitesses, l’entraînement et le turbocompresseur », explique Christian Mohr. Chaque modification doit être compatible avec les autres composants et doit donc être testée. Pour des raisons de sécurité, les ingénieurs d’essai roulent donc « seulement » à 300 km/h. « À ce stade du développement, nous nous rapprochons lentement de la vitesse supérieure afin de pouvoir réagir à chaque subtilité à n’importe quelle vitesse et ajuster précisément les composants », explique Christian Mohr. Les premiers véhicules seront livrés aux clients vers la fin de l’année 2021, au prix unitaire de 3,5 millions d’euros net.

Chiron Pur Sport, presque prête pour la production en série

Sur la Chiron Pur Sport, presque mûre pour la production en série, les ingénieurs vérifient le logiciel de commande du moteur, la gestion thermique, la charge et les fonctions de la boîte de vitesses. À Nardò, le châssis et le système de freinage bénéficient d’une dernière finition sur ce véhicule à l’excellente dynamique transversale. Outre les trajets sur la piste ronde à grande vitesse, des tours rapides sur le circuit d’essai de maniabilité font également partie des tests. « Nous avons conçu la Chiron Pur Sport de manière cohérente pour qu’elle parcoure les virages avec une rapidité et une précision exceptionnelles », explique Jachin Schwalbe, responsable du développement des châssis. « Sur le circuit d’essai de maniabilité, le châssis sportif sans compromis offre une adhérence incroyable. À cela s’ajoutent des valeurs d’accélération sensationnelles, résultats de rapports de vitesse plus courts et d’une maniabilité extrêmement précise. » Une hypersportive pour les clients qui aiment vivre des virages dans les limites de la dynamique transversale. La production de la Chiron Pur Sport, limitée à 60 véhicules et vendue 3 millions d’euros (net) est en cours à Bälde.

Les deux modèles sont uniques et ont une conduite totalement différente. « La Chiron Pur Sport, avec sa boîte de vitesses plus courte et son grand aileron arrière, se sent très à l’aise sur le circuit étroit d’essai de maniabilité. Sur la Chiron Super Sport 300+, l’accent est mis sur la vitesse maximale, à laquelle elle se révèle extrêmement silencieuse et précise. La partie arrière allongée à elle seule confère à la Chiron Super Sport 300+ une conduite totalement différente », explique Christian Mohr. Ce sont précisément les deux extrêmes du large éventail des performances de Bugatti.

Photos – Vidéo : Bugatti