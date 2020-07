100 ans de la protection de la santé chez Audi

Le service de la protection de la santé d’Audi (Audi Gesundheitsschutz) fête son 100ème anniversaire en 2020. A cause du coronavirus, il n’y aura pas de grande fête. « La pandémie de coronavirus a une nouvelle fois démontré l’importance centrale de notre santé, à la fois dans la société et dans les entreprises. Chez Audi, la santé de nos employés est au premier plan de tout ce que nous faisons », explique Sabine Maaßen, directrice des ressources humaines.

Le premier ambulancier à temps plein a commencé à travailler chez NSU, une marque du Patrimoine des quatre anneaux, à Neckarsulm en 1920, marquant la naissance de la protection de la santé professionnelle chez Audi. Au début, l’accent était mis sur la prise en charge des employés en cas de blessures ou de situations d’urgence aiguës. Cet aspect est encore aujourd’hui un élément essentiel. « Si quelque chose se passe à l’usine, par exemple si quelqu’un a une crise cardiaque, nous arrivons généralement sur les lieux dans les trois minutes. Cette proximité et cette rapidité d’action contribuent à sauver des vies », explique Andreas Haller, responsable de la santé au travail chez Audi. La protection de la santé au sein du constructeur bavarois a désormais de nombreuses facettes, allant de la consultation médicale aiguë et d’urgence, des soins de santé au travail préventifs, de la prévention individuelle et de l’inclusion des employés qui reçoivent des consultations sur leur travail en raison de limitations liées à la santé, la conception du lieu de travail lui-même, qui doit être ergonomique, sûre et maintenir la santé des employés. « Plus récemment, nous avons rendu les postes de travail chez Audi ‘prêts pour le coronavirus’, par exemple. Nous travaillons en étroite collaboration et avec beaucoup de succès avec de nombreux partenaires de l’entreprise dans ce domaine », explique Haller.

Le comité d’entreprise est un partenaire important dans cette coopération. Peter Mosch, président du comité d’entreprise général d’AUDI AG : « Pour nous, en tant que représentant des employés, la prévention des accidents dans l’entreprise et la santé de nos collègues sont très importantes. Si vous regardez les débuts du travail industriel – y compris dans l’industrie automobile – et comparez cela avec les normes de sécurité au travail d’aujourd’hui, il est clair que les choses ont évolué tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau politique au cours des 100 dernières années. Je suis très reconnaissant à tous les membres des comités internes de protection de la santé au travail – médecins d’entreprise sur place, gestionnaires et membres du comité d’entreprise – qui travaillent ensemble avec un grand engagement pour établir un niveau élevé de protection de la santé chez Audi. »

Le spectre de la protection de la santé d’Audi s’étend de l’Audi Checkup et du «Jeder hat Psyche» jusqu’aux opérations en dehors des portes de l’usine.

Ce qui a commencé petit en 1920 a énormément évolué en l’espace d’un siècle. Aujourd’hui, il existe trois centres de santé au travail sur les deux sites Audi en Allemagne : un à Neckarsulm et deux à Ingolstadt. Plus de 100 employés veillent au bien-être de leurs collègues d’Audi – en Allemagne, mais aussi sur les sites internationaux des quatre anneaux, avec leurs collègues médecins sur place. En Belgique, au Mexique et en Hongrie, par exemple, il existe des branches distinctes pour la protection de la santé des employés. La gamme de services de la protection de la santé d’Audi a également considérablement augmenté au cours des décennies. Aujourd’hui, la protection de la santé comprend non seulement les soins de santé au travail et la prévention des maladies professionnelles, la santé de l’entreprise et la gestion de l’intégration, des soins médicaux aiguës et d’urgence mais aussi la santé préventive individuelle. Par exemple, l’Audi Checkup a été créé en 2006.

L’objectif de l’Audi Checkup est d’identifier très tôt les risques pour la santé, de prévenir les maladies chroniques et de transmettre des connaissances sur les comportements soucieux de leur santé. Environ 90% des employés profitent régulièrement de ce programme volontaire d’examen et de prévention. Depuis le début du programme en 2006, plus de 100 000 employés y ont participé et plus de 10 000 employés d’Audi se sont présentés pour un examen en 2019. L’Audi Checkup fait partie de l’accord d’entreprise sur la santé, sur la base duquel l’entreprise et le comité d’entreprise se sont engagés à maintenir, promouvoir et restaurer la santé physique et mentale des employés.

L’Audi Gesundheitsschutz ne fait pas seulement ce qui est attendu, mais fait aussi un effort supplémentaire : par exemple avec la campagne actuelle «Chacun a un psyché. Pourquoi ne pas en parler? ». Cette campagne existe depuis la Journée mondiale de la santé mentale de l’année dernière (10 octobre). Le projet vise à promouvoir une approche plus naturelle du thème de la santé mentale et ainsi contribuer à déstigmatiser la maladie mentale. Les employés impliqués dans le projet fournissent des informations lors des événements de l’entreprise, organisent leurs propres événements d’information, distribuent des dépliants et d’autres documents d’information et sensibilisent aux points de contact pour la santé au travail, tels que l’heure de consultation établie sur la santé mentale ou l’heure de consultation sur la dépendance. Les quatre réseaux ont depuis longtemps des offres concernant la santé mentale, mais c’est la campagne actuelle qui a incité de nombreux employés à s’ouvrir et à parler plus ouvertement de leurs propres problèmes ou à offrir leur aide aux collègues concernés.

La santé au travail prend également la responsabilité sociale, par exemple en proposant aux employés de s’inscrire à la base de données mondiale pour la lutte contre la leucémie pendant leurs heures de travail. Audi travaille avec les institutions concernées dans ce domaine depuis de nombreuses années et paie les frais de laboratoire pour la dactylographie. En conséquence, il existe de nombreux donneurs de cellules souches – et donc des sauveteurs – parmi les employés d’Audi.

Les ambulanciers paramédicaux d’Audi ont répondu à plus de 1 300 urgences externes

En parlant de sauveteurs, les ambulanciers paramédicaux d’Audi ne sont pas là seulement pour les employés d’Audi mais aussi pour les personnes qui vivent sur les lieux. Sur la base d’accords correspondants, ils peuvent également répondre aux urgences en dehors des portes de l’usine. C’est le cas, par exemple, si le centre de contrôle local de secours détermine que le service médical d’urgence Audi est plus proche et peut donc se rendre sur le site de l’accident plus rapidement qu’un autre service médical d’urgence. Rien qu’en 2019, les ambulanciers paramédicaux d’Audi ont été appelés dans plus de 1 300 urgences externes pour couvrir la demande de pointe. Le «médecin-chef» d’Audi – Andreas Haller – déclare: « Nous sommes heureux de faire notre part pour nos régions d’origine ici. En même temps, nous bénéficions également de ces interventions d’urgence : nos ambulanciers paramédicaux sont toujours très bien formés. » En ce qui concerne les effectifs d’Audi, Andreas Haller a un grand objectif : « Nous voulons que nos employés soient en forme et en bonne santé lorsqu’ils commencent leur retraite bien méritée après avoir atteint l’âge de la retraite. »

Photos : Audi