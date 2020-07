Quels équipements font partie des ambulances Audi?

Les ambulanciers paramédicaux de l’Audi Gesundheitsschutz des usines Audi d’Ingolstadt et de Neckarsulm sont les premiers à intervenir pour porter secours aux victimes d’accidents et de malaises. A l’occasion du challenge Tetris, faisons l’inventaire des équipements des ambulances Audi, disposés soigneusement à l’intérieur et vérifiés régulièrement.

En 2020, le service Audi Gesundheitsschutz célèbre son 100ème anniversaire. Le premier ambulancier a été embauché en 1920 sur le site NSU à Neckarsulm pour répondre aux urgences et aux blessures subies par ses collègues. Aujourd’hui, le service de santé d’Audi applique des pratiques durables et holistiques au sujet de la santé : plus d’une centaine d’experts en santé sont responsables des soins d’urgence aigus et de la prévention individuelle, de la conception ergonomique, sûre et respectueuse de la santé des postes de travail et de la santé mentale des Employés d’Audi.

Depuis un certain temps, un drôle de défi se développe dans la communauté de services d’urgence (pompier, police, ambulance) : le #TetrisChallenge. L’objectif est de publier sur les réseaux sociaux une vue aérienne d’une véhicule d’intervention vide avec tous les équipements sortis et les occupants sur le côté du véhicule.

Si vous vous êtes toujours demandé ce qu’il y avait à l’intérieur d’une ambulance, notamment utilisée dans les usines Audi, vous vez la réponse. Parmi les équipements notables, on retrouve un brancard, une coque, des casques, des bouteilles d’oxygène, un extincteur, une chaise de transport, des équipements de soins d’urgence, des trousses de secours, un défibrillateur, des minerves et autres équipements d’immobilisation, des outils, ….

Photos : Audi