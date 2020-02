2 Lamborghini Urus accidentés suite à leur vol par 2 enfants

Durant la nuit du 18 février 2020, deux enfants ont volé deux modèles Urus neufs dans la concession Lamborghini de Boston dans le Massachusetts aux États-Unis. Quelques heures plus tard, les deux super SUV ont été retrouvés accidenter à un carrefour, les deux voitures s’étant percutées suite à un premier accrochage.

Des mineurs se sont introduits par effraction dans une concession Lamborghini et ont volé deux Urus pour se faire plaisir durant la nuit. Suite au déclenchement de l’alarme, la Police a été aussitôt avertie et s’est rendue sur place.

Les vitres avant du showroom ont été brisées par un pierre, permettant aux malfaiteurs d’entrer dans la concession, de s’emparer des clés et de dérober les deux SUV sportifs (noir et blanc).

Après avoir été rapidement repérés par une patrouille de Police, les conducteurs des deux voitures n’ont pas obtempéré aux sommations d’arrêt. Après avoir réussi à s’échapper, ils ont été de nouveau repérés à Malden 5 heures plus tard, à seulement 32 km de là. Les deux voitures ont été retrouvées accidentées à une intersection, avec l’un des mineurs impliqués dans le vol et dans l’accident. Le second voleur était en fuite.

Le Lamborghini Urus noir est rentré dans l’arrière d’un Kia Soul et le deuxième Urus a tapé l’autre Urus à l’arrière, déclenchant les airbags frontaux et latéraux tout en détruisant le circuit de refroidissement. Au final, les dégâts sont uniquement matériels mais assez coûteux pour remettre en état les deux SUV valant plus de 200 000 euros chacun.

Photos : DR