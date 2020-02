Bugatti Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’ : la 250ème Chiron fabriquée

C’est un grand jour dans la petite ville de Molsheim, l’endroit mythique et plein d’histoire où Ettore Bugatti a fondé l’entreprise qui jusqu’à ce jour produit les automobiles les plus exclusives au monde. Trois ans après la livraison de la toute première Chiron, la production vient de terminer sa première mi-temps. Après plusieurs semaines de construction à la main, la 250ème Chiron va sortir de l’Atelier légendaire de Bugatti. Cette Chiron Sport ‘Edition Noire Sportive’ aura de plus une place d’honneur au Salon international de l’automobile de Genève 2020.

Pour le président de Bugatti, Stephan Winkelmann, cette occasion est d’une importance extraordinaire : « Avec cette 250ème Chiron, nous posons le fondement de ce qui va être une nouvelle année 2020, pleine de réussites comme celle qui vient de passer. Chacune de nos Chirons a bien prouvé, que Bugatti mérite sa place au sommet de l’artisanat automobile. »

Au salon de Genève de 2016, la Bugatti Chiron a enflammé les cœurs des enthousiastes du monde automobile. Et elle est toujours très désirée. Sur 250 voitures étant déjà produites et 150 achetées, il n’en reste plus que 100 disponibles à la vente. Le l’emblématique moteur 16 cylindres de 8,0 litres développant 1 500 ch (1 103 kW) et 1 600 Nm de couple reste à la pointe de l’ingénierie automobile. En plus de ses performances impressionnantes, la Chiron offre un confort maximal, une conduite en souplesse et la plus grande expression du luxe : une exclusivité incomparable.

Au cœur du même lieu, qui a déjà servi comme endroit d’inspiration pour le fondateur de la marque, Ettore Bugatti, les ingénieurs produisent des œuvres uniques avec une expertise extraordinaire, un amour du détail et un raffinement technique remarquable. Ce n’est pas pour rien que l’on parle d’Haute Couture automobile.

Christophe Piochon, directeur général chez Bugatti Automobiles S.A.S, est fier de cette étape majeure dans l’histoire de la marque légendaire. « C’est un honneur de diriger une équipe aussi forte et douée et je remercie chacun et chacune pour son travail formidable. On ne s’habitue jamais à ce sentiment unique à chaque fois qu’une Chiron sort de notre Atelier, aucune de nos voitures est comparable avec une autre. »

Il n’y a que chez Bugatti où l’élégance est réunie avec la puissance, la tradition avec la prouesse technologique et l’originalité avec l’admiration du monde entier. La Marque veut continuer ce chemin de réussite.

« Chaque Chiron sortie de notre Atelier dans les trois dernières années est un chef d’œuvre technologique. Cela s’applique également à ce 250ème modèle. Je suis fier que nous ayons réussi à atteindre ce résultat aussi vite et attends cette deuxième mi-temps avec impatience. » explique Stephan Winkelmann.

Son caractère exceptionnel n’est pas seulement basé sur son rôle de marqueur de moitié de la production. Cette 250ème Chiron a reçu un autre grand honneur : elle a été choisie pour faire partie du stand de « La Marque » au Salon Internationale de l’Automobile à Genève début mars 2020. Des clients et des invités exclusifs auront le droit de l’admirer dans l’espace de configuration.

Photos : Bugatti