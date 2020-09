24H Mans 2020 – Porsche dévoile les nouvelles décorations type 917 de ses 911 RSR

Les 19 et 20 septembre, Porsche relèvera le défi de la classique d’endurance du Mans avec des véhicules adoptant des designs spéciaux. Les deux Porsche 911 RSR engagées par le Porsche GT Team affrontent la catégorie GTE-Pro très disputée avec des livrées rouge-blanc et noir-blanc – pour commémorer la première des 19 victoires de Porsche au classement général aux 24 Heures du Mans il y a 50 ans. Avec des lignes et des formes nettes, les couleurs spéciales de la carrosserie ressemblent au RSR numérique qui a disputé avec succès la course virtuelle du Mans les 13 et 14 juin 2020. Les deux voitures d’usine de 515 chevaux porteront l’inscription «1970» sur le capot avant et sur le toit. Cette année-là, les pilotes Britanniques Richard Attwood et Hans Herrmann d’Allemagne ont remporté la première victoire au Mans pour le constructeur de voitures de sport de Stuttgart au volant de la légendaire Porsche 917. À cette occasion, le véhicule aligné par Porsche KG Salzburg était aux couleurs de l’Autriche. La Porsche 911 RSR n°91 courra avec la même peinture rouge et blanche. Sur la voiture sœur n°92, le noir remplace le rouge. Sur les dix Porsche 911 voitures de course à s’aligner sur la grille, huit 911 RSR sont engagées par des équipes clientes dans la catégorie GTE-Am.

La course

La course sur le Circuit des 24 Heures long de 13,626 kilomètres est le point culminant du Championnat du Monde d’Endurance (WEC) chaque année. Contrairement au plan initial, la course classique d’endurance, qui a eu lieu pour la première fois en 1923, a été reportée à septembre en raison de la pandémie de coronavirus. Le report de trois mois signifie des conditions météorologiques et lumineuses différentes. La Porsche 911 RSR de dernière génération participe pour la première fois à la plus grande course d’endurance au monde. L’annulation des prétests critiques pose un défi particulier au Porsche GT Team, car les essais ne sont pas possibles sur le Circuit des 24 Heures : la plupart des parties du circuit historique du Sud de la ville comptant 150 000 habitants est constituée de routes publiques. Dans des conditions normales, des centaines de camions et de voitures traversent la célèbre ligne droite des Hunaudières entre Le Mans et Tours. Les ornières perfides posent des défis particuliers, surtout sous la pluie.

Les pilotes Porsche

Les pilotes réguliers du WEC – Gianmaria Bruni et de Richard Lietz – se partagent le volant de la Porsche 911 RSR n°91. Comme l’année dernière, ils recevront le soutien de Frédéric Makowiecki. En 2018 et 2019, le trio expérimenté a obtenu la deuxième place dans la catégorie GTE-Pro. Dans la même voiture sœur portant le numéro 92, les champions du monde d’endurance en titre Michael Christensen et Kévin Estre sont renforcés par Laurens Vanthoor, le tenant du titre du championnat IMSA WeatherTech SportsCar. Il y a deux ans, les trois pilotes ont remporté une victoire de catégorie impressionnante au Mans avec la Porsche 911 RSR ornée du légendaire design Pink Pig. Lors de la course de 24 heures dans le nord-ouest de la France, le WEC attribue le double de points pour les catégories individuelles. Au classement des constructeurs, le Porsche GT Team se classe deuxième après six des huit manches. Les champions en titre Estre / Christensen occupent également la deuxième place dans la catégorie des pilotes, avec leurs collègues de l’équipe Bruni / Lietz actuellement en cinquième position.

Les équipes clientes Porsche

Dans la catégorie GTE-Am, trois équipes clientes expérimentées alignent un total de huit Porsche 911 RSR modèle 2017. Dans le cockpit de la n°56, l’équipe Project 1, vainqueur de la catégorie Le Mans de l’année dernière, a placé son défenseur du titre Egidio Perfetti, le nouveau champion de la Porsche Mobil 1 Supercup Larry ten Voorde et Matteo Cairoli. La voiture sœur n°57 est partagée par Ben Keating, Felipe Fraga et Jeroen Bleekemolen. L’équipe de Lohne, en Basse-Saxe, en Allemagne, annoncera ultérieurement la composition des pilotes de la voiture n°89. Avec la n°86, Gulf Racing s’appuie sur l’équipage entièrement britannique de Benjamin Barker, Michael Wainwright et Andrew Watson.

Dempsey-Proton Racing aligne quatre Porsche 911 RSR aux 24 Heures du Mans de cette année. Le propriétaire de l’équipe Christian Ried (Allemagne) partage les tâches de pilotage du véhicule n°77 avec le pilote d’usine Matt Campbell et Riccardo Pera. La voiture sœur n°88 est Thomas Preining, Dominique Bastien et Adrien de Leener. Proton Competition engage la voiture n°78 avec les pilotes Horst Felbermayr Jnr., Max van Splunteren et Michele Beretta. La Porsche 911 RSR n°99 est pilotée par Vutthikorn Inthraphuvasak, Lucas Légeret et Julien Piguet.

La semaine des 24 Heures du Mans 2020

Jeudi 17 septembre

10h00 – 13h00 : Essais libres

14h00 – 17h00 : Essais libres

17h15 – 18h00 : Qualifications

20h00 – minuit : Essais libres

Vendredi 18 septembre

10h00 – 11h00 : Essais libres

11h30 – 12h00 : Hyperpole

Samedi 19 septembre

10h30 – 10h45 : échauffement

14h30 : Départ des 88ème 24 Heures du Mans

Dimanche 20 septembre

14h30: Arrivée des 88ème 24 Heures du Mans

Diffusions TV et diffusion en direct de l’événement

Si les spectateurs ne sont pas autorisés à se rendre à la 88ème édition des 24 Heures du Mans, les fans peuvent assister à la course d’endurance sur de nombreuses chaînes. Eurosport diffuse l’intégralité de l’événement sur le Circuit des 24 Heures dans presque toute l’Europe. En Allemagne, la station diffuse les deux premiers essais libres ainsi que la séance de qualification sur Eurosport 2. Toutes les autres séances et toute la course sont visibles sur Eurosport 1. France 3 et France TV vont retransmettre une grande partie de la course le samedi de 14H16 à 17H06, puis de 00H15 à 11H45, et de 12H55 à 14H55. L’organisateur ACO et le WEC proposent également des retransmissions en direct de la course de 24 heures via leurs applications officielles. La chaîne de télévision gratuite Sport 1 retransmet en direct la Porsche Carrera Cup Deutschland, qui est organisée comme une course de soutien à l’événement, le samedi 19 septembre à partir de 9h15.

Victoires absolues de Porsche au Mans

1970 – Herrmann (D) / Attwood (GB) – Porsche 917 KH

1971 – Marko (A) / Van Lennep (NL) – Porsche 917 KH

1976 – Ickx (B) / Van Lennep (NL) – Porsche 936

1977 – Ickx (B) / Haywood (Etats-Unis) / Barth (D) – Porsche 936/77

1979 – Ludwig (D) / Whittington (Etats-Unis) / Whittington (Etats-Unis) – Porsche 935 K3

1981 – Ickx (B) / Bell (GB) – Porsche 936

1982 – Ickx (B) / Bell (GB) – Porsche 956

1983 – Schuppan (AUS) / Haywood (Etats-Unis) / Holbert (Etats-Unis) – Porsche 956

1984 – Pescarolo (F) / Ludwig (D) – Porsche 956

1985 – Barilla (I) / Ludwig (D) / Krages (D) – Porsche 956

1986 – Bell (GB) / Stuck (D) / Holbert (USA) – Porsche 962C

1987 – Bell (GB) / Stuck (D) / Holbert (USA) – Porsche 962C

1994 – Dalmas (F) / Haywood (Etats-Unis) / Baldi (I) – Dauer Porsche 962 LM

1996 – Wurz (A) / Reuter (D) / Jones (Etats-Unis) – TWR Porsche WSC-95

1997 – Kristensen (DK) / Alboreto (I) / Johansson (S) – TWR Porsche WSC-95

1998 – Aiello (F) / McNish (GB) / Ortelli (F) – Porsche 911 GT1

2015 – Bamber (NZ) / Tandy (GB) / Hülkenberg (D) – Porsche 919 Hybrid

2016 – Jani (CH) / Lieb (D) / Dumas (F) – Porsche 919 Hybride

2017 – Bernhard (D) / Hartley (NZ) / Bamber (NZ) – Porsche 919 Hybride

Photos : Porsche