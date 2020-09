Dunlop Sport All Season – Le premier pneu 4 saisons de la marque

Dunlop complète sa gamme avec le pneu Dunlop Sport All Season, son premier pneu toutes saisons qui est optimisé sur une large plage de températures et offre un excellent freinage sur routes mouillées et glissantes.

Le premier pneu 4 saisons de Dunlop

« Le Dunlop Sport All Season est un produit conçu pour offrir des performances haut de gamme pour les climats hivernaux doux. Avec une certification hivernale (flocon de neige avec les 3 pics de montagne), le Sport All Season fera face dans toutes les conditions météorologiques – sec, humide et neigeux. » a déclaré Mike Rytokoski, directeur marketing Europe chez Goodyear. « Dunlop est fier d’entrer sur le marché toutes saisons avec un produit adapté aux besoins des consommateurs, qui achètent de plus en plus de pneus toutes saisons et qui s’attendent à d’excellentes performances sur sol mouillé et sec« , a conclu Rytokoski.

Faisant partie du portefeuille de marques de Goodyear, Dunlop a bénéficié de connaissances de pointe pour son entrée dans le segment toutes saisons. L’inventeur du pneu toutes saisons, Goodyear a récemment lancé le Vector 4Seasons Gen-3, digne successeur du Vector 4Seasons Gen-2 – un pneu toutes saisons qui a plus de récompenses que toute autre marque de pneumatique.

Technologies

Le pneu Dunlop Sport All Season est un concept unique qui utilise un design à nervures, ainsi que trois caractéristiques importantes.

Grâce à une construction sport-lock, le pneu offre une maniabilité exceptionnelle sur sol sec. La solide ceinture et l’ensemble de recouvrement du pneu soutiennent la puissance de performance sportive dans les virages en offrant une meilleure stabilité.

Une bande de roulement aqua-eject offre de fortes performances de freinage sur les surfaces mouillées; ses rainures longitudinales de grande capacité et ses bords radiaux offrent un contact routier plus étendu en accélérant l’évacuation de l’eau de la zone de contact.

Enfin, le Dunlop Sport All Season est doté d’un composé Weather-Flex qui offre des performances optimisées quelles que soient les températures et les conditions météorologiques. Le mélange polymère multifonctionnel active la flexibilité du caoutchouc dans une large plage de températures.

Disponibilité et dimensions

Le nouveau pneu Dunlop Sport All Season sera lancé à partir d’octobre 2020. Plus de 31 dimensions seront disponibles, allant du 14 pouces au 18 pouces.

Photos : Dunlop