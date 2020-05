40 ans de l’Audi quattro – Souvenirs de 5 anciens membres de l’Audi UK Rally Team

L’Audi Ur-quattro a fait ses débuts au Royaume-Uni à Londres en 1980. Cinq anciens membres de l’Audi UK Rally Team se souviennent de la façon dont cette voiture devenue légendaire a changé le monde, notamment en rallye.

Harald Demuth – Pilote de rallye

Le double champion allemand de rallye Harald Demuth a contribué au développement du quattro, a piloté des Audi 80 quattro et Audi quattro Groupe B au Royaume-Uni et a conduit une Audi 100 quattro sur un saut à ski finlandais enneigé dans la célèbre publicité télévisée Audi de 1986.

« Je pilotais pour Toyota lors du Championnat d’Allemagne des Rallyes quand j’ai eu le choix de signer pour Audi ou Volkswagen pour la saison 1979. Volkswagen avait un excellent record avec la Golf, mais Audi n’était pas présent en rallye. Cependant, il y avait beaucoup de rumeurs qu’Audi avait quelque chose de spécial dans les tuyaux, comme on dit.

Pour acquérir de l’expérience dans ce sport, Audi a commencé à engager une 80 à traction avant. Nous disions à tout le monde à quel point cette voiture était bonne, mais ce que nous ne pouvions pas dire, c’est que nous développions le quattro, qui était juste à des années-lumière de la 80. Nous avons testé une première transmission intégrale quattro sous une carrosserie de 80.

Sur le RAC Rally 1982, j’étais allongé derrière Hannu Mikkola dans un quattro. D’accord, l’écart était assez grand, mais j’étais en bonne voie pour terminer deuxième.

Puis j’ai eu un arrêt le dernier jour et j’ai terminé cinquième. David Sutton, qui dirigeait l’équipe de rallye Audi UK, est venu et m’a demandé si je conduirais pour lui.

Au fil des ans, j’ai conduit le quattro Groupe B et le 80 quattro au Royaume-Uni. Il y avait bien sûr une énorme différence dans les performances. Mais la tenue de route et la sensation dans les virages étaient très similaires grâce au système de transmission intégrale.

J’ai également remporté le Championnat d’Allemagne des Rallyes à deux reprises dans un quattro Groupe B. J’ai appelé ma voiture Christine – d’après le livre et le film du même nom de Stephen King sur la Plymouth Fury de 1958 qui ne cessait de se reconstruire et ne pouvait jamais être arrêté. Je sortais de la piste et traversais un fossé, il y aurait un grand coup, et je me disais : ‘C’est ça – je l’ai fait cette fois!’ Mais mon quattro continuerait tout simplement, et plus tard, lorsque j’aurais jeté un coup d’œil à l’arrêt, il n’y aurait qu’une petite égratignure.

David Ingram – Directeur du marketing et des relations publiques

Lorsque l’Audi quattro est arrivée en 1980, elle a fait forte impression sur David Ingram, qui avait rejoint la société deux ans plus tôt.

« Je me souviens d’avoir lu pour la première fois le quattro dans la presse automobile – ce coupé à cinq cylindres et quatre roues motrices de 200 chevaux – et je me suis dit wow, cela ressemble à autre chose. Puis j’ai vu les photos de Genève – j’étais trop junior à l’époque pour sortir au salon de l’automobile. Cependant, j’ai été chargé de superviser le lancement au Royaume-Uni, qui consistait à hisser la voiture à 100 pieds dans les airs jusqu’au sommet de Kensington Roof Gardens à Londres.

La première fois que j’ai pu conduire le quattro, c’était incroyable. Les caractéristiques de ce moteur à cinq cylindres lorsque le turbocompresseur est enclenché et le grondement lorsque vous appuyez sur l’accélérateur – c’était tellement excitant.

Et puis la voiture de rallye est arrivée. Je me souviens l’avoir regardée lors du RAC Rally 1981 – Hannu Mikkola roulant la première nuit puis se faufilant à travers les forêts pour gagner par 11 minutes. Ces images puissantes me reviennent. L’année suivante, lorsque nous avons créé notre propre équipe de rallye Audi UK avec David Sutton, c’était comme un rêve.

Soudain, je travaillais avec tous mes héros, comme Stig Blomqvist, qui a remporté le British Rally Championship dans un quattro en 1982. Cela me fait bizarre de ne penser qu’à ces jours.

Ce fut une époque spectaculaire pour Audi, et elle a permis à l’entreprise de sortir d’une relative obscurité au Royaume-Uni. De plus, cela a coïncidé avec le début de notre collaboration avec BBH, l’agence de publicité Bartle Bogle Hegarty, et l’adoption du slogan Vorsprung durch Technik.

Le quattro était une voiture de route impressionnante et une voiture de compétition toute conquérante. C’était une déclaration puissante, et il ne fait aucun doute qu’elle a contribué de manière significative à faire d’Audi ce qu’elle est aujourd’hui. »

Phil Short – Copilote

Le copilote né dans le Yorkshire, Phil Short, a été le premier Britannique à concourir et à gagner un rallye avec une Audi quattro.

« Björn Waldegård et moi avons remporté le Welsh Rally dans l’équipe Audi UK de la première génération du Groupe 4 quattro en 1982. C’était incroyable de s’asseoir dans cette voiture. À cette époque, nous étions habitués aux Ford Escort, Vauxhall Chevette et Talbot Sunbeam avec 240 ch et à propulsion. Soudain, nous avons eu 330 ch avec quatre roues motrices – et les performances les plus stupéfiantes.

Au moment où j’ai accompagné Hannu Mikkola sur le rallye écossais de 1984 dans une [Audi] A2 quattro Groupe B , nous étions à 400 ch. La voiture était tellement bonne. C’était une sensation incroyable de se positionner sur la ligne de départ et de savoir que, à moins que quelque chose ne tourne mal, vous alliez probablement gagner. Ce que nous avons fait, par six minutes.

Je ne sais pas combien de puissance avait le Sport quattro S1 E2 à empattement court lorsque j’ai co-piloté Walter Röhrl au RAC 1985. J’ai demandé, mais le technicien moteur ne m’a pas dit. C’était bien plus de 500 ch, de toute façon. C’était la technologie de la Formule 1 dans la forêt. Quand cette chose a quitté la ligne de départ, c’était comme une fusée. Cela vous a fait tourner la tête jusqu’à ce que vous vous habituiez à la façon dont les forces agissaient sur votre corps. C’était parfois effrayant. Nous nous sommes écrasés, à 80 mètres sur une montagne galloise, et je me souviens avoir pensé que les voitures ne pouvaient pas continuer comme ça.

Avec le passage à des voitures du Groupe A plus proches de la production en 1987, David Llewellin et moi avons rejoint l’équipe d’Audi UK pour faire campagne pour le Coupé quattro atmosphérique. Soudain, nous sommes revenus à 190 ch.



Lors du premier test, nous nous sommes regardés et avons ri parce que c’était si lent après le groupe B. Mais ça s’est amélioré. Nous avons eu de bons moments en remportant les rallyes écossais et chypriote. »

Graham Rood – Coordonnateur d’itinéraire

Chaque équipe de rallye a besoin d’un coordinateur pour s’assurer que les voitures, les mécaniciens et les véhicules de service sont au bon endroit au bon moment. Dans l’équipe Audi UK au cours des années 1980, cette personne était Graham Rood.

« Mon travail consistait à m’assurer qu’à partir du moment où la voiture quittait l’atelier jusqu’à ce qu’elle gagne le rallye, tout se passait bien – c’était la théorie de toute façon. Cela impliquait la création d’un plan d’itinéraire et d’un calendrier détaillés pour la voiture de rallye, la voiture de poursuite qui la suivait, la voiture de gestion et les fourgons de service, que j’examinais ensuite avec les copilotes.

Sur un événement de cinq jours comme le RAC Rally avec 65 épreuves spéciales, il y avait 300 pneus à entretenir et peut-être cinquante arrêts de service à organiser. Il y avait une concurrence féroce de toutes les équipes pour trouver des agriculteurs qui nous laissaient utiliser leurs hangars pour réparer les voitures au milieu de la nuit. Mais en même temps, il y avait aussi une grande camaraderie; nous nous connaissions tous et nous nous entraidions.

Le chef mécanicien Ron Lumley et moi suivions la voiture de rallye dans une Audi 100 Avant. À l’époque, elle n’avait qu’une traction avant, mais c’était une excellente voiture, elle a absorbé beaucoup de punitions et il y avait beaucoup d’espace pour les pièces de rechange. Nous naviguions tous avec des cartes papiers – pas de navigation par satellite à l’époque.

L’une des performances les plus stupéfiantes a été celle où Walter Röhrl et Christian Geistdörfer sont venus participer au Rallye Ulster 1984 dans le Sport quattro S1 de 500 ch à empattement court. Tous les autres pilotes étaient là depuis des jours pour faire des reconaissances et prendre des notes de rythme. Mais Röhrl voulait juste sortir quelques heures dans le noir. Il a dit ‘OK, je sais à quoi ressemblent ces routes maintenant’, et il était prêt à partir.

Cette voiture était incroyable. Tous les autres pilotes de haut niveau descendaient et le regardaient quitter la ligne de départ. Il s’est juste accroupi à l’arrière, et avec la puissance du turbo et l’adhérence quattro, il a volé.

Röhrl était en cinquième position avant d’être hors de vue. Il était 2,3 secondes par mile plus rapide que les autres et a gagné par quatre minutes. Mais comme toujours chez Audi, c’était un effort d’équipe, et tout le monde a joué son rôle. »

Norman Gault – Mécanicien

Ayant travaillé en tant que mécanicien avec l’Audi UK Rally Team dans les années 1980, l’écossais Norman Gault aide à garder l’Audi quattro historique ainsi que les voitures de compétition en parfait état aujourd’hui.

« Les voitures de rallye quattro d’Audi UK ont été construites par Audi Sport à Ingolstadt, en Allemagne. Mais quand nous les avons obtenues, nous ne les avons pas simplement mises sur une remorque et nous sommes dirigés vers un rallye. Nous les avons modifiées pour les rendre plus faciles à travailler lorsque nous étions coincés dans une forêt humide.

Par exemple, les voitures avaient six boulons retenant chaque arbre de transmission. Nous avons enlevé trois des boulons et les avons remplacés par des chevilles. Nous avons également modifié des éléments tels que les supports d’échappement, afin de pouvoir retirer l’arbre de transmission plus rapidement et de changer la boîte de vitesses plus rapidement. Nous pouvions le faire en 20 minutes. Sur une voiture de rallye moderne, bien sûr, c’est beaucoup plus rapide, mais ce temps était assez phénoménal à l’époque. Et l’équipe allemande a adopté nos modifications sur leurs dernières voitures.

Notre voiture la plus puissante était la Sport quattro S1 que nous avons engagée à Shelsley Walsh pilotée par Hannu Mikkola en 1986. Audi Allemagne nous a dit de battre le record du parcours – quoi qu’il en coûte. Nous avons augmenté le moteur à un peu moins de 700 ch. C’était étonnant. Je n’ai jamais vu une voiture quitter la ligne de départ aussi vite de ma vie. Hannu pouvait à peine changer de vitesse assez rapidement. Nous avons battu le record à l’entraînement, battu à nouveau lors de la première manche, puis à nouveau lors de la deuxième manche.

Ces jours-ci, je participe à l’entretien des voitures héritées d’Audi. Nous avons un S1 quattro E2 Groupe B, et quand Michèle Mouton est venue pour la conduire à Goodwood, ses yeux sont devenus si grands derrière le volant – elle voulait tout faire à nouveau à l’attaque maximale, comme autrefois. Tous les pilotes avec lesquels nous avons travaillé – Hannu Mikkola, Michèle Mouton et Stig Blomqvist – étaient fantastiques, et nous passons toujours de bons moments lorsque nous nous réunissons. »

Les voitures

Audi a dominé les rallyes du début au milieu des années 1980 avec une grande variété de modèles quattro. Le succès de la marque en rallye remonte à 1912, lorsqu’une Audi Type C a remporté la victoire sur le rallye alpin autrichien. C’était le premier de trois triomphes consécutifs lors de l’événement pour le Type C, et le fondateur de la société, August Horch, a joué un rôle crucial au volant lors de ce fameux triplé de victoires.

Lorsque Audi a commencé à s’engager en rallye en 1978, ce n’était pas avec la transmission intégrale quattro, mais avec le modèle 80 à traction avant. C’était le moyen idéal pour préparer le match par équipe pour l’arrivée du quattro et un assaut complet sur le Championnat du Monde des Rallyes (WRC) en 1981.

Le quattro d’origine – ou Ur-quattro, comme on l’appelle en Allemagne – a été initialement engagé en Groupe 4 en 1981. Le premier quattro Groupe B est apparu en 1983 et était connu sous le nom de A1 quattro, avec la version A2 plus puissante qui suit peu après.

Les trois versions de l’Audi quattro ont été engagées avec succès par l’équipe d’Audi UK. En 1983, Stig Blomqvist a utilisé l’A1 quattro puis l’A2 quattro pour remporter le British Rally Championship, avant de devenir champion du monde avec Audi l’année suivante. Le championnat britannique de 1983 a également vu Harald Demuth faire campagne sur une berline Audi 80 quattro à quatre portes.

L’Audi Sport quattro S1 à empattement court a fait ses débuts au Royaume-Uni sur l’Ulster Rally 1984, où Walter Röhrl a balayé ses concurrents. En 1985, le Sport quattro S1 E2 ailé, le quattro ultime de rallye, avait remplacé le S1 sur la scène mondiale.

Audi UK a engagé une Audi Sport quattro S1 E2 pour Michèle Mouton sur deux épreuves en 1985. Cependant, l’équipe a continué à trouver plus de succès en faisant campagne pour le S1, remportant les rallyes nationaux et gallois avec Hannu Mikkola en 1986.

Après l’interdiction des voitures ultra puissantes du Groupe B fin 1986, Audi UK a signé avec David Llewellin pour piloter une Audi Coupé quattro du Groupe A en 1987. La voiture avait toujours l’avantage de la traction intégrale, mais son moteur à cinq cylindres ne disposait pas d’un turbocompresseur. Une victoire au Scottish Rally et une deuxième sur le Circuit of Ireland ont été ses meilleurs résultats au Championnat britannique des rallyes de cette année.

Audi Sport a fait ses débuts avec son Audi 200 quattro au rallye de Monte-Carlo de 1987, où Röhrl a terminé troisième. Trois mois plus tard, Mikkola remporte le Safari Rally, poursuivi par Röhrl en deuxième position. La grande berline a également fait l’objet d’une campagne d’Audi UK en 1988, tandis qu’une Audi 90 quattro est également apparue lors d’événements en Europe à cette époque.

L’équipe Audi UK s’est retirée à la fin de la saison 1988, revenant sur les étapes du rallye en 1993 avec un Coupé S2 Groupe N quattro pilotée par Jonny Milner. Le pilote anglais a décroché une impressionnante cinquième place au classement général au volant de la voiture aux spécifications routières du Pirelli International Rally.

