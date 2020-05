Extension de la gamme Porsche Racing Experience via la journée Open Pitlane

Le format de la journée de piste Porsche Open Pitlane combine le plaisir de conduire en illimité sur le circuit de Grand Prix du Nürburgring avec les exigences particulières de la pandémie de coronavirus actuelle. Les événements de la journée plaisent aux propriétaires de véhicules routiers et de course Porsche à deux portes. Alternativement, les personnes intéressées peuvent également louer divers véhicules routiers et de course Porsche GT. Un briefing numérique pour un maximum de 65 participants, des équipements de protection individuelle et un service technique sur place font partie de l’offre. Porsche Open Pitlane commence le le 31 Mai / 1er Juin 2020. Les secondes dates sont les 7 et 8 juillet 2020.

« Chez Porsche, les roues reprennent enfin le circuit », confirme Ragnar Schulte, directeur du marketing expérientiel. « Avec ‘Open Pitlane’, nous avons conçu un programme de circuits sur le Nürburgring, que nos clients attendaient avec impatience. Après de longues semaines d’immobilisation, cela ramène la joie et le plaisir non filtré que vous ressentez lorsque vous conduisez une Porsche sur une route fermée. Dans le même temps, la série d’événements prend en compte toutes les précautions nécessaires qui sont importantes dans le contexte de la préparation à une pandémie. »

Au Porsche Open Pitlane, les participants peuvent s’attendre à environ six heures de conduite sur le circuit de Grand Prix au Nürburgring. Le 31 mai et le 7 juillet, le parcours de 5,148 kilomètres est réservé aux véhicules routiers Porsche. Il est disponible pour les propriétaires de voitures de course le lendemain. Les clients qui s’inscrivent à la Porsche Open Pitlane avec un modèle de la série GT peuvent également faire un petit essai routier avec le 718 Cayman GT4 Clubsport. Porsche propose également des véhicules de location sur demande – des 911 GT3 RS et 718 Cayman GT4 Clubsport à la 911 GT3 Cup et la 911 GT2 RS Clubsport. Selon la catégorie de véhicule, la condition préalable à la location est une participation préalable à un cours de formation approprié pour la Porsche Track Experience ou le niveau 1 de la Porsche Racing Experience ou une connaissance préalable suffisante et vérifiable de la course.

Un aspect important de la Porsche Open Pitlane est le concept strict de sécurité et d’hygiène, qui permet à l’événement de se dérouler en grande partie sans contact. Cela s’applique au paiement par carte lors du ravitaillement ainsi qu’au soutien personnel par le personnel de l’événement via la radio. Un conducteur peut participer par voiture. Un accompagnateur supplémentaire du même ménage est autorisé. Les espaces des stands disponibles sur demande sont occupés par un maximum de deux véhicules.

La Porsche Open Pitlane est organisée et réalisée par l’équipe de Porsche Racing Experience, exploitée par Manthey-Racing GmbH. Les frais de participation sont de 992 euros. Les inscriptions en Allemagne sont acceptées par Porsche Racing Experience (téléphone +49 (0) 26 91/93 38 911, info@porsche-racing-experience.com). Le site Internet www.porsche.de/gt-trackday fournit des informations supplémentaires sur le Porsche Open Pitlane et d’autres programmes de conduite Porsche Experience.

Photos : Porsche