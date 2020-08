ABT RSQ8-R – Une Audi RS Q8 plus sportive en édition limitée

Comme pour les RS 4, RS 5 et RS 6 , le préparateur allemand ABT Sportsline propose une version spéciale de l’Audi RS Q8 via l’ABT RSQ8-R se démarquant par un kit carrosserie plus agressif avec des éléments en carbone, une augmentation des performances (740 ch / 544 kW & 920 Nm), des équipements spécifiques dont des jantes en 23 pouces et une édition limitée de 125 exemplaires en hommage aux 125 ans de la société dont l’anniversaire aura lieu en 2021.

L’ABT RSQ8-R est strictement limité à 125 exemplaires, se basant sur l’Audi RS Q8 dont le moteur V8 biturbo développe 600 ch (441 kW) et 800 Nm. Après avoir proposé une augmentation des performances de son moteur avec 700 ch (515 kW) et 880 Nm, le modèle le plus puissant passe à une étape supérieure grâce au calculateur ABT Engine Control (AEC) qui fonctionne en combinaison avec un radiateur intermédiaire spécialement conçu, permettant de délivrer 740 ch (544 kW) et 920 Nm.

La vitesse maximale passe en option à 315 km/h, permettant au puissant SUV aux quatre anneaux de titiller les supercars.

L’ABT RSQ8-R est équipé d’un nouveau système d’échappement ABT en acier inoxydable avec quatre sorties de 102 mm de diamètre.

Le SUV en édition limitée est équipé d’un nouveau pack aérodynamique comprenant les éléments individuels en fibre de carbone suivants : éléments complémentaires de jupe avant, lèvre avant avec élément complémentaire, coques de rétroviseurs extérieurs, éléments complémentaires de jupes latérales, ventilation d’ailes, extensions d’ailes, extension de la jupe arrière et spoiler arrière.

Des jantes ABT High Performance HR de 23 pouces – à aération optimisée – font partie du package, chaussées de pneus en 295/35 R23.

L’intérieur sportif et amélioré se présente au plus haut niveau : volant ABT en cuir et en carbone, cache du bouton start/stop en aluminium et pommeau de levier de vitesses en carbone, revêtements des sièges avec logos ABT, seuils de porte avec l’inscription «1 of 125», tapis de sol avec le logo du modèle ainsi que les plaques, inscriptions et logos spéciaux.

Photos : ABT Sportsline