Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition – Un nouveau studio virtuel Ad Personam

Automobili Lamborghini a créé un nouveau studio virtuel Ad Personam, offrant des séances de consultation aux clients du monde entier qui souhaitent personnaliser leur nouvelle Lamborghini sans se rendre au département spécialisé Ad Personam à Sant’Agata Bolognese, en Italie. Pour l’occasion, un modèle exclusif a fait son apparition en série limitée de 10 exemplaires numérotés : la Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition.



Nouveau studio virtuel Ad Personam

À partir de juillet 2020, les clients peuvent pré-réserver une première consultation d’environ deux heures via leur concession Lamborghini, soit en rejoignant leur spécialiste des ventes au showroom, soit depuis un autre endroit, pour leur session dédiée avec les spécialistes de Lamborghini entourés des nombreuses options Ad Personam exposées. Un appel vidéo sera pris en charge avec le modèle pertinent dans le studio Ad Personam, et des propositions de conception en direct et des suggestions de configuration de l’équipe Ad Personam seront réalisées à l’aide de smartphones pour des visites guidées et pour voir les détails en gros plan. La consultation virtuelle est suivie de propositions complètes envoyées au client, y compris des rendus et même des échantillons de matériaux.

« Lamborghini réfléchit toujours de manière dynamique aux meilleures solutions aux défis, et nos nouvelles consultations du studio virtuel Ad Personam ont été soigneusement conçues pour soutenir les clients qui, à une époque où nous sommes tous prudents face aux voyages internationaux, veulent toujours le spécial, via une expérience unique de création d’une voiture entièrement personnalisée », a déclaré Giovanni Perosino, directeur commercial d’Automobili Lamborghini. « Nous attendons toujours avec impatience d’accueillir des clients à Sant’Agata Bolognese à l’avenir, mais nous prévoyons que plus de 150 consultations Ad Personam auront lieu virtuellement cette année et continueront comme une option pour l’avenir. Avec le soutien de nos concessionnaires du monde entier, qui ont également une expérience significative de la personnalisation et, bien sûr, des échantillons et des matériaux dans leurs propres concessions, nous avons l’opportunité excitante à l’ère de plus en plus numérique de créer virtuellement des modèles Lamborghini uniques. »

Une édition spéciale : Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition

Pour célébrer la nouvelle installation Ad Personam, Lamborghini annonce l’édition spéciale Aventador SVJ Xago : une voiture produite en seulement dix unités et réservée aux clients spécifiant virtuellement leur Aventador SVJ. Inspirée par les formes de nuages ​​hexagonaux au pôle Nord de la planète Saturne et par la force de l’hexagone dans la nature, la Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition célèbre le thème emblématique «hexagonita» dans le design Lamborghini.

L’extérieur de la Lamborghini Aventador SVJ Xago Edition présente un effet argent hexagonal décoloré spécialement créé, avec une livrée de couleur contrastée Ad Personam unique pour chaque voiture et des jantes Nireo Ad Personam noir brillant. L’intérieur présente un motif de siège exclusif avec le thème hexagonita et une couleur de contraste spéciale assortie à l’extérieur. Chacun des dix modèles Aventador SVJ Xago sera identifié par une plaque numérotée.

Automobili Lamborghini a lancé son programme Ad Personam en 2013 et ouvert son studio Ad Personam en 2016. Aujourd’hui, plus de 50% des voitures Lamborghini sortant de la chaîne de production comportent au moins un détail Ad Personam : un pourcentage qui a triplé au cours des trois dernières années, avec les États-Unis, l’Asie et le Royaume-Uni les plus grands marchés.

Photos : Lamborghini