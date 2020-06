ABT Sportsline tonifie la nouvelle Audi A6 allroad : jusqu’à 408 ch & 550 Nm

Avec l’arrivée sur le marché de la nouvelle génération de l’Audi A6 allroad avec jusqu’à 408 ch, le spécialiste allemand de la marque aux quatre anneaux propose de nouvelles préparations pour les moteurs TDI et TFSI, offrant des performances intéressantes.

Depuis plus de 20 ans, l’Audi A6 allroad est le choix parfait pour les conducteurs cherchant un véhicule polyvalent et se fondant dans la circulation. La dernière génération de l’A6 allroad (C8) se démarque par ses moteurs puissants, pour lesquels ABT Sportsline propose désormais des améliorations de performances pour les versions diesel et essence grace au calculateur ABT Engine Control.

Le moteur le plus puissant est le V6 essence 55 TFSI à essence passant de 340 ch (250 kW) / 500 Nm à 408 ch (300 kW) / 550 Nm, soit une amélioration de 20%. C’est une augmentation de 20%.

Du côté des motorisations diesel, le V6 55 TDI délivre 384 ch (282 kW) / 700 Nm au lieu des 349 ch (257 kW) / 760 Nm de série. Quand au V6 50 TDI, il offre 330 ch (243 kW) / 670 Nm contre 286 ch (210 kW) et 620 Nm à l’origine.

Afin d’offrir une sonorité plus sportive à l’Audi A6 allroad, le préparateur bavarois propose le système audio ABT Sound Control pour l’échappement.

Des jantes en 20 et 21 pouces conçues par ABT Sportsline sont disponibles pour ceux et celles souhaitant se démarquer. Le modèle ABT FR est disponible en 20 et 21 pouces, et le GR en 20 pouces. Des personnalisations des teintes et finitions sont possibles sur demande.

Photos : ABT Sportsline