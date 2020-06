Le Groupe Volkswagen utilise un bateau alimenté en GNL pour sa logistique

Saviez-vous que le Groupe Volkwagen gère une flotte de navires transportant des millions de véhicules entre l’Europe et les Amériques mais aussi entre l’Europe et l’Asie et l’Océanie? Un nouveau bateau – en première mondiale – vient de prendre la mer avec plus de 4 800 véhicules à son bord (Audi, Porsche, Volkswagen) : le SIEM CONFUCIUS dont les moteurs fonctionne au GNL (Gaz Naturel Liquéfié).

Un premier cargo GNL pour le transport automobile

Parti le 16/06/2020 d’Emden, le SIEM CONFUCIUS fait actuellement route vers Veracruz dans le Golfe du Mexique avec à son bord plus de 4 800 véhicules destinés à l’Amérique du Nord, avec notamment de nombreux modèles Audi et Porsche.

Grâce au GNL, le moteurs réduisent de 25 % les émissions de dioxyde de carbone, de 30 % les émissions d’oxyde d’azote, de 60 % les particules de suie et de 100 % les émissions d’oxyde de soufre : bref un bateau beaucoup moins poluant et respectueux de l’environnement.

« Nous sommes fiers de mettre en service le premier transporteur de véhicules de cette taille à fonctionner au GNL. Il s’agit d’une étape importante dans notre stratégie de décarbonisation », souligne Thomas Zernechel, Directeur de Volkswagen Group Logistics. Conformément à sa déclaration de mission environnementale «goTOzero», l’entreprise a pour objectif de réduire ses émissions nettes totales de CO2 de 30 % d’ici à 2025 et de parvenir à un bilan carbone neutre d’ici à 2050. Pour cela, tous les modes de transport (eau, route et rail), devront être respectueux du climat. « Nous devons agir maintenant, car des navires tels que le GNL SIEM CONFUCIUS et son futur jumeau le SIEM ARISTOTLE resteront en service pendant de nombreuses années », ajoute Thomas Zernechel.

Caractéristiques de nouveaux bateaux GNL

Comme son jumeau lui aussi fabriqué par Xiamen Shipbuilding Industries, qui devrait entrer en service cette année, le cargo SIEM CONFUCIUS et ses technologies ultramodernes mesure 200 mètres de long et 38 mètres de large, dispose de 13 ponts et possède une capacité d’environ 4 800 véhicules des marques du Groupe Volkswagen, qui va des véhicules particuliers aux utilitaires légers. Les navires sont alimentés par des moteurs marins bi-carburant à injection directe, avec traitement des gaz d’échappement, produits par MAN Energy Solutions. Ils affichent une vitesse de croisière de 16,5 nœuds (30,6 km/h). Les deux réservoirs de chaque navire, d’une capacité unitaire de 1 800 m³, sont suffisants pour couvrir la distance complète avec le combustible chargé en Europe. Outre le gaz naturel liquéfié congelé, les navires de transport de véhicules peuvent être alimentés au biogaz ou à l’e-gaz provenant de sources régénératives.

Volkswagen Group Logistics

Volkswagen Group Logistics organise, coordonne et gère environ 7 700 départs de navires dans le monde chaque année. Plusieurs centaines de navires de transport maritime et 11 transporteurs de véhicules, dont deux sont désormais remplacés par les unités GNL, sillonnent quotidiennement les océans du monde pour le Groupe. Ils transportent chaque année 2,8 millions de véhicules neufs.

Photos : Volkswagen / Siem Ship Management