Annulation des bourses de miniatures Audi en 2020

En raison de la situation sanitaire actuelle et à venir suite à la pandémie de coronavirus, Audi Tradition est contraint d’annuler les traditionnelles bourses de miniatures à Neckarsulm et à Ingolstadt en novembre 2020. Il faudra attendre 2021 pour retrouver ces évènements plébiscités des collectionneurs de modèles réduits et d’objets de collection en rapport à l’univers de la marque Audi et à l’automobile.

Encore une mauvaise nouvelle pour 2020 suite au Covid-19 : l’eldorado pour les collectionneurs et les amateurs de miniatures automobiles, notamment liées au patrimoine de la marque aux quatre anneaux, ne se tiendra pas comme d’habitude à la fin de l’année sur les sites de Neckarsulm et Ingolstadt.

Les organisateurs – Audi Tradition et Audi Model Car Club Ingolstadt – ont dû annuler en 2020 l’évènement majeur se tenant chaque année depuis 26 ans (sans interruption) au sein de l’Audi Forum Ingolstadt. La bourse de miniatures plus petite à Neckarsulm se tenant d’habitude début novembre est aussi annulée.

Ces annulations se justifient par les mesures de sécurité associées ne pouvant pas être garanties pour les visiteurs et les propriétaires de stands.

Les organisateurs prévoient de pouvoir organiser à nouveau les bourses de voitures miniatures Audi à Ingolstadt et à Neckarsulm en 2021 durant la même période.

Photos : 4Legend.com