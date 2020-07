Porsche Leipzig prépare la production du Macan électrique

L’usine Porsche à Leipzig se prépare pour le début de l’électromobilité via des travaux de construction respectant le calendrier fixé par le constructeur de voiture de sport. La troisième génération du Porsche Macan sera entièrement électrique et sera assemblé à Leipzig.



Les travaux externes du nouvel atelier de carrosserie du Macan de troisième génération, la première version entièrement électrique, sont maintenant terminés. L’étape suivante consiste à installer la chaîne de production à l’intérieur du bâtiment.

« Au cours des dernières semaines, nous avons franchi des étapes importantes sur notre chemin pour devenir un site d’électromobilité », a déclaré Gerd Rupp, président du directoire de Porsche Leipzig GmbH. « La période de temps entre maintenant et le début de la production de la prochaine génération du Macan va certainement être un défi. Mais c’est aussi l’occasion de pérenniser l’usine et de faire nos preuves en équipe. »

« Depuis la première cérémonie d’inauguration en février 2000, nous avons investi plus de 1,3 milliard d’euros pour développer l’usine », a déclaré Albrecht Reimold, membre du directoire de Porsche AG en charge de la production et de la logistique. « Ce projet d’extension visant à permettre la production de véhicules purement électriques garantira que l’usine sera prête pour l’avenir. »

Pour faciliter ce projet, Porsche investit plus de 600 millions d’euros sur son site de Leipzig. La première pierre a été posée pour le nouvel atelier de carrosserie d’une superficie totale de 75 500 mètres carrés en mars 2019.

En raison de la crise du coronavirus, la cérémonie officielle de clôture a été annulée, mais le maire de Leipzig, Burkhard Jung, a quand même visité le site et a été informé des derniers développements le vendredi 3 juillet 2020.

« Porsche à Leipzig est passée d’une usine d’assemblage à un moteur technologique pour l’ensemble de l’industrie automobile européenne. Les étapes du développement des technologies d’entraînement du futur sont basées ici même à Leipzig », a déclaré le maire Burkhard Jung.

En plus des travaux sur le nouvel atelier de carrosserie, la chaîne de montage subit des modifications importantes. Porsche agrandit la ligne de production existante et a prévu que ces travaux s’intègrent à la fermeture d’été de l’usine à venir. Une fois les travaux terminés, trois types d’entraînement différents seront produits sur une même ligne : véhicules à essence, hybrides et électriques purs. Cette nouvelle configuration donnera à l’usine Porsche de Leipzig une flexibilité maximale.

Le centre client est déjà équipé pour les véhicules électriques : en février dernier, Porsche a mis en place un parc de recharge rapide baptisé «Porsche Turbo Charging», qui offre une capacité totale de sept mégawatts. Le site de Leipzig abrite donc le parc de recharge rapide le plus puissant d’Europe, qui fonctionne exclusivement à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.

L’électromobilité n’est pas un concept complètement nouveau pour le site Porsche de Leipzig. L’usine produit des véhicules hybrides depuis dix ans. « Nos employés ont des années d’expérience dans le traitement de types d’entraînement alternatifs. Ils ont hâte de commencer à travailler sur les véhicules électriques en plus de nos modèles hybrides », a déclaré Gerd Rupp. « Nous pensons qu’il est important d’impliquer l’ensemble de la main-d’œuvre dans le changement à venir, nous avons donc déjà lancé les mesures de qualification pour le Macan purement électrique. »

Photos : Porsche