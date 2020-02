Annulation du salon de Genève 2020 – Premières mondiales Audi, Porsche et Bugatti

C’est la grande information du jour dans le monde automobile : le salon de Genève 2020 vient d’être annulé suite à la difficile décision du 28/02/2020 prise par le Conseil d’État de Genève interdisant toute manifestation avec plus de 1 000 personnes à cause de la propagation du Coronavirus. Les premières mondiales prévues (notamment Audi, Porsche et Bugatti) ne se feront ainsi pas en direct de Genève avec les représentant des médias venus du monde entier dont 4Legend.com.

Le Groupe Volkswagen salue la décision du Conseil d’État de Genève et de Palexpo d’annuler le salon international automobile de Genève de cette année. Il s’agit d’une décision sage pour la sécurité de tous les participants, dont les médias et les employés des différents constructeurs.

C’est également une triste nouvelle pour notre rédaction car le programme était très riche et passionnant avec notamment des surprises dont des interviews planifiées (comme par exemple chez Bugatti). La traditionnelle Volkswagen Night se tenant habituellement la veille de la première journée presse avait été remplacée cette année par une après-midi complète la veille du salon (le lundi 02/03/2020 de 14h00 à 18h00) afin de dévoiler en avant-première et en petit comité toutes les nouveautés des marques du Groupe Volkswagen.

Nous nous étions préparés pour couvrir cet évènement spécial (accessible uniquement sur invitation) afin de vous dévoiler en avant-première notamment la nouvelle Audi A3 Sportback (aperçue cette semaine à Ingolstadt), la nouvelle Porsche 911 GT3 ainsi que la dernière déclinaison exclusive et sportive de la Bugatti Chiron.

Le salon est annulé, mais pas les premières mondiales qui seront présentées en live via Internet d’une autre manière le mardi 3 mars 2020 au matin. Plus d’informations à venir…

Photo : 4Legend.com