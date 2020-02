Audi va être à la tête du développement du Groupe Volkswagen

Volkswagen AG doit renforcer le rôle d’Audi au sein du Groupe VW. Avec Markus Duesmann comme nouveau PDG, Audi dirigera la recherche et le développement au sein de l’alliance de la marque. Dans le cadre de la réorganisation des compétences et des responsabilités, Volkswagen AG prévoit d’effectuer un retrait obligatoire conformément au droit allemand des sociétés par actions afin d’acquérir 0,36% des actions d’Audi qui sont négociées en bourse.

Dr. Herbert Diess, président du conseil d’administration de Volkswagen AG et président du conseil de surveillance d’AUDI AG a déclaré : « Compte tenu de la forte dynamique de changement dans notre industrie, nous unissons nos forces dans le groupe Volkswagen et nous nous positionnons de manière compétitive pour le futur. À l’avenir, la marque Audi avec Markus Duesmann comme nouveau PDG prendra la tête de la recherche et du développement dans le groupe Volkswagen et assumera ainsi rapidement le leadership technique. »

Dans le cadre du réalignement des compétences et des responsabilités, Volkswagen AG prévoit un retrait obligatoire conformément à la loi allemande sur les sociétés par actions pour augmenter sa participation dans Audi de 99,64% à 100%. Elle en a informé AUDI AG dans une demande de transfert d’actions minoritaires.

Le Groupe Volkswagen répond de manière encore plus proactive aux défis de la transformation avec un positionnement optimal et des structures efficaces.

Le PDG d’Audi, Bram Schot a déclaré : « C’est exactement la bonne façon de ne pas s’en tenir au statu quo organisationnel, mais d’exploiter systématiquement les avantages du réseau du Groupe. Avec une plus grande répartition des tâches au sein du Groupe, nous pouvons gérer les problèmes futurs de manière plus agile et flexible. La nouvelle structure renforcera le rôle d’Audi au sein du groupe Volkswagen et rechargera le Vorsprung durch Technik. »

AUDI AG continuera d’être une société par actions. Elle conservera donc une forme juridique compatible avec le marché des capitaux et la codétermination des salariés ne sera pas affectée.

« En tant que représentants des employés d’Audi, nous nous sommes battus pour atteindre cet objectif », a déclaré Peter Mosch, président du comité d’entreprise général d’Audi. « La marque restera donc indépendante au sein du Groupe. »

Une résolution sur le retrait obligatoire conformément à la loi allemande sur les sociétés par actions doit être adoptée par l’Assemblée générale annuelle d’AUDI AG cette année. Dans ce contexte, l’assemblée générale annuelle d’AUDI AG, initialement prévue pour le 14 mai 2020, sera reportée à juillet ou août 2020.

