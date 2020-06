Audi 200 quattro Safari – Victoire au 35ème Marlboro Safari Rally Kenya 1987

Suite à son engagement au championnat du monde des rallyes dans la première moitié des années 1980 donnant lieu à de nombreuses victoires, Audi s’est essayée en 1987 à un autre type de rallye plus exotique : le Marlboro Safari Rally Kenya. Après les quattro et Sport quattro de course, Audi a engagé au rallye africain deux Audi 200 quattro spécialement préparées. Les deux équipages d’usine étaient composés de Walter Röhrl / Christian Geistdörfer et Hannu Mikkola / Arne Hertz.



Histoire du Safari Rally Kenya

Dans la plupart des pays du monde, les rallyes, même les plus grands, sont relégués dans les dernières pages des quotidiens. Au Kenya, par contre, le Safari Rally Kenya « fait la une ». Pendant son déroulement, les autres évènements locaux et nationaux comptent peu.

Le Safari Rally a été organisé pour le première fois en 1953, pour fêter le couronnement de la reine Elizabeth II. Il a longtemps traversé toute l’Afrique de l’Est, prenant son départ à Kampola ou Dar es Salam, de préférence, pour arriver à Nairobi, couvrant jusqu’à 6 000 km.

Des difficultés politiques et la codification de plus en plus étroite des rallyes ont fini par en faire une institution spécifiquement kenyane, sans pour autant remettre significativement en cause son caractère.

Des constructeurs aussi différents que Audi, Mercedes, Porsche, Nissan ou Toyota en ont fait une cible exclusive, à l’exclusion de toute autre épreuve routière. Cet intérêt reflète pour une part sa notoriété universelle. Le Safari est un des rares rallyes qui ne demande aucune explication ou introduction : chacun sait en quoi il consiste. Les plus hauts faits d’armes font depuis longtemps partie de la légende du sport automobile.

Même dans les années 1980-1990, avec sa longueur réduite à moins de 2 500 km – alors que les ingénieurs considèrent qu’ils peuvent prendre le risque d’aligner des voitures plus ou moins identiques à celles qui sont préparées pour les rallyes européens sur terre du style Rallye de l’Acropole, le Safari est le rallye le plus « pur » du championnat du monde ou, tout au moins, le plus respectueux de la tradition. Il s’agit d’une course sur route, qui se dispute sur des pistes ouvertes à la circulation, qui couvre des distances énormes parcourues sur des revêtements en tous genres et à toutes les altitudes avec des vitesses très élevées.

Lorsque les bolides du groupe B ont été relégués au musée et que seules les voitures du groupe A ont été autorisées à participer aux compétitions, Audi a repris le chemin des pistes du championnat du monde des rallyes en 1987.

Retour d’Audi en rallye avec une 200 quattro

Classé second en 1987 avec une Audi 200 quattro, Walter Röhrl a déclaré qu’il deviendrait balayeur de rue plutôt que de participer de nouveau à l’épreuve.

Même les pilotes qui apprécient peu ses difficultés en connaissent le prix du succès : ils savent que la victoire est l’aboutissement long et mérité.

Audi a pour souhait de participer à cette 35ème édition du Marlboro Safari Rally Keny et y relever le défi en gagnant ce rallye mythique. Ainsi, au printemps 1987 (du 16 au 20 avril 1987), Audi Sport a engagé à cette épreuve deux Audi 200 quattro identiques spécialement préparées pour résister aux différents terrains et climats. Les voitures à 4 roues motrices sont motorisées par un 5 cylindres turbo de 2,2 l développant 250 ch et 330 Nm, bien loin des puissances démoniaques des anciennes Audi Sport quattro en Groupe B. Pesant plus de 1 500 kg dans cette configuration Safari, la vitesse maximale de ces 200 quattro de rallye est de 200 km/h.

L’Audi 200 quattro n°2 (portant l’immatriculation IN-YV 69), ayant pour équipage Walter Röhrl – Christian Geistdörfer, et l’Audi 200 quattro n°7 (immatriculée IN-YV 71) avec Hannu Mikkola et Arne Hertz. Une troisième Audi fut engagée par un particulier, l’autrichien et viennois Rudi Stohl secondé par Jürgen Bertl : une Audi Coupé quattro (immatriculé W 508.899) portant le n°10. Cette dernière a été la voiture privée la plus rapide avec son pilote hors pair.

Les deux Audi 200 quattro était préparées très spécialement pour cette épreuve : pare-buffle à l’avant, phares additionnels sur les côtés du parebrise, châssis revu et renforcé, plaques de protection sous la voiture, klaxons additionnels pour faire fuir les animaux sauvages, …

Pour ce Safari Rally 1987, débutant à Taita Hills au pied du Killimandjaro au Kenya et étant la 4ème manche du championnat mondial des rallyes, 8 équipes officielles de constructeurs avec les meilleurs pilotes furent engagées : Audi (200 quattro), Ford (Sierra RS), Toyota (Célica Supra), Volkswagen (Golf), Opel (Kadett), Nissan (200 SX), Lancia (HF) et Subaru (RX Turbo).

En tout, 53 équipes ont pris le départ et seulement 23 équipes ont réussi à atteindre l’arrivée… Des pilotes chevronnés comme Ari Vatanen (Subaru) ou Stig Blomqvist (Ford) y ont participé.

La particularité de ce rallye extrême est de traverser différents types de paysages avec des terrains variant assez rapidement : beaucoup de cailloux (nombreuses crevaisons), savane, cours d’eau, …

Les Audi 200 quattro avaient de gros défauts : elles étaient trop grandes, trop larges, trop lourdes et ainsi pas assez compétitives face aux GTI et aux autres coupés concurrents.

Dès le début du rallye, un duel apparaît entre Hannu Mikkola (Audi) et Björn Bördiger (Toyota). Par la suite, la VW Golf GTI n°8 de Kenneth Eriksson et Peter Diekmann fait son show. Le rallye passe à côté du Lac Victoria, connu par sa population abondante de flamants roses.

Hannu Mikkola à la seconde place après la Toyota de Björn Bördiger passe à la tête du classement, suite à un problème de transmission arrière sur la Toyota. Cette transmission a dû être changée et cela a entrainé une perte de temps non négligeable pour l’équipe Toyota.

Le rallye traverse des paysages remplies de hautes herbes, de Masaï et le Killimandjaro se dessine en arrière plan.

Dans ce paysage typiquement africain, la Toyota abandonne suite à une panne moteur.

Les problèmes et les abandons arrivent à grands pas. La Golf GTI de Eriksson alors en 2 ème position rencontre de gros problèmes, laissant la voie libre à Walter Röhrl afin de prendre la deuxième place derrière son collègue Hannu Mikkola.

A l’arrivée à Nairobi, après 4 011.3 km parcourus et 83 contrôles passés, les deux Audi 200 quattro signent une double victoire, à la première et deuxième place sur le podium. L’objectif d’Audi est ainsi atteint!

Ce succès constitue une preuve irréfutable de la fiabilité de l’Audi 200 quattro proche de la voiture de série. La victoire remportée par Hannu Mikkola, le premier pilote européen à remporter le Safari, représente à la fois la première victoire d’une voiture Audi au Kenya et la première victoire d’un modèle à traction intégrale permanente et, qui plus est, dans l’épreuve la plus éprouvante du championnat du monde des rallyes.

Classement de la course

Classement Équipages Voitures Temps 1 Mikkola / Hertz Audi 200 quattro n°7 3h39m44s (avec des pénalités) 2 Röhrl / Geistdörfer Audi 200 quattro n°2 3h56m59s 3 Torph / Melander Toyota Supra 3.0i 4h31m09s 4 Weber / Feltz VW Golf Gti 16V 5h47m27s 5 Eklund / Whittock Subaru Coupé 4WD RX Turbo 6h00m42s 6 Ulyate / Street Toyota Supra 3.0i 6h33m07s 7 Stohl / Bertl Audi Coupé quattro 6h45m27s

Photos : 4Legend.com / Audi / McKlein