Coffret livres Porsche 904 de Jürgen Lewandowski – Delius Klasing

Après la Porsche 959 et la Porsche 918 Spyder, l’éditeur allemand Delius Klasing propose un 3ème coffret dédié à un autre modèle emblématique du constructeur de Zuffenhausen : la Porsche 904. Ce coffret en édition limitée contient deux livres : un grand format constitué en majorité de photos d’archives et de Stefan Bogner, un plus petit écrit en anglais et en allemand par Jürgen Lewandowski.

L’histoire de la Porsche 904

La 904, plus précisément nommé « Porsche 904 Carrera GTS », est un modèle spécial à bien des égards. En 1963, ce véhicule sportif a été développé en un temps record de seulement six mois. Son design est l’œuvre de Ferdinand Alexander « Butzi » Porsche, fils de Ferry Porsche.

Seuls trois prototypes ont été construits pour être testés à Weissach en août 1963. Suite aux tests très encourageants, sa conception a été arrêtée en novembre 1963 pour permettre son engagement aux 12 Heures de Sebring en février 1964. Les douze premières voitures ont été préparées et expédiées aux États-Unis, où six ont été engagées pour cette course d’endurance. Deux de ces six Porsche 904 ont terminé la course.

Le design inhabituel de la 904 Carrera GTS sous la forme d’un cadre en acier avec une carrosserie en plastique GRP collée lui a valu le nom de « Porsche en plastique » dans la presse spécialisée. Les carrosseries en fibre de verre ont été fabriquées par la société d’aviation Heinkel et collées au châssis, cette méthode de construction étant une première pour Porsche.

Produite de 1964 à 1969 à 100 exemplaires afin de répondre aux exigences d’homologation de la FIA, la Porsche 904 est toujours considérée comme l’un des plus beaux modèles conçus par Porsche. Un grand expert Porsche et auteur automobile, Jürgen Lewandowski, s’est associé au photographe Stefan Bogner, qui a également une grande passion pour Porsche, afin de faire un livre dédié à la 904.

Le coffret propose deux livres afin de mettre en avant d’un côté de très belles photos et de l’autre l’histoire passionnante de cette voiture sportive, ayant notamment couru aux 24 Heures du Mans.

Homologuée comme voiture de course, la Porsche 904 peut également être conduite sur route. Les véhicules ont été vendus à des particuliers.

Cela rendait la Porsche 904 désirable tout comme ses performances lui ayant permis de réaliser un grand nombre de succès sportifs entre 1964 et 1967. Que ce soit au Rallye de Monte-Carlo ou au Mont Ventoux, au Nürburgring ou au TargaFlorio, la 904 impressionne par ses victoires de catégorie. La 904 a fait sensation, en particulier sur les routes où la maniabilité et l’agilité étaient plus importantes que la vitesse de pointe, et a remporté de nombreuses victoires.

Les 100 modèles routiers ont été vendus très rapidement. Une deuxième série de 20 véhicules a été autorisée. Seulement 16 voitures ont été entièrement assemblées, les 4 autres étant utilisées comme pièces de rechange pour les réparations.

Les deux experts présentent ainsi la 904 via des photos incroyables de Stefan Bogner et de textes bien écris par Jürgen Lewandowski. Des documents d’archives historiques de Porsche sont aussi présentes, mettant en avant la success story de cette voiture. La fin du livre met en avant une série de croquis et de peintures de la 904.

Le livre se termine par une séance photo détaillée du châssis 904-092 de la collection de Wolfgang Porsche à Zell am See, en Autriche.

Avis

Si vous recherchez un livre de référence sur la Porsche 904 Carrera GTS, vous serez déçu. En effet ce coffret s’adresse plus à un passionné ayant des connaissances faibles ou moyennes sur ce modèle. Cette publication est néanmoins très attrayante et intéressante via ses superbes photos. Elle constituera une pièce de choix dans sa bibliothèque automobile.

Un grand nombre d’informations données par l’auteur permet de bien parcourir l’histoire de ce modèle emblématique sans trop se perdre dans des détails spécifiques. Ce coffret ne donne pas d’informations en profondeur sur l’histoire de tous les châssis ni l’historique complet des différents modèles en course.

Les 90 pages du petit livre (45 pages en anglais et l’autre moitié en allemand) sont assez justes pour présenter l’histoire complète de ce modèle.

Les deux livres sont maintenus ensemble dans le coffret de qualité avec une bande élastique comme dans les deux autres coffrets (Porsche 918 Spyder & Porsche 959). Ce coffret est disponible chez l’éditeur, en librairie et sur Amazon via le lien ci-dessous au prix conseillé de 128 euros. Bien qu’il soit indiqué une série limitée à l’intérieur, il n’y a pas de numéro contrairement aux deux autres coffrets.



Caractéristiques

226 pages (grand livre) / 92 pages (petit livre)

155 photos (grand livre)

Auteur : Jürgen Lewandowski avec des photos de Stefan Bogner

Dimensions : 27,5 x 29,5 x 2,4 cm (grand livre), 17 x 22,8 x 0,5 cm (petit livre), 29,5 x 31 x 4,7 cm -(coffret)

Langues : Anglais & Allemand

Publication : Novembre 2019

Éditeur : Delius Klasing

ISBN : 978-3-667-11676-5

Prix : 128 euros TTC

Photos : 4Legend.com