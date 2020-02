Audi 80 quattro 2.5 DTM prototype de 1993 – Un projet avorté

En prévision du remplacement des Audi V8 quattro DTM pour le championnat DTM 1993, Audi a conçu une nouvelle voiture de course spécifique sur la base de l’Audi 80 quattro, respectant la nouvelle réglementation en terme de motorisation : le 2,5 litres. Un prototype de l’Audi 80 quattro 2.5 DTM a été créé dans ce sens.

Une nouvelle réglementation pour le DTM 1993

Jusqu’en 1992, le championnat allemand de voitures de tourisme (DTM) était un peu anarchique, avec des voitures de course ayant des moteurs de cylindrées différentes s’affrontant les unes contre les autres. Les catégories de poids garantissaient qu’elles avaient toutes une chance raisonnablement égale. Les voitures avec de gros moteurs prenaient le départ avec un poids supplémentaire à leur bord.

En coulisses, cela a causé beaucoup d’irritation, et afin d’éliminer cette discorde, la cylindrée du moteur de 2,5 litres a été adoptée pour la saison 1993 du DTM.

Pour répondre à cette nouvelle réglementation, le département Audi Motorsport a préparé dès 1992 une Audi 80 quattro avec un moteur V6 de 2,5 l pour la série de course DTM.

Bien que la situation semblait claire, l’autorité nationale allemande du sport automobile (ONS) a déclaré à la suite des premiers essais de voitures qu’elle insisterait pour que du poids supplémentaire soit embarqué à bord des voitures si un constructeur automobile pouvait être susceptible de surpasser les autres concurrents.

Cela a conduit au retrait du DTM des constructeurs mécontents : BMW, Audi et Opel.

Audi a transféré ses activités de course automobile dans la catégorie des deux litres et a participé avec succès au championnat de France de supertourisme 1993 remporté par Frank Biela au volant d’une Audi 80 quattro moins puissante et agressive.

Audi 80 quattro 2.5 DTM de 1993

Cette voiture de course abandonnait le moteur V8 de ses grandes sœurs victorieuses en DTM pour un moteur plus petit : un V6 de 2 499 cm3 développant 388 ch (265 kW) à 10 500 tr/min et un couple de 270 Nm via une boîte de vitesses sportive à 6 rapports. A cette époque, les quatre roues motrices étaient encore autorisées, apportant un avantage certain pour les modèles Audi. Le poids à vide de cette voiture de course est de 1 040 kg (le poids minimum imposé par l’ONS) et sa longueur totale est de 4 457 mm et sa largeur de 1 750 mm.

Extérieurement, la voiture ne passait pas inaperçu avec sa carrosserie très large et ses éléments aérodynamiques comme son énorme aileron arrière, son fond plat, son extracteur intégrant deux sorties d’échappement orientées vers le haut, ses prises d’air devant les roues avant et la fameuse lame DTM.

L’Audi 80 quattro 2.5 DTM de 1993 n’a donc pas eu l’occasion de démontrer ses capacités sur circuit et le seul modèle construit est resté un exemplaire unique qu’Audi Tradition possède dans sa collection de voitures.

Photos : 4Legend.com / Audi