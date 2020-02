Pneu Goodyear EfficientGrip Performance 2 – Un pneu été très efficient et performant

Goodyear EfficientGrip Performance 2 : ce nouveau pneu été – destiné à durer encore plus longtemps – offre un potentiel kilométrique supérieur de 50% à celui de son prédécesseur et de 20% par rapport à la référence de la longévité, le Michelin Primacy 4.

Un pneu très efficient et performant

Goodyear lance son nouveau pneumatique été haute performance : l’EfficientGrip Performance 2. Il vise à devenir la référence en matière de performance de haut niveau tout en étant très efficient. Successeur de la première génération de l’EfficientGrip Performance, ce pneumatique est destiné aux automobilistes recherchant un pneu pouvant être utilisé sur un kilométrage élevé tout en offrant des performances remarquables en freinage, sur route sèche ou sous la pluie.

Il affiche 50% de potentiel kilométrique de plus que son prédécesseur, tout en surpassant le pneu Michelin Primacy 4 de 20%, son plus proche concurrent testé. Les tests indépendants du TÜV SÜD ont également enregistré les distances de freinage les plus courtes sur le mouillé et le sec comparé à quatre de ses concurrents testés (Michelin Primacy 4, Continental PremiumContact 6, Bridgestone Turanza T005, Pirelli Cinturato P7 Blue).

« Le nouvel EfficientGrip Performance 2 offre une solution sans compromis pour les automobilistes qui souhaitent que leurs pneumatiques présentent un haut potentiel kilométrique tout en conservant un haut niveau de performance », explique Xavier Fraipont, vice-président du développement produits de Goodyear EMEA. « Grâce aux avancées technologiques réalisées par nos designers et ingénieurs, les clients vont bénéficier d’un kilométrage supplémentaire avec ce nouveau pneumatique été. Nous sommes très fiers de ces avancées ; pas seulement parce que les conducteurs vont pouvoir apprécier de meilleures performances, mais aussi parce qu’elles contribueront à l’environnement avec une durée de vie plus longue de ces pneumatiques. »

Technologies

Mileage Plus technology : une bande de roulement flexible pour plus de kilomères

L’élasticité et la flexibilité élevées de la bande de roulement contribuent à réduire l’usure du pneumatique causée par des conditions de route difficiles sans compromis sur les performances sur route mouillée ou sèche.

Wet Braking Technology : un meilleur freinage sur route mouillée

Un nombre plus important de longues arrêtes mordantes combiné à une rigidité du mélange de gomme optimisé, améliore l’évacuation de l’eau et réduit les distances de freinage sur le mouillé.

Dry Stability Plus Technology : une meilleure stabilité sur sol sec

Les larges bandes circonférentielles de la bande de roulement assurent une meilleure rigidité, apportant de la stabilité dans les situations difficiles de tenue de route.

Disponibilité et dimensions

Le nouveau pneu Goodyear EfficientGrip Performance 2 est disponible dans 45 dimensions allant du 15 au 18 pouces, commercialisés tout au long de l’année 2020.

Photos / Vidéos : Goodyear