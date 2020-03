Audi a atteint ses objectifs financiers en 2019 et fixe un objectif de compétitivité à long terme

Audi a contrôlé une trajectoire régulière au cours d’une délicate année financière en 2019. Le constructeur automobile a systématiquement réduit ses stocks WLTP et réussi à livrer plus de véhicules de la marque Audi que l’année précédente dans un environnement très compétitif. Un chiffre d’affaires de 55,7 milliards d’euros reflète la forte demande de SUV et de modèles haut de gamme. Le résultat opérationnel et le rendement opérationnel ont atteint 4,5 milliards d’euros et 8,1%. Le plan de transformation Audi (ATP) a contribué pour 2,5 milliards d’euros au cours de l’exercice 2019. Une discipline des dépenses et des investissements nettement renforcés se traduisent par une amélioration du retour sur investissement (12,7%). Audi poursuit son initiative d’électrification avec de nombreux modèles électriques cette année. L’entreprise intensifie ses synergies avec Volkswagen Group qui est désormais présent dans le développement de logiciels. Dans le contexte de la propagation du coronavirus et les effets peu définis sur l’économie, le constructeur voit des défis à relever en 2020 et se concentre sur la santé des employés dans le monde et sur la liquidité et stabilité de l’entreprise.

Compte tenu de la propagation du coronavirus et afin de minimiser le risque d’infection pour nos employés, sous-traitants et invités, le Groupe Audi ne tient pas de conférence de presse annuelle cette année.

« Nous sommes dans une situation exceptionnelle pour laquelle il n’existe pas de solutions ou de recettes simples. Nous nous concentrons sur la protection de nos employés, sous-traitants et invités et prenons les bonnes décisions commerciales dans cet environnement instable », explique Bram Schot, Président Directeur Général AUDI AG.

La société ferme ses usines à Ingolstadt, Neckarsulm, au Mexique, en Belgique et en Hongrie de manière contrôlée d’ici la fin de cette semaine.

Concernant l’exercice 2019, Bram Schot, Président Directeur Général AUDI AG a déclaré : « Nous pouvons être satisfaits ; Audi est une marque compétitive. Dans un environnement très difficile, nous nous sommes concentrés sur nos forces et avons stabilisé nos affaires. Notre retour d’exploitation sur les ventes a été supérieur à 7% lors de chaque trimestre de 2019 et atteint l’objectif de prévision pour l’année entière. »

L’entreprise a successivement réduit son portefeuille de stocks WLTP de l’année précédente et a lancé avec succès la prochaine étape de son initiative produits sur les marchés.

Les livraisons de la marque Audi ont pris un élan considérable, en particulier au quatrième trimestre. Dans un marché global en baisse, la marque aux quatre anneaux a terminé l’année avec une augmentation de ses livraisons de 1,8% à 1 845 573 véhicules (2018: 1 812 485). Modèles haut de gamme et SUV, comme l’Audi e-tron 100% électrique et la nouvelle Audi Q8, ont été très bien accueillis par les clients.

Dans ce contexte, le chiffre d’affaires du Groupe Audi, ajusté sur les effets de la déconsolidation des importateurs multimarques en 2018, était supérieur par rapport à l’année précédente à 55 680 millions d’euros (2018: 53 617 millions d’euros). Grâce à son solide mix de produits, le constructeur phare, Audi, a augmenté son chiffre d’affaires à 39 467 millions d’euros (2018: 37 259 millions d’euros).

Le résultat opérationnel s’élève à 4 509 millions d’euros (2018: 3 529 millions d’euros), le chiffre du précédent exercice avait été réduit de 1 176 millions d’euros en raison d’éléments spéciaux liés au dieselgate. Le rendement opérationnel était de 8,1% (2018: 6,6%). Cela était dû à l’amélioration de la gamme de produits Audi, l’augmentation du bénéfice d’exploitation de Lamborghini et la mise en œuvre des mesures ATP (Audi Transformation Plan) pour un montant total de 2,5 milliards d’euros. Le programme d’amélioration des revenus mis en œuvre en 2018 devrait libérer au total 15 milliards d’euros pour les investissements futurs 2022. Depuis le début du programme, le programme ATP a déjà généré un montant cumulé de 4,4 milliards d’euros et des mesures ont déjà été identifiées pour 80% de l’objectif global. L’ATP apporte ainsi une contribution décisive à l’amélioration de la qualité des revenus.

Le résultat financier s’élève à 713 millions d’euros (2018: 831 millions d’euros). Le chiffre de l’année précédente était dynamisé par un effet ponctuel lors de la vente d’une participation dans le cadre de notre activité en Chine. Atteignant 5 223 millions d’euros, le résultat avant impôt a augmenté de 19,8% (2018: 4 361 millions d’euros).

En reconnaissance de leur engagement en 2019, les employés d’Audi participeront aux bénéfices de l’entreprise. Pour un travailleur qualifié dans les usines allemandes, la prime d’intéressement Audi pour 2019 s’élève à 3 880 euros (2018 : 3 630 euros). Des accords de participation aux bénéfices existent également dans les filiales.

Avec un cash-flow net de 3 160 millions d’euros (2018 : 2 080 millions d’euros), légèrement supérieur à l’objectif de prévision indiqué dans le rapport annuel 2018, le groupe Audi confirme une nouvelle fois sa grande capacité d’autofinancement.

Lors de l’Assemblée Générale Annuelle 2019, le Directoire avait présenté de manière exhaustive la nouvelle orientation stratégique d’Audi. Au cœur de la stratégie «consistently Audi» se trouvent l’accélération de l’électrification et la réduction systématique des émissions de CO2. Audi prévoit de proposer environ 30 modèles électriques d’ici 2025. Avec l’objectif de véhicules dits à énergie nouvelle, la production devrait passer de 3,5% aujourd’hui à environ 40% d’ici 2025. Audi prévoit des dépenses initiales d’environ 12 milliards d’euros d’ici 2024 uniquement pour l’électrification de son portefeuille de produits et le Groupe Audi ne fait aucun compromis sur ses objectifs de rentabilité. Audi confirme son objectif de rendement opérationnel compris entre 9 et 11% et un retour sur investissement de plus de 21 %. L’entreprise prévoit d’atteindre les deux objectifs de rendement à moyen terme. Audi a déjà amélioré son retour sur investissement: l’efficacité du capital est passée à 12,7% (2018: 10,4%*) en 2019.

Afin de réaliser des structures de coûts efficientes et compétitives, Volkswagen Group regroupe successivement toutes les activités de développement de logiciels véhicules dans la récemment crée unité Car.Software Organisation. Cela signifie que les modules testés et éprouvés ainsi que les systèmes de plate-forme seront désormais transférés dans le monde numérique. À l’avenir, Audi bénéficiera des synergies compétitives décisives du Groupe et des coûts logiciels optimisés pour chaque véhicule. En outre, Audi prévoit des économies d’échelle grâce à la coopération envisagée sur la conduite autonome entre le groupe Volkswagen et Ford Motor Company. À la lumière de cela et de gains d’efficacité, le Groupe Audi relève ses objectifs stratégiques pour les dépenses de recherche et développement et les investissements entre 5,0 et 6,0% dans chaque cas (auparavant 6,5 à 7,0% et 5,5 à 6,0% respectivement).

« Nous sommes le seul fabricant haut de gamme qui peut utiliser des synergies au profit de ses clients grâce à la coopération au sein du Groupe », a déclaré Arno Antlitz, Membre du Directoire en charge des Finances, de la Chine et des Affaires Légales depuis le 1er mars 2020. « Pour atteindre nos objectifs, nous devons constamment utiliser notre potentiel d’efficience, accroître davantage notre discipline en matière de coûts et d’investissements et créer des perspectives de croissance en continuant à investir dans l’électrification et la digitalisation de notre parc de véhicules. »

A moyen et long terme, l’accord «Audi.Future» aura également un impact positif sur la compétitivité de l’entreprise. En plus de garantir des emplois sur les sites allemands jusqu’en 2029, l’accord devrait générer des économies d’environ 6 milliards d’euros sur sa durée.

En 2020, Audi présentera à nouveau une vingtaine de modèles et poursuivra systématiquement l’électrification de sa gamme. D’ici la fin de l’année, la marque Audi lancera cinq modèles tout électriques sur les marchés et augmentera son offre PHEV à un total de 12 modèles. Une variante PHEV sera alors disponible dans plus de la moitié des modèles de série. Le groupe Audi se prépare ainsi lui-même pour une concurrence intense et une réglementation sur les émissions de CO2 de plus en plus stricte.

La situation économique mondiale a changé de manière très significative dans le contexte de la propagation du coronavirus, ce qui provoque également un impact massif sur nos chaînes d’approvisionnement, la production de nos véhicules et leur commercialisation.

Dr Arno Antlitz: « Les effets de la propagation du coronavirus sur l’économie et nos affaires sont incertains. Cela ne nous permet pas d’avoir une prévision fiable pour l’année 2020 à l’heure actuelle. Nous nous concentrons sur nos employés et leurs familles dans le monde entier. Audi fera sa part pour minimiser l’impact sur les employés dans nos pays et sur nos sites Audi à l’échelle mondiale. Nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour y parvenir. Il est de notre devoir de protéger la liquidité et donc la stabilité de notre entreprise et ce, malgré tous les restrictions, pour stabiliser nos processus de base, par exemple dans le développement technique ou d’autres domaines de la compagnie. »

Aperçu des chiffres clés sélectionnés pour le groupe Audi

Photos : 4Legend.com