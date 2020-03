Live de la conférence de presse annuelle Porsche – 20/03/2020 à 10h00

Oliver Blume (président du directoire de Porsche AG) et Lutz Meschke (vice-président du directoire et membre du directoire en charge des finances et l’IT) présenteront en direct le vendredi 20 mars 2020 à 10h00 les résultats de l’exercice 2019 de Porsche AG malgré la pandémie du coronavirus.



Outre les chiffres, Porsche publiera également son rapport annuel et son rapport sur le développement durable dès demain. De plus, un affichage interactif des chiffres clés permettra de comparer les chiffres 2019 avec ceux des années précédentes.

Vous pouvez la suivre en direct ci-dessous.

Photos : 4Legend.com / Porsche