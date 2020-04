Audi A1 clubsport quattro de 2011 – Le concept préfigurant l’A1 quattro

Dévoilée au Wörthersee Tour 2011 et conçue en collaboration avec le jeu Need for Speed, l’Audi A1 clubsport quattro est un concept unique offrant un dynamisme époustouflant, qui va jusqu’au bout de ce qui est techniquement possible. Nom de code Projet W11, cette citadine offre des performances d’une supercar : moteur 5 cylindres turbo de 503 ch et 660 Nm, 0 à 100 km/h en 3,7 s. Elle annonçait l’exclusive Audi A1 quattro dévoilée en 2012.





Des performances démoniaques

Le cœur de l’Audi A1 clubsport est un moteur à essence légendaire d’Audi : un cinq cylindres turbo de 2,5 litres à injection directe. Par comparaison avec le moteur qui a servi de base et qui équipe l’Audi TT RS (Mk2) et la RS 3 Sportback (8P), la puissance du TFSI a été nettement augmentée et atteint 503 ch (370 kW) et 660 Nm. Le couple maximal est disponible de 2 500 à 5 300 tr/min.

Le turbocompresseur, le refroidisseur d’air de suralimentation et la tubulure d’admission comme celle d’échappement ont été optimisés en vue de performances maximales. Tout comme sur l’Audi A4 DTM de l’époque, l’échappement se termine sur le flanc gauche, un peu avant la roue arrière.

L’Audi A1 clubsport quattro pèse 1 390 kilogrammes. Elle est catapultée de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes, de 0 à 200 km/h en 10,9 secondes et passe de 80 à 120 km/h en quatrième en l’espace de 2,4 secondes.

La puissance est transmise aux quatre roues par une boîte manuelle à six vitesses et la transmission intégrale permanente quattro ; toutes deux proviennent de la TT RS et ont été renforcées. La vitesse maximale est limitée à 250 km/h.

Le concept car Audi est chaussé de pneus taille basse en 255/30 R19 montés sur des jantes en alliage léger de 19 pouces style turbine. Derrière les roues se trouvent les grands freins à disque ventilé. A l’avant, les disques perforés en carbone céramique comportent des étriers à six pistons, à l’arrière les disques de grande taille sont en acier. Le châssis à combinés filetés de l’A1 clubsport quattro bénéficie d’une suspension réglable.

Extérieur dynamique et musclé

Le showcar n’essaie même pas de cacher ses performances potentielles. Son allure est dynamique et ses finitions sont raffinées. Sur la carrosserie laquée blanc glacier mat, de nombreuses pièces rapportées posent des touches de couleur. L’arc de toit noir brillant supporte un toit en matériau composite renforcé en fibres de carbone et les anneaux à l’avant sont en aluminium massif.

La jupe avant au dessin modifié intègre de grandes prises d’air subdivisées par des barrettes en carbone. La calandre Singleframe noire présente une structure en nids d’abeilles, les projecteurs ont des barrettes mates et un liseré rouge. Deux grandes sorties d’air dans le capot permettent de mieux évacuer la chaleur du compartiment moteur.

Les ailes avant, les portes et les flancs arrière de l’Audi A1 clubsport quattro ont été élargis au total de 60 millimètres par rapport à l’A1 de série. Cet élargissement forme une structure horizontale qui rappelle la première Audi quattro (l’Ur-quattro). Les extrémités arrière des ailes comportent des sorties d’air. Les nouvelles baguettes sur les bas de caisse ont été réalisées en matériaux composites renforcés en fibres de carbone. Les rétroviseurs extérieurs élancés évoquent l’Audi R8.

A l’arrière du concept, c’est l’aileron de toit qui prédomine. Avec son double spoiler, il assure une déportance suffisante sur l’essieu arrière. Des feux arrière assombris et un grand diffuseur refermé parachèvent la vue arrière de l’A1 clubsport quattro.

Intérieur sportif

Destiné à la route, mais conçu pour les circuits, le showcar n’a pas de banquette arrière. Elle est remplacée par une grande barre transversale en carbone renforçant la carrosserie et par un rangement accueillant les casques de course. Une batterie de démarrage au poids optimisé issue de la compétition est logée à l’arrière sous les deux vide-poches. Sur un véhicule haute performance, un système d’infodivertissement, un écran MMI et des haut-parleurs sont superflus. Les sièges baquet à construction allégée sont issus de l’Audi R8 GT (leur châssis est réalisé en matériaux composites renforcés aux fibres de carbone), des ceintures de sécurité à sangles rouges et à quatre points assurent le maintien du conducteur et du passager.

L’intérieur du véhicule est gris foncé. De nombreuses parties sont revêtues de matériaux composites renforcés en fibres de carbone et laqué mat, comme les parois à l’arrière, les cadres des diffuseurs d’air ou la pointe qui termine la console centrale. Sur le volant sport, le matériau composite renforcé en fibres de carbone est revêtu de cuir. Les interrupteurs sur la colonne du volant et dans les portes sont remplacés par des interrupteurs à bascule logés dans la console centrale. Trois instruments supplémentaires indiquent la pression d’huile, la pression de suralimentation et la tension du réseau de bord.

La console centrale et les sièges sont revêtus de cuir, les coutures sont réalisées ton sur ton. Le levier de changement de vitesses est en aluminium, les extrémités des pédales et le dessus du repose-pied en acier inoxydable. Des boucles rouges remplacent les poignées sur les portes, la boîte à gants et les vide-poches.

Photos : 4Legend.com / Audi – Vidéo : Audi