DKW GT Malzoni de 1965 – Une DKW conçue au Brésil

Début Novembre 2009, une véritable rareté que tous les passionnés de la marque DKW rêvent d’avoir a fait son apparition à Ingolstadt : la DKW GT Malzoni. Un coupé sport pur-sang datant de 1965. Seulement 35 exemplaires ont été construits à la main – y compris les versions destinées à la course. Le moteur deux temps à 3 cylindres de la DKW GT Malzoni développe 60 ch.

La DKW GT Malzoni est considérée par les passionnés des voitures DKW comme une icône légendaire qui est née en Amérique du Sud. Déjà extrêmement coûteuse à l’époque, la voiture est désormais un joyau dans la collection des passionnés brésiliens d’automobile. Son histoire a débuté en 1962 : Genaro « Rino » Malzoni, fils d’un riche agriculteur dans l’arrière-pays de Sao Paulo, voulait impressionner l’univers féminin de Sao Paulo, et a conçu son propre coupé.

Ses inspirations étaient italiennes. Malzoni a réussi à concevoir très rapidement un modèle aux lignes harmonieuses qui fascine encore aujourd’hui par ses proportions. La carrosserie était faite en plastique, ce qui allégeait considérablement la voiture de sport. Et cela a suscité un vif intérêt chez d’autres personnes à savoir l’ancien constructeur brésilien sous licence Auto Union : DKW Vemag basé à Sao Paulo.

La voiture était en fait parfaitement adaptée aux exigences de la course automobile, et il ne fallait pas longtemps avant que les pilotes de la DKW GT Malzoni, qui développait une puissance confortable de 60 ch, laissaient derrière eux les autres concurrents. Le préparateur brésilien Vemag a permis de sortir plus de 100 chevaux au moteur et a permis aux DKW d’atteindre la barrière magique des 200 km/h.

L’Apogée pour chaque fan de Malzoni et de l’histoire des héros parmi les fans de sports mécaniques brésiliens les plus âgés : en 1966 une DKW Malzoni a participé au Mil Milhas (mille miles) d’Interlagos à Sao Paulo et est arrivée avec trois tours de retard face à la concurrence qui était de loin supérieure. La DKW est arrivée en troisième position en raison d’une défectuosité technique entrainant un arrêt au stand supplémentaire. La voiture a été conduite par Jan Balder et l’homme qui allait peu de temps après écrire l’hsitoire au volant d’une Formule 1 Lotus : Emerson Fittipaldi. Le champion du monde de Formule 1 a gagné ses premiers galons en course automobile au volant d’une DKW.

Depuis 2007, Audi Tradition a noué des contacts dans la communauté DKW brésilienne et a mis la main sur une DKW GT Malzoni à restaurer. Après un travail de titan de plus d’un an sur place, la voiture est enfin arrivée dans sa version routière à Ingolstadt : il s’agit de la seule DKW GT Malzoni en Europe.

Thomas Frank, directeur d’Audi Tradition avait déclaré en 2009 lors de son arrivée à Ingolstadt : « La scène est déjà exceptionnelle, une GT Malzoni à contempler de ses propres yeux. C’est pourquoi nous nous félicitons de la possibilité d’exposer à Ingolstadt cette voiture venant du Brésil. »

Photos : 4Legend.com / Audi