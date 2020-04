Audi A4 2.0 TDI e concept de 2007 – Moins d’émissions et de consommation

Plus dynamique et une consommation toujours diminuée – Audi applique une stratégie conséquente de réduction permanente des émissions. Audi a présenté lors du salon automobile de Francfort 2007 sa dernière avancée en terme de technologie hybride afin de réduire la consommation de carburant et d’émissions polluantes. L’étude Audi A4 2.0 TDI e concept ne consomme que 4,9 litres de carburant aux 100 kilomètres et pose ainsi un jalon pour la classe moyenne sportive. Le moteur diesel le plus propre au monde de cette époque aux émissions ultra faibles a été monté en série dès 2008 dans la nouvelle Audi A4 3.0 TDI B8. Le module hybride dernière génération mise sur la supériorité de la construction hybride parallèle et sur des technologies ultra modernes telles que la batterie Lithium-ion.

Seulement 129 grammes de CO2

Avec le 2.0 TDI e concept, Audi montre l’efficacité de son nouveau système modulaire : la consommation de la berline sportive de classe moyenne descend sous la barre des cinq litres aux 100 km. L’A4 2.0 TDI e concept se contente de 4,9 litres de consommation (selon l’ancien cycle européen). Cela lui permet de n’émettre que 129 grammes de CO2 par km – moins que la valeur prévue par l’Union européenne à partir de 2012 pour la moyenne des flottes de véhicules. Avec une puissance de 143 ch (105 kW) et un couple maximal de 320 Nm, l’A4 2.0 TDI e concept est une berline puissante – chez Audi, la faible consommation va toujours de pair avec la sportivité.

Audi a rassemblé dans ce véhicule tout un ensemble de solutions techniques innovantes. Certaines étaient déjà disponibles de série dans la nouvelle Audi A4 B8; d’autres comme le système Start-Stop ou la récupération de l’énergie ont introduites peu de temps après.

Moteur TDI combinant efficience et dynamisme

Le 2.0 TDI se présente sous une forme fondamentalement améliorée dans la nouvelle Audi A4 B8 présentée en première mondiale à l’IAA 2007. Un dispositif d’injection à rampe commune remplace les injecteurs-pompes, leurs piézo-injecteurs injectent le carburant à une pression maximale de 1 800 bars dans les chambres de combustion, c’est-à-dire sous une forme finement pulvérisée. Ceci améliore la combustion ainsi que le confort de conduite.

L’entraînement puissant fournit 143 ch (105 kW). Déjà entre 1 750 et 2 500 tr/min, il applique un couple de 320 Nm sur le vilebrequin – cette puissance d’entraînement élevée à faible régime est un des principaux avantages du TDI. La géométrie modifiée du piston améliore la thermodynamique dans les chambres de combustion ; des mesures de réduction du frottement interne et de gestion de la température augmentent encore les performances.

Pour l’A4 e Concept, le moteur 2.0 TDI a été complété par le système à émissions ultra faibles. Cet entraînement fonctionne ainsi non seulement de manière extrêmement efficace, mais également avec une propreté exemplaire, qui est un gage d’avenir absolu : il descend déjà aujourd’hui en dessous des valeurs limites européennes les plus sévères qui ne sont entrées en vigueur qu’en 2014.

Boîte de vitesses à faible frottement

Le TDI transmet sa puissance à une boîte de vitesses à 6 rapports nouvellement développée qui se distingue par des frottements internes fortement réduits. Elle a été spécialement étudiée pour le couple élevé du moteur TDI – les rapports trois à six ont été légèrement allongés. Comme toutes les boîtes de vitesses Audi, elle se manœuvre avec grande facilité et une grande précision. L’indication de commutation du système d’information du conducteur contribue à un style de conduite économique. Elle indique le rapport enclenché ; si un autre rapport apparaît plus approprié à vitesse constante, cela est indiqué sous la forme d’une recommandation.

Démarrage particulièrement rapide et confortable

Le système Start-Stop fournit également une contribution importante – il permet d’éviter que le moteur ne fonctionne inutilement lorsque le véhicule est à l’arrêt. En effet, une grande partie des trajets journaliers comptent moins de dix kilomètres et sont interrompus par de nombreux arrêts aux feux rouges.

Dès que l’Audi A4 2.0 TDI e concept est à l’arrêt, que le levier de changement de vitesses est au point mort et que le pied du conducteur a quitté la pédale d’embrayage, le TDI est automatiquement arrêté. Le démarrage a lieu dès que le conducteur actionne la pédale d’embrayage. Pendant qu’il engage la première vitesse, le TDI monte en régime ; lorsqu’il relâche la pédale, le moteur a atteint sa vitesse de ralenti. Un démarreur spécialement étudié fait tourner le moteur en un peu moins de deux dixièmes de seconde – 60 % plus rapidement qu’un composant conventionnel et pourtant de manière particulièrement confortable sur le plan acoustique.

Un système microhybride collecte de l’énergie lors du déplacement par inertie et du freinage

Lors du freinage, le système de récupération à bord de l’A4 2.0 TDI e Concept transforme l’énergie cinétique en énergie électrique utilisable. Une batterie à gel d’un nouveau type sert de batterie du réseau embarqué. Même en cas de sollicitations élevées ou lorsqu’elle est fortement déchargée, elle se caractérise par sa fiabilité et atteint une durée de vie particulièrement élevée.

Dans les phases d’accélération et de freinage de l’A4 2.0 TDI e concept, la tension secondaire du convertisseur séparateur en courant continu est établie. L’alternateur peut maintenant transformer l’énergie cinétique en énergie électrique, laquelle est stockée temporairement dans la batterie gel. Lorsque la berline accélère à nouveau, la batterie restitue l’énergie – elle déleste ainsi l’alternateur.

La direction assistée a également été fortement remaniée – son rendement a été amélioré d’environ 50 % grâce à l’alimentation en énergie hydraulique assurée par une pompe à palettes régulée en fonction des besoins. Contrairement aux servopompes conventionnelles qui font circuler en permanence de grands débits volumiques, elle ne transporte que la quantité d’huile nécessaire pour le point de fonctionnement respectif.

Pour la climatisation automatique, Audi utilise un circuit de refroidissement d’un nouveau type, à régulation thermostatique avec un échangeur de chaleur interne. Grâce à ce dernier et à un travail intensif de mise au point des autres composants, l’efficacité du système a pu être considérablement améliorée – la nouvelle climatisation automatique consomme 20 % de carburant en moins que le modèle précédent.

Des performances sportives pour un rendement élevé

La carrosserie hautement aérodynamique est munie d’un couvercle de coffre avec une légère arête de fuite supplémentaire. Des jantes en alliage léger spécialement dessinées améliorent l’écoulement de contournement des roues et des passages de roues, la carrosserie abaissée de 20 millimètres confère une note plus sportive à l’ensemble. Cette mesure diminue la surface frontale et améliore ainsi la résistance de l’air.

Chez Audi, efficience est synonyme de dynamisme. Les pneus Michelin Primacy HP en 225/50 R17 sont ainsi conçus pour un roulement aisé, tout en offrant des performances sportives. La preuve convaincante du potentiel de l’A4 2.0 TDI e concept est cependant fournie par ses prestations de roulage : la berline de classe moyenne accélère en 9,3 secondes de 0 à 100 km/h, sa vitesse maximale est de 215 km/h. Il ne lui faut que 8,7 secondes pour accélérer de 80 à 120 km/h en 5ème vitesse.

Technologie innovante pour les émissions les plus faibles

Les ingénieurs de développement des moteurs diesel chez Audi ont combiné toute une série de mesures innovantes pour cette nouvelle génération TDI : le système d’injection à rampe commune avec une pression d’injection de 2 000 bars, le recyclage hautement efficace des gaz d’échappement ainsi que la suralimentation optimisée débouchent sur des émissions brutes du moteur nettement diminuées. La principale innovation réside dans les capteurs de chambres de combustion utilisés pour la première fois au monde, qui permettent une régulation encore plus précise des processus de combustion dans le moteur – une autre innovation d’Audi.

Grâce au système à émissions ultra faibles en aval, la dernière génération TDI devient définitivement un diesel propre high-tech. Il réduit les émissions d’oxydes d’azote de près de 90 %. Pour son fonctionnement, L’AdBlue est utilisée, une solution aqueuse d’appoint biodégradable. Elle est injectée à dose minimale avant le catalyseur DeNOx. Le système à émissions ultra faibles est constitué, en plus du catalyseur, du module de dosage, du réservoir AdBlue et de tuyauteries chauffées ainsi que d’une technique sensorielle étendue. Le catalyseur d’oxydation supplémentaire et le filtre à particules diesel régulé à haute efficacité complètent le système d’épuration des gaz d’échappement.

Photos : 4Legend.com