Vente de la dernière Porsche 911 Speedster type 991 pour 500 000 $

Après une période d’enchères de sept jours et 32 ​​offres, une enchère en ligne organisée par RM Sotheby’s pour la dernière Porsche 911 (type 991) produite (une 911 Speedster) a permis de récolter 500 000 $ (prix d’adjudication). Porsche Cars North America, Inc. (PCNA) a décidé d’égaler l’offre gagnante pour porter le produit total à 1 million de dollars. L’argent sera reversé à United Way Worldwide, moins les taxes et les frais, pour l’aider directement dans son travail de secours face au COVID-19 en Amérique.

Le soumissionnaire gagnant recevra la 911 Speedster lors d’un événement spécial organisé par Klaus Zellmer, PDG de Porsche Cars North America, Inc. Avec la voiture, un ensemble unique d’expériences et de cadeaux, y compris une visite exclusive de l’ingénierie et du design de Porsche à Weissach, en Allemagne, en tant qu’invité du Dr Frank-Steffen Walliser et Andreas Preuninger. Il y a aussi une montre Porsche Design sur mesure avec le numéro de châssis de la 911 Speedster gravé sur son boîtier, accompagné d’un livre en édition unique spécialement créé retraçant la construction de la dernière 991 lors de sa fabrication et sa sortie de la ligne de production à Stuttgart -Zuffenhausen.

Klaus Zellmer, PDG de PCNA, a déclaré : « Lorsque nous avons commencé ce projet, je voulais utiliser notre voix pour aider à sensibiliser et à financer le travail incroyable de United Way Worldwide. Je suis heureux d’avoir aidé à attirer l’attention sur leurs efforts et je suis profondément reconnaissant de la générosité et de la gentillesse de tous les participants et du soumissionnaire retenu. Nous nous joignons à cet esprit en faisant notre propre don en plus de l’offre gagnante pour cette partie spéciale de notre histoire. Nous pouvons maintenant espérer que les fonds collectés feront une différence directe pour ceux qui en ont le plus besoin actuellement. »

« La générosité de Porsche fera une réelle différence dans la lutte contre le COVID-19 et la préparation de la phase de rétablissement dans les collectivités que nous desservons », a déclaré Brian Gallagher, PDG de United Way Worldwide. « United Way Worldwide se concentre sur le soutien à ceux qui en ont le plus besoin en ce moment, et l’argent récolté par cette vente unique ira aux services de santé locaux, aux banques alimentaires et aux soins et au triage des communautés touchées. Nous apprécions la vitesse et l’enthousiasme avec lesquels Porsche a rendu tout cela possible. »

Kenneth Ahn, président de RM Sotheby’s, a déclaré : « L’esprit de collaboration et l’urgence avec lesquels cette vente a été organisée ont vraiment fait ressortir le meilleur de chacune des organisations impliquées – le tout dans le but de sensibiliser rapidement et efficacement au financement des travaux importants de United Way Worldwide. Nous sommes fiers d’avoir participé à la vente – et remercions PCNA de nous avoir confié le processus pour une cause importante. Les enchères se sont avérées tout aussi passionnantes et intenses que nous l’espérions, avec sept enchères enregistrées dans les dernières minutes de l’enchère seulement. C’est toujours fantastique de voir la générosité de la communauté des voitures de collection et nous tenons à exprimer notre sincère gratitude à tous les soumissionnaires et nos félicitations au gagnant final. »

La 911 Porsche Speedster devrait être livrée à son nouveau propriétaire lors d’un événement spécial organisé par Klaus Zellmer, qui n’a pas encore été programmé. Le soumissionnaire retenu pourra visiter Weissach à la date de son choix.

L’enchère basée aux États-Unis était ouverte aux résidents américains uniquement. Les enchères ont commencé le 15 avril et se sont terminées le 22 avril à 13 h 00 (heure locale). Le trafic Web a été considérable au cours de la période de sept jours, avec plus de 48 500 pages vues uniques, ce qui a suscité un intérêt significatif des soumissionnaires et un total de 32 offres, soit plus que le nombre moyen d’enchères sur les lots en ligne uniquement de RM Sotheby. Le prix final du lot d’enchères était de 550 000 $, y compris les frais de l’acheteur. RM Sotheby’s versera une partie importante des frais de son acheteur au Fonds United Way Worldwide COVID-19.

Photos : Porsche – RM Sotheby’s