Audi A8 L Security 2020 – L’A8 blindée avec un moteur de S8

Non présentée officiellement pour une question de discrétion par rapport aux nouvelles technologies, Audi a bien développée une nouvelle génération de berline blindée via l’A8 L Secruity, dévoilée en toute intimité à l’IAA 2019 à Francfort dans un salon privé où les photos étaient interdites. Audi Russia permet de lever le voile sur ce nouveau modèle basé sur l’A8 L et motorisé par le V8 biturbo de 4,0 litres de l’Audi S8 développant 571 ch et 800 Nm.

La dernière génération de la berline blindée Audi A8 L Security combine un haut niveau de sécurité avec le confort raffiné et traditionnel des modèles Audi A8, une maniabilité parfaite et une dynamique exceptionnelle malgré son poids élevé. L’espace intérieur protégé grâce à un blindage – en acier à haute résistance, en fibre d’aramide, en verre blindé feuilleté et en alliage d’aluminium spécial – est à l’abri des regards indiscrets.

Motorisation V8 biturbo de 571 ch & 800 Nm

L’avantage exclusif de l’Audi A8 L Security est son puissant moteur V8 biturbo de 4,0 litres, issu de l’Audi S8 et développant 571 ch (420 kW) et 800 Nm, couplé à la transmission intégrale permanente quattro via une boîte automatique tiptronic à huit rapports. Ces capacités dynamiques permet d’être à l’aise dans un très grand nombre de situations, notamment afin de s’extraire en cas d’attaque. Le poids totale du véhicule blindé est de 3 875 kilogrammes.

Sécurité de haut niveau

Le principal avantage de la nouvelle Audi A8 L Security est son blindage réalisé en usine. De catégorie VR9 / VR10, la berline Audi A8 L a été conçue à l’origine comme une voiture blindée représentative. Soumis à des règles particulières, elle est fabriquée dans un atelier spécial fermé dans l’usine Audi à Neckarsulm. La conception de la voiture blindée, sa carrosserie, sa suspension et son châssis, son électronique, ainsi que d’autres composants et mécanismes ont été développés à partir de zéro ou adaptés à l’augmentation du poids et aux conditions de fonctionnement spéciales. Au cours des essais, des éléments de carrosserie individuels, ainsi que le vitrage de la voiture, ont été soumis à des tirs d’essai de divers types d’armes légères, après quoi la voiture finie déjà assemblée a passé les mêmes tests. Tous les domaines d’articulation des éléments de carrosserie sont réalisés avec des matériaux blindés qui se chevauchent, ce qui garantit une protection fiable, y compris au niveau des articulations. Le vitrage du véhicule répond aux exigences de la classe de protection VR10 – une protection efficace contre les balles et le verre blindé est obtenue grâce à l’utilisation de verre feuilleté spécial avec une couche de polycarbonate à l’intérieur. Les vitres électriques électromécaniques permettent au conducteur et aux passagers d’abaisser les vitres latérales, ce qui est une exception pour les modèles blindés et indique le plus haut niveau de confort et de solutions d’ingénierie d’Audi.

La partie inférieure de l’intérieur de l’Audi A8 L Security, en plus d’être protégée contre les explosions conformément à l’ERV 2010, est en matériau antimagnétique.

Un système d’air frais d’urgence repose sur un capteur de qualité de l’air qui vérifie constamment l’air extérieur et fermera automatiquement les volets d’air si des gaz irritants ou des polluants à haute concentration sont détectés. Lorsque cela se produit, de l’air frais est envoyé dans tout l’intérieur pendant une durée limitée via deux bonbonnes d’air comprimé.

La voiture est équipée de série de pneus d’urgence Michelin Pilot Primacy en 255/720 R 490 117 H avec technologie PAX sur des jantes de 20 pouces. Même sur des pneus complètement à plat, l’Audi A8 L Security est capable de continuer à rouler à des vitesses allant jusqu’à 80 km/h sur une distance allant jusqu’à 80 km.

La voiture dispose d’un système d’extinction d’incendie, avec des buses dans le compartiment moteur, le réservoir de carburant, le soubassement et les logements de roue. En cas de soucis ou d’accident, le constructeur a équipé cette A8 L d’un système pyrotechnique qui sépare les charnières de la porte, offrant une ouverture facilité pour le conducteur et les passagers afin de quitter la voiture.

Le réservoir de carburant est traité avec un matériau spécial qui se scelle en cas de tir et il y a une armure spéciale à bord pour la batterie et l’électronique d’interphone.

Audi peut installer en option d’un système d’interphone dans une boîte blindée intégrée dans le coffre où une deuxième batterie a également été installée.

Certaines versions officielles sont dotées de feux bleu à LED à l’avant, dans les rétroviseurs latéraux et à l’arrière afin se signaler aux autres automobilistes comme un véhicule prioritaire. Des portes fanions sont aussi disponibles sur les ailes avant.

Confort et espace

Grâce à son grand empattement, l’Audi A8 L Security dispose d’un intérieur spacieux avec beaucoup d’espace pour les jambes pour les passagers arrière. Des sièges confortables inclus dans l’équipement standard avec des réglages individuels, un ajustement à 22 positions et une mémoire de réglages offrent le plus haut niveau de confort. Un ensemble optionnel de sièges arrière de luxe qui, en plus de la console centrale allongée garnie de cuir et de la possibilité de déplacer le siège du passager avant, offre encore plus d’espace pour la détente et le travail.

Un confort maximal est également obtenu grâce à un support de jambe électrique rétractable avec chauffage et une fonction de massage des pieds pour le passager sur le siège arrière droit. La voiture comprend déjà de nombreux réglages électriques, la ventilation des sièges et la fonction massage, ainsi qu’un système d’infodivertissement pour les passagers arrière. Les tablettes Audi montées sur les supports derrière les appuie-tête des sièges avant sont amovibles et peuvent également être utilisées à l’extérieur de la voiture. Conçu et réglé spécifiquement pour l’intérieur de l’Audi A8 L Security, le système audio 3D Bang & Olufsen offre la possibilité de profiter d’une excellente reproduction sonore. Deux tablettes pliantes intégrées à la console centrale permettent aux passagers arrière de placer confortablement un ordinateur portable dessus ou de travailler avec des documents.

Discrétion assurée

Malgré le grand nombre d’équipements spéciaux supplémentaires, l’Audi A8 L Security est presque impossible à distinguer de l’A8 L « normale ». Le fait de ne pas permettre d’identifier les passagers de la voiture en tant que personnes spécialement protégées leur offre une protection supplémentaire.

Disponibilité et prix

L’Audi A8 blindée est disponible sur différents marchés comme la Russie, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’EMEA. Son prix pour le marché russe est d’environ 690 000 euros. Il faut compter entre trois et six mois pour recevoir la voiture commandée.

Télécharger la brochure officielle ICI au format PDF

Photos : Audi