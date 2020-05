Premier timbre numérique de collection Lamborghini en collaboration avec Bitstamps

Automobili Lamborghini et Bitstamps lancent un timbre numérique via une application conçue pour créer et collecter des timbres numériques. La première collaboration est dédiée à la Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder, le dernier modèle du constructeur italien dévoilé début mai 2020, après la réouverture de l’entreprise suite à l’arrêt de la production causé par le COVID-19.

Le timbre fait partie d’une série thématique consacrée à l’histoire de la société de Sant’Agata Bolognese et de plus de 20 de ses voitures les plus emblématiques : la collection Automobili Lamborghini. Le timbre Lamborghini Huracán EVO RWD Spyder est disponible à partir d’aujourd’hui en téléchargeant l’application Bitstamps, et sera émis dans une édition limitée et numérotée de 20 000 pièces.

Chaque timbre est un objet numérique «unique» : son histoire et son caractère unique sont garantis par la technologie Blockchain. Le timbre peut être acheté, collecté ou revendu exactement comme un timbre en papier.

Dans leur album de collection, les fans de Lamborghini pourront admirer leurs timbres, vérifier l’avancement de leur collection et les timbres non encore acquis, décider de les offrir en cadeau en les envoyant avec une e-card, ou de les revendre sur le Marketplace qui ouvrira dans les prochains mois.

L’application Bitstamps peut être téléchargée sur Google Play Store, Apple App Store et sur l’application Bitstamps.

Photos : Lamborghini