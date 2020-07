Audi e-tron et e-tron Sportback Black Edition – Mise à jour technologique

Les modèles Audi e-tron et e-tron Sportback bénéficient d’une mise à niveau technologique (MIB 3) et de nouvelles finitions comme l’e-tron Black Edition disponible au Royaume-Uni.

Arrivée du MIB 3 sur les modèles 2021

Audi redouble d’efforts pour attirer une nouvelle clientèle via ses SUV 100% électriques e-tron et e-tron Sportback avec deux types de motorisation (50 e-tron et 55 e-tron avec grande batterie de 95 kWh) et de nouveaux équipements technologiques.

A partir des modèles 2021 dont la fabrication a débutée en juillet 2020, le système d’infodivertissement évolue dans toutes les finitions et modèles en adoptant la nouvelle plate-forme modulaire MIB 3 qui offre dix fois plus de puissance de traitement que son prédécesseur le MIB 2 et facilite de nouvelles capacités telles que la connexion sans fil à l’Audi Interface pour smartphone.

Il peut désormais accéder à un logiciel de reconnaissance vocale dans le cloud lors de sa formulation de réponses aux commandes vocales pour une compréhension et une rétroaction encore plus précises. Les contacts du répertoire téléphonique peuvent également être consultés vocalement, tout comme une station de radio ou une piste de la médiathèque, et le système peut désormais produire des messages texte par dictée. Même la climatisation peut se commander désormais par la voix.

Informations sur le trafic voie par voie

Grâce au processeur MIB 3 plus sophistiqué, le système de navigation lui-même devient également plus intelligent. Il a la capacité d’apprendre les habitudes du conducteur, ce qui signifie que lors de la planification d’un itinéraire, il peut faire des suggestions sur la base des itinéraires précédemment utilisés, en tenant compte du temps et de la congestion du trafic, et peut même maintenant fournir des informations voie par voie sur la circulation. Les itinéraires sont calculés en ligne sur les serveurs du fournisseur de services Here, qui utilise les données de la situation globale du trafic. Dans l’intérêt d’une précision optimale du guidage d’itinéraire, des mises à jour cartographiques gratuites sont également disponibles tous les mois pour les conducteurs d’Audi e-tron & e-tron Sportback.

Les conducteurs de toutes les versions de l’e-tron ont également la possibilité d’afficher et de contrôler les applications de navigation et d’infodivertissement à partir d’un smartphone sur le moniteur MMI central à l’aide de l’interface Audi Smartphone de série, et comme avantage supplémentaire de la mise à niveau vers la connexion MIB 3, il est désormais sans fil.

Nouvelle finition Black Edition

Une nouvelle finition fait son apparition en Angleterre : l’Audi e-tron Black Edition, basée sur le pack S line et se démarquant extérieurement avec la peinture intégrale noire, les vitres teintées, les entourages de vitres noirs, les chromes noirs, les barres de toit noires, les jantes Audi Sport de 21 pouces de couleur noir anthracite brillant et les coques de rétroviseurs noir. La suspension pneumatique offre un abaissement sportif, permettant aux roues de bien remplir les arches de roues.

À l’intérieur, les équipements du pack S line sont présents avec des sièges sport avant avec réglage lombaire à réglage électrique, un habillage en cuir Twin synthétique sur la partie supérieure du tableau de bord, sur les accoudoirs de porte et sur la console centrale inférieure dans le cadre du pack cuir Twin étendu, complétant la sellerie en cuir souple Valcona.

