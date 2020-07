Le Porsche Taycan considéré comme la voiture la plus innovante au monde

Grâce à un total de 27 nouveaux développements, le Porsche Taycan est le moteur d’innovation le plus important du marché automobile mondial. 13 d’entre eux, soit près de la moitié, sont des premières mondiales. Telles sont les conclusions du nouveau rapport AutomotiveINNOVATIONS publié par le Center of Automotive Management (CAM). Les innovations de la Porsche électrique reconnues par les scientifiques du CAM comprennent son architecture 800 volts, sa transmission à deux vitesses sur l’essieu arrière, sa puissance de récupération élevée jusqu’à 265 kW et la meilleure valeur cx du segment (à partir de 0,22).

Reconnaissance du monde scientifique

Le Center of Automotive Management (CAM) est un institut scientifique indépendant pour le conseil stratégique et la recherche empirique sur l’automobile et la mobilité à l’Université des sciences appliquées (FHDW) de Bergisch Gladbach. Sous la direction du professeur Stefan Bratzel, directeur du centre, ils analysent les innovations des constructeurs automobiles mondiaux depuis 2005. En collaboration avec la société d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC), ils reconnaissent les innovations les plus remarquables dans leurs récompenses annuelles. Environ 250 véhicules de production ont été évalués pour 2019/2020.

La cérémonie de remise des prix a eu lieu dans un format numérique en direct le 14 juillet 2020. Markus Lanz, de la chaîne de télévision allemande ZDF, a animé le Digital Automotive Talk sur le thème «Bouleversement et transformation dans l’industrie automobile – les innovations sont la clé pour surmonter avec succès la crise ».

« Nous sommes ravis que notre première voiture de sport 100% électrique ait si rapidement atteint une place sur la plus haute marche du podium dans les prix AutomotiveINNOVATIONS. C’est une confirmation fantastique de la force d’innovation de notre entreprise et de l’esprit pionnier que l’on retrouve chez Porsche », a déclaré Oliver Blume, président du directoire de Porsche AG. « Nous avons développé une nouvelle voiture avec une nouvelle équipe et avons construit une toute nouvelle usine neutre en carbone. Les innovations techniques telles que notre architecture 800 volts, reconnue ici par le prix, permettent des temps de charge courts. La transmission à deux vitesses sur l’essieu arrière garantit une expérience de conduite unique. Le carnet de commandes et les commentaires des clients sont très positifs. »

Longue liste de récompenses sur les principaux marchés

Gagner le prix du modèle le plus innovant continue une série de succès car le Porsche Taycan a déjà remporté environ 40 récompenses internationales, surtout sur ses principaux marchés, l’Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine.

Par exemple, la voiture de sport électrique a été élue :

– Voiture mondiale de l’année 2020 dans le World Performance Car et dans la catégorie de voitures de luxe mondiales (WCOTY)

– Voiture de l’année : BBC TopGear Magazine (UK)

– Game Changer of the Year : BBC TopGear Magazine (UK)

– Voiture verte de l’année en Chine : Voiture chinoise de l’année (CCOTY)

– Voiture allemande de l’année (GCOTY)

Le Taycan a également reçu le prix de l’innovation du magazine Connect (Allemagne).

Photos : Porsche