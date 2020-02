Audi e-tron S Sportback & e-tron S – Une version plus sportive de 503 ch

Sur le circuit Audi Sport de Neuburg an der Donau, Audi a présenté à quelques médias la version sportive des Audi e-tron et e-tron Sportback devenant plus agiles et plus dynamiques que les modèles S « classiques ». Les trois moteurs électriques, dont deux situés sur l’essieu arrière, offrent ensemble 503 ch (370 kW) de puissance et un couple de 973 Nm. Cela permet aux nouvelles Audi e-tron S Sportback & Audi e-tron S à propulsion électrique d’accélérer de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. La commande de conduite intelligente élève la sécurité du véhicule, et notamment la tenue de route dynamique : en plus de la transmission intégrale électrique, la version S de l’e-tron adaopte la vectorisation du couple électrique avec une distribution de couple active et entièrement variable sur l’essieu arrière.



Expérience de conduite

L’expérience de conduite des deux modèles Audi e-tron S ne manquera pas d’impressionner par son niveau de dynamisme, d’agilité et de traction. En mode S, les deux voitures atteignent le 0 à 100 km/h en 4,5 s – en douceur et avec presque aucun bruit. Au contraire de l’e-tron, la version sportive du SUV électrique n’a pas sa vitesse limitée électroniquement jusqu’à 210 km/h. Grâce à un puissant système de refroidissement, l’ensemble des 3 moteurs électriques offre une puissance cumulée de 503 ch (370 kW) et un couple de 973 Nm sous une forme reproductible pendant huit secondes dans chaque cas. En mode de conduite D sans boost, l’Audi e-tron S offre 435 ch (320 kW) et 808 Nm.

En termes de maniabilité, les modèles e-tron S ne peuvent qu’impressionner par leur agilité et leur traction exceptionnelles. Ils peuvent accélérer à partir d’une courbe aussi dynamiquement qu’une voiture de sport, leur caractère de conduite est beaucoup plus concentré sur les roues arrière et beaucoup plus sportif par nature. Si le système ESC est réglé sur «Sport» et que le système de conduite dynamique Audi drive select est réglé sur des performances maximales avec le mode «Dynamic», la configuration de l’entraînement facilite un niveau élevé de dynamique transversale et, sur demande, des dérives contrôlées. Le comportement de conduite est prévisible à tout moment et se caractérise par un niveau de sécurité et de fiabilité ultra-élevé.

Trois moteurs électriques de série

Les nouveaux modèles Audi e-tron S sont les premières voitures électriques au monde à être produites en série avec trois moteurs électriques. La configuration de leur entraînement est basée sur le concept avec deux moteurs asynchrones différents; la gamme de modèles e-tron a été conçue sous une forme modulaire en accord avec cela dès le départ. Le plus grand moteur électrique, qui est présent sur l’essieu arrière des modèles e-tron 55 quattro, a maintenant été installé sur l’essieu avant dans une conception adaptée, et configuré pour 168 ch (124 kW) de puissance, ou 204 ch (150 kW) avec le boost. Le moteur électrique plus petit fonctionne désormais sous une forme modifiée à l’arrière, avec une contrepartie de conception identique. Ensemble, les deux moteurs offrent 266 ch (196 kW) de puissance, soit 359 ch (264 kW) en boost.

Chaque moteur électrique est alimenté en courant triphasé par sa propre électronique de puissance. La transmission à engrenages à rapport fixe transmet leurs forces aux roues. Le moteur électrique avant est installé parallèlement aux essieux pour des raisons de place. Les deux moteurs électriques sur l’essieu arrière sont installés coaxialement, dos à dos. La transmission de force sur les roues s’effectue sans différentiel mécanique et rend ainsi possible la vectorisation électrique du couple. Les paquets de plaques de rotor ont été coulés avec de l’aluminium léger. Le liquide de refroidissement s’écoule à travers les arbres du rotor; ce liquide de refroidissement provient d’un circuit de refroidissement commun que les deux moteurs partagent.

Le système de batterie haute tension des modèles Audi e-tron S est situé sous le plancher sous la forme d’un bloc long de 2,28 m, large de 1,63 m et haut de 0,34 m. Chacun de ses 36 modules contient douze cellules. Les modules sont subdivisés en deux niveaux – un long en bas et un court en haut. Ils occupent l’espace sous le siège arrière. Le système de refroidissement physiquement séparé est installé sous la chambre des cellules; il se compose de profils extrudés plats en aluminium qui sont subdivisés en petites chambres. La batterie fonctionne avec une tension nominale de 397 V et peut fournir temporairement jusqu’à 430 kW de puissance de crête électrique. Il a une capacité de stockage d’énergie brute de 95 kWh, dont le montant net de 91%, ou 86,5 kWh, est disponible pour utilisation.

Avec les rétroviseurs extérieurs numériques en option, les modèles Audi e-tron S atteignent de très bons coefficients de traînée. Les extensions de passage de roue à flux optimisé contribuent considérablement à résoudre le conflit entre l’aérodynamique exceptionnelle et un look sportif des modèles S entièrement électriques. Audi intègre pour la première fois cette solution innovante dans la production automobile de grande production. Cela permet à l’Audi e-tron S Sportback d’atteindre un coefficient de traînée de seulement 0,26, malgré l’élargissement de ses passages de roues de 23 mm. Dans l’Audi e-tron S, le coefficient de traînée est de 0,28. Un deuxième élément majeur du concept aérodynamique est l’entrée d’air de refroidissement contrôlable avec des conduits pour refroidir les freins des roues avant. Elle reste fermer le plus souvent possible afin que le flux d’air passe sur le capot avant sans presque aucune turbulence.

Double moteur avec vectorisation de couple électrique

La transmission a été programmée pour une efficacité au quotidien : en mode de conduite normal, seuls les moteurs électriques arrière fonctionnent. L’entraînement avant n’est pas enclenché, mais il se met en marche si le conducteur a besoin de plus de puissance et sans qu’il s’en rende compte.

Il s’allume également de manière prédictive si l’adhérence diminue. Il le fait lorsque le grip est faible et lors de virages rapides. La transmission intégrale électrique est complétée par une autre innovation technique sous la forme d’une vectorisation de couple électrique, qui apporte les avantages du différentiel sport conventionnel à l’ère électrique. Chacun des moteurs électriques arrière envoie les forces d’entraînement directement à la roue via une transmission; il n’y a plus de différentiel mécanique. 40 ans après le lancement de la technologie quattro, Audi élève ainsi le principe des quatre roues motrices à un tout nouveau niveau technologique.

La vectorisation du couple électrique – répartissant les forces motrices entre les roues arrière – s’effectue en quelques millisecondes grâce à la spontanéité des moteurs électriques et peut offrir des couples très élevés. Si le conducteur accélère hors d’une courbe de manière sportive, le moteur électrique donne à la roue arrière à l’extérieur de la courbe jusqu’à 220 Nm de couple en plus que la roue à l’intérieur de la courbe. Le rapport se traduit par une différence de couple d’entraînement d’environ 2 100 Nm entre les roues arrière. La latence, c’est-à-dire le décalage temporel, n’est que d’environ un quart de celle d’un système mécanique, tandis que les couples sont considérablement plus élevés dans la vectorisation de couple électrique. Non seulement le moment de lacet généré prend en charge les caractéristiques de direction, mais le rayon de courbe peut être conservé avec un angle de direction plus petit. Le résultat : des caractéristiques de conduite et d’auto-direction plus agiles, et donc une vitesse de virage plus élevée.

Un autre avantage est la traction. Si, lors de l’accélération, une roue arrière entre en contact avec une surface de route à faible coefficient de frottement, c’est-à-dire si la surface de la route est recouverte de glace noire ou d’un sous-sol meuble, le couple peut être réparti précisément et rapidement entre les deux moteurs. Le moment complet est progressivement distribué à la roue avec une traction puissante, tandis que la roue avec une faible traction continue de se déplacer presque sans force.

Une condition préalable à la précision avec laquelle la traction intégrale électrique et la vectorisation du couple électrique fonctionnent est la liaison étroite des dispositifs de commande. Cela voit le contrôle électronique de stabilisation (ESC – Electronic Stabilization Control ), le calculateur de conduite, la plate-forme de châssis électronique (ECP – Electronic Chassis Platform) et les fonctions de l’électronique de puissance fonctionnent tous ensemble. Toutes les fonctions logicielles, à l’exception de l’ESC, ont été développées par Audi et bénéficient d’environ 40 ans d’expérience quattro.

Le cerveau de cette combinaison est la plate-forme de châssis électronique – elle apporte une contribution décisive à la gestion de la transmission intégrale et de la vectorisation du couple. Il est informé à tout moment de l’état de conduite de la voiture au moyen de signaux envoyés par des capteurs. Sur la base de ces données et des exigences du conducteur, il calcule la répartition idéale des couples longitudinaux et transversaux. L’une de ses tâches est le contrôle du couple sélectif de la roue. À la limite dynamique, la roue avant à l’intérieur de la courbe avec une charge inférieure est légèrement décélérée via le frein de roue. Cette petite intervention, que le conducteur ne remarque pas, empêche le glissement et rend la conduite encore plus agile et neutre.

Suspension des modèles e-tron S

Le conducteur peut utiliser le système Audi drive select de sérue afin de varier le caractère des deux modèles électriques via sept profils : confort, auto, dynamique, efficacité, individuel, allroad et offroad – en fonction de l’état de la route et des préférences personnelles. De manière similaire, le contrôle de stabilisation ESC propose quatre programmes : Normal, Sport, Offroad et Off.

L’Audi drive select intègre également la suspension pneumatique adaptative. La suspension pneumatique avec amortissement adaptatif (également de série) peut faire varier la hauteur de caisse jusqu’à 76 mm. Pendant la conduite rapide, il abaisse le véhicule jusqu’à 26 mm par rapport au niveau normal, et la gamme bénéficie de l’écoulement environnant amélioré. Le centre de gravité bas et la répartition presque égale des charges par essieu sont des facteurs importants pour le dynamisme des modèles électriques S.

Si le conducteur sélectionne le mode Offroad, l’e-tron S et l’e-tron S Sportback offrent une garde au sol accrue et un réglage optimisé du groupe motopropulseur pour le tout-terrain. Le contrôle électronique de stabilisation passe automatiquement à un contrôle de stabilité, de traction et de freinage optimisé pour une utilisation tout-terrain. Le système de contrôle de descente de série est également activé. Il fournit un soutien au moyen de freins automatiques lors de la descente d’une pente raide qui dépasse 6%.

Un véritable élément de haute technologie et une caractéristique unique de l’Audi e-tron est le système de freinage électrohydraulique par câble. Un puissant moteur électrique facilite une montée en pression extrêmement rapide, ce qui peut raccourcir la distance de freinage. Selon la situation de conduite, le système de contrôle des freins décide si la voiture décélère avec le moteur électrique, le frein de roue ou une combinaison des deux systèmes. Jusqu’à une décélération de 0,3 g, c’est-à-dire la plupart des situations quotidiennes, les moteurs électriques (pour des raisons d’efficacité, principalement les deux arrière) effectuent la plupart des décélérations; ce n’est qu’au-dessus d’un niveau de 0,3 g que les freins hydrauliques des roues entrent en jeu dans une transition homogène. Cependant, les moteurs électriques restent actifs : si la voiture freine à partir de 100 km/h, ils peuvent récupérer jusqu’à 270 kW de puissance, plus qu’une voiture de course de formule E, qui n’atteint qu’environ 250 kW.

L’Audi e-tron S et l’Audi e-tron S Sportback atteignent des taux de récupération élevés non seulement lors du freinage mais également lors du boost, c’est-à-dire chaque fois que le conducteur relâche la pédale de droite. Pendant la récupération de boost, ils peuvent choisir entre trois niveaux. Au niveau le plus élevé, qui atteint jusqu’à 0,13 g, ils ressentent une sensation de pédale unique.

Les deux modèles e-tron S sont équipées de jantes en alliage de 20 pouces au style S à 5 branches en V de série. Différentes roues jusqu’au 22 pouces sont disponibles sur demande. Pour obtenir un dynamisme transversal typique des modèles S, les largeurs de pneu dans les tailles 20 pouces, 21 pouces et 22 pouces ont toutes été agrandies à 285 mm. Des étriers de frein noirs avec un losange S rouge, avec six pistons à l’avant dans chaque cas, agrippent les grands disques de frein de diamètre 400 mm à l’avant.

En option, Audi peindra les étriers de frein dans la couleur orange. La direction sportive progressive est également de série offrant au conducteur une meilleure précision de conduite. Les essieux avant et arrière sont à cinq bras. L’harmonisation de l’élastocinématique et des amortisseurs a également été optimisée pour les modèles S. Afin de réduire encore plus les mouvements de roulis dans les virages, les stabilisateurs des deux essieux ont été agrandis.

Jusqu’à 150 kW : puissance de crête, même pendant la charge

Lors du chargement de la voiture dans leur garage à la maison, les clients de l’Audi e-tron S ont différentes options à leur disposition. Le système de charge compact en option peut être utilisé sur une prise triphasée 400 V ainsi que sur une prise 230 V. En utilisant l’application myAudi, les clients peuvent contrôler tous les processus de charge et les minuteries ainsi que la climatisation avant l’entrée via leur smartphone. En conjonction avec un système de gestion d’énergie domestique, le système de charge en option connect offre également des fonctions de charge intelligentes, telles que la charge à coût optimisé avec l’énergie solaire si un système photovoltaïque a été installé, ou la charge à des moments peu coûteux lorsque des taux d’énergie dynamique sont en place .

Lorsque le conducteur est sur la route, les modèles électriques S peuvent être chargés avec des bornes fonctionnant jusqu’à 150 kW en courant continu (HPC), par exemple dans le réseau européen Ionity. Cela signifie que la charge de 5 à 80% ne prend qu’une demi-heure environ. Un facteur important pour cela est le système de gestion thermique élaboré avec une pompe à chaleur de série, qui refroidit et chauffe la batterie, l’intérieur et les moteurs électriques avec quatre circuits. Naturellement, les modèles Audi peuvent également charger en courant alternatif (AC) – jusqu’à 11 kW en série.

Le service de recharge Audi e-tron garantit un accès pratique à plus de 140 000 bornes de recharge publiques dans 24 pays européens sur demande – avec rien de plus qu’une seule carte de recharge. Au cours de la première année, Audi prend en charge les frais de base du tarif de transit, qui donne également accès à des colonnes de charge haute puissance.

Élargissement des passages de roue

Le design puissant et sportif des modèles e-tron S présente le vocabulaire du design progressif d’Audi, qui met l’accent sur les contours solides des roues. Des détails tels que le cadre unique octogonal, qui est pour la plupart scellé et peint en gris clair, font passer le design à l’ère électrique. Sur le bord inférieur des phares à LED, quatre entretoises créent la signature spécifique à l’e-tron dans les feux de jour. Le rôle moteur des modèles S est immédiatement visible. Les pare-chocs avant et arrière sont fortement profilés, tandis que l’insert de diffuseur couvre presque toute la largeur du véhicule. Le pare-chocs est flanqué de prises d’air plus grandes et plus expressives, qui améliorent la circulation de l’air. Elles s’étendent sous les phares, créant ainsi une apparence dynamique même à distance. Des deux côtés, les passages de roue sont largement plus larges de 23 mm. Les éléments de couleur argentée – depuis la lèvre du pare-chocs avant, la Singleframe et les inserts de porte jusqu’au diffuseur – soulignent les caractéristiques du véhicule. Audi peindra des pièces amovibles plus grandes dans une couleur contrastante sur demande.

Les deux modèles S sont disponibles, sur demande, avec les phares numériques Matrix LED, une innovation mondiale dans la production de masse. Leur lumière est dispersée en petits pixels et peut être contrôlée avec une grande précision, ce qui facilite de nombreuses nouvelles fonctions telles que la lumière de voie et d’orientation. Dans les zones étroites, par exemple, il indique la position de la voiture dans la voie et aide ainsi le conducteur à rester au centre.

Intérieur et équipements

L’intérieur des deux modèles S a été conservé dans des couleurs sombres. Un grand arc relie les écrans des rétroviseurs extérieurs virtuels (en option) au capot au-dessus du cockpit virtuel Audi. Le tableau de bord est orienté vers le conducteur, la console du tunnel central repose sur des parois latérales ouvertes. Les sièges sport à réglages électriques sont de série. Leurs revêtements en cuir / Alcantara et le levier sélecteur de vitesses comportent un gaufrage en losange S. Les seuils de porte et le volant comportent des badges S. Sur demande, Audi peut proposer un siège super sport en cuir avec un motif losange en noir, gris Rotor ou rouge Aras, ainsi qu’un siège au contour personnalisé et climatisé en cuir perforé. Les panneaux décoratifs sont en aluminium brossé foncé ou, en option, en carbone à pores ouverts. Les incrustations dans les seuils de porte sont en aluminium. L’ensemble d’éclairage contour / ambiant ajoute des reflets progressifs dans l’obscurité.

Même à basse vitesse, les modèles électriques Audi e-tron S offrent une expérience de conduite impressionnante et une sensation de paix. La carrosserie a été soigneusement travaillée pour empêcher la transmission du bruit de structure. Lorsque le véhicule roule lentement, un haut-parleur devant la roue avant droite émet un son de conduite synthétique afin d’avertir les autres usagers de la route. Le niveau de bruit du vent reste très faible, même à grande vitesse, comme c’est typique d’Audi.

Présentation chez Audi Sport

Avant sa première mondiale au salon automobile de Genève 2020, l’Audi e-tron S Sportback a été présentée à quelques journalistes sur le circuit Audi Sport à Neuburg an der Donau. Pour l’occasion, l’ancien pilote Audi Sport en rallye, Stig Blomqvist, était présent et a montré le potentiel de la voiture sur circuit.

Photos / Vidéos : Audi