Rinspeed zaZen de 2006 – Une voiture innovante sur base de Porsche 911

Rinspeed a dévoilé au salon automobile de Genève 2006 un nouveau concept car étonnant conçu sur la base d’une Porsche 911 type 997, en collaboration avec Bayer MaterialScience : le Rinspeed zaZen. Ce véhicule se distingue par sa technique d’éclairage révolutionnaire et son toit rigide transparent.

Une vision futuriste

Créé par le célèbre designer suisse Frank M. Rinderknecht, le Rinspeed zaZen représente une vision de la voiture du futur et a été présenté comme une sorte d’«illumination automobile» sur quatre roues. Le véhicule a été produit en coopération avec Bayer MaterialScience, l’un des plus grands producteurs de plastiques au monde. Il met en avant une révolution technique dans la construction automobile, avec le rétro-éclairage transparent transformé en une zone lumineuse holographique. Le troisième feu stop brille à partir du toit rigide transparent semblant flotter.

La première mondiale de la «zaZen» à Genève en 2006, avec son feu stop holographique et son toit transparent et profilé d’une seule pièce en Makrolon, marque le début d’une nouvelle ère dans la technologie d’éclairage dans la conception des véhicules. Pour Ian Paterson, qui était responsable de l’innovation au sein du conseil d’administration de Bayer MaterialScience, ce nouveau système d’éclairage représentait une petite étape sur la voie de la construction de la voiture de demain : « Avec Rinspeed, notre objectif est de faire réfléchir les gens sur la voiture du futur. Nous apportons nos matériaux de haute qualité et le savoir-faire créatif combiné de nos ingénieurs. »

Le nom du concept car – «zaZen» – a été soigneusement choisi par Frank M. Rinderknecht : « Après tout, le Zen – emprunté à l’enseignement bouddhiste – est une forme particulière de perception : vous n’y arrivez que si vous êtes prêt à renoncer à des idées préconçues. »

Les deux partenaires se sont mis en quatre pour souligner qu’un concept-car présenté lors d’un salon de l’automobile ne peut être qu’un instantané tiré d’un processus de développement incessant. Par exemple, le travail sur la transparence d’activation / désactivation des formes tridimensionnelles est toujours en cours.

Le concept de véhicule est né chez les spécialistes suisses de l’ingénierie, Esoro, d’une vision unique et de nombreuses idées imaginatives. L’ensemble du dôme de toit jusqu’à la ligne de ceinture est en polycarbonate transparent Makrolon de Bayer. Un scellant élastique transparent au verre de Revoflex AG a été utilisé pour obtenir une articulation optimale avec la carrosserie. Le toit rigide est léger dans les deux sens du terme. Non seulement il semble flotter au-dessus de la carrosserie, mais il pèse également de nombreux kilogrammes de moins que le verre.

La légèreté de la construction du toit est liée au revêtement de surface du Rinspeed «zaZen» – une nuance minérale blanche à base de matières premières Bayer, Desmodur et Desmophen. Ce véhicule n’est certainement pas criard, mais d’une beauté sans prétention à travers les millions de minuscules cristaux Swarovski précieux protégés par un revêtement transparent en polyuréthane auto-cicatrisant. Cette finition dite «peau de cristal» a été développée et appliquée par le spécialiste autrichien des revêtements de surface, Karl Seelos.

La société Lesonal était chargée de produire un substrat parfait. En un mot, le futur conducteur peut s’attendre à trouver une carrosserie musclée dans un costume sophistiqué et sur mesure – un costume qui a reçu une touche exclusive grâce aux cristaux Swarovski sur les feux avant, latéraux et arrière et les jantes de roue. Mais le fabricant de cristal a proposé un véritable chef-d’œuvre dans la conception du panneau décoratif arrière 3D apparemment sans fin.

Un intérieur convivial

L’aménagement intérieur du «zaZen» est également dominé par cette philosophie de transparence et de réduction à l’essentiel, astucieusement combinée avec des reflets stratégiquement placés. Les coques de siège en plastique transparent Makrolon équipées de rembourrage Technogel ont été produites en collaboration avec le spécialiste des sièges Recaro.

Une couleur orange mangue brillante et conviviale a été choisie pour le reste de la garniture intérieure en cuir & tissu. Elle a été fabriquée à la main par Strähle & Hess, SC Schäfer, OesterleSLR et Sellner. Avec les inserts en bois de plantation Luoro Faia – également dans la zone du tableau de bord, l’intérieur dégage une ambiance chaleureuse et détendue.

Motorisation Porsche et châssis sur mesure

Le «zaZen», qui pèse 1 495 kg, est propulsé par un moteur boxer 6 cylindres de 355 ch de la Porsche 911 Carrera S type 997. Sa vitesse de pointe est de 293 km/h et il accélère de 0 à 100 km/h en 4,8 s. Si le «zaZen» avait été construit en petites séries, Rinspeed avait envisagé – conformément à sa tradition – de lui proposer un système de propulsion au gaz naturel respectueux de l’environnement.

À 6 600 tr/min, le moteur Porsche a un couple maximal de 400 Nm, qui est transmis à l’essieu arrière via une boît de vitesses manuelle à six rapports. La puissance est fournie au sol via des pneus Dunlop dotés de la technologie Touch (245/30 R20 à l’avant et 305/25 R20 à l’arrière), montés sur des jantes légères Rinspeed à cinq rayons (8,5 x 20″ à l’avant et 11 x 20″ à l’arrière) fabriqué par CW Fahrzeugtechnik (Borbet Group).

La carrosserie – pour laquelle les moules ont été fabriqués avec de la mousse de modelage Obomodulan – repose sur un châssis réglable spécialement conçu par KW Automotive. Ici, les concepteurs ont réussi à réaliser l’exploit rare de créer une synthèse exceptionnelle de confort de conduite et de tenue de route sportive.

Des lunettes dérivées du concept

Une autre petite œuvre d’art liée au «zaZen» a pris forme à Berlin chez les créateurs de lunettes « ic! berlin ». Le propriétaire de la société, Ralph Anderl, qui a également servi de modèle lors de la séance photo, a été tellement pris par le nouveau concept car Rinspeed qu’il a spécifiquement conçu une collection de lunettes pour accompagner la voiture

Photos : 4Legend.com / Rinspeed