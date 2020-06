Audi et EnBW coopèrent sur le stockage de la batterie

L’évolution de l’énergie et des transports va de pair. Le réseautage intersectoriel contribuera grandement à l’aider à réaliser une percée. Les batteries puissantes jouent un rôle de plus en plus important en tant qu’élément constitutif d’une économie énergétique durable – que ce soit en tant que grand système de stockage dans les réseaux électriques ou en tant qu’unité de stockage d’énergie pour les véhicules électriques. Pour cette raison, Audi et EnBW souhaitent travailler ensemble sur des solutions de stockage sur batterie. L’accent est mis sur l’utilisation et le recyclage des batteries de voitures électriques usagées d’Audi.

Stockage d’énergie

EnBW (Energie Baden-Württemberg AG est la troisième entreprise allemande du secteur de l’énergie derrière RWE et E.ON) travaille au développement de systèmes de stockage fixes qui stockent temporairement l’électricité de ses propres parcs éoliens et photovoltaïques en phases de surplus d’énergie et soutiennent le réseau. Les éoliennes et les systèmes photovoltaïques n’auraient alors plus à être déconnectés du réseau en cas de production d’électricité temporairement excessive – un élément de base pour la meilleure utilisation possible des sources d’énergie renouvelables. Dans le même temps, les installations de stockage seront également proposées à l’avenir aux services publics municipaux, aux entreprises industrielles ou aux exploitants de centrales décentralisées.

Premier projet en 2020

Les batteries retirées des voitures électriques Audi e-tron sont au cœur de la mémoire. Les batteries de seconde vie ont toujours une capacité élevée même en fin de vie du véhicule et sont donc adaptées à une utilisation dans des systèmes de stockage fixes. En travaillant avec EnBW, Audi peut faire un usage durable de cette précieuse ressource. Dans un premier temps, les deux partenaires ont mis en place une installation de stockage de référence dans les locaux de l’usine de cogénération EnBW à Heilbronn afin de tester différents scénarios d’application. La planification bat déjà son plein et la construction devrait commencer cette année. La mémoire de référence sert de modèle technique et procédural pour d’autres systèmes en exploitation commerciale. S’appuyant sur ce premier projet commun, les partenaires envisagent une coopération à long terme dans le domaine du stockage de seconde vie et la mise en œuvre de nouveaux projets de suivi.

Mobilité durable et sécurité d’approvisionnement

« Le projet commun prend en compte l’idée fondamentale d’harmoniser la sécurité d’approvisionnement et la durabilité. Chez EnBW, c’est le point de départ de nombreuses initiatives et également d’investissements importants », explique Arnim Wauschkuhn, responsable des solutions de systèmes de batteries stationnaires chez EnBW et en même temps directeur général de Kraftwerksbatterie Heilbronn GmbH. « Notre coopération est une connexion sensible entre les secteurs de l’automobile et de l’énergie avec lesquels nous combinons nos savoir-faire respectifs et pouvons ainsi utiliser des effets de synergie prometteurs. »

« Audi s’est fixé pour objectif une mobilité sans émissions. Notre offensive électrique est une première étape importante. Cependant, notre aspiration va au-delà du véhicule, c’est pourquoi nous conduisons le développement de la mobilité durable à travers la recherche et la coopération. La collaboration avec EnBW vise à montrer à quoi peut ressembler une utilisation économe en ressources des batteries après utilisation dans la voiture. De plus, nous pensons déjà au temps après cette phase d’utilisation et nous nous efforçons de recycler efficacement les batteries », explique Reiner Mangold, responsable du développement durable des produits chez Audi.

Photos : Audi