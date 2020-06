La Porsche 911 type 992 se dote d’une climatisation intelligente

Pour sa dernière génération de 911, Porsche a développé un nouveau système de climatisation automatique et intelligente offrant le meilleur confort aux occupants et en toutes circonstances, notamment dans la 911 Cabriolet.

L’actuelle Porsche 911 type 992 – en versions Coupé et Cabriolet – est équipée de série d’un nouveau système de climatisation automatique afin de s’adapter en fonction de la situation de conduite que cela soit dans un Coupé à toit fixe, un coupé doté d’un toit ouvrant en position ouverte, , un Cabriolet décapoté, …

Alors que le capteur de température intérieure défini la logique de la climatisation dans un véhicule fermé, de nombreuses influences supplémentaires sont à prendre en compte lors de la conduite en plein air. C’est pourquoi le nouveau système de contrôle de la 911 Cabriolet supprime lentement ce capteur lorsque la capote est ouverte. Le système de climatisation automatique complexe traite désormais environ 350 signaux à intervalles d’une demi-seconde en coordination avec vingt interfaces externes et vingt internes. Les capteurs enregistrent en continu des paramètres tels que les températures de sortie, extérieure et de liquide de refroidissement ainsi que la vitesse du moteur, l’ensoleillement et la vitesse du véhicule. Les interfaces du contrôle de la climatisation incluent les unités de commande pour le moteur, la capote, les portes et les sièges. Le système de climatisation utilise ce flux de données pour calculer en continu la température optimale de l’air, le volume de sortie d’air et la distribution de l’air à l’intérieur du cabriolet.

Ce contrôle intelligent est particulièrement visible à basse vitesse. Même dans la chaleur estivale brûlante en ville, les conducteurs de la Porsche 911 Cabriolet sont entourés d’une agréable fraîcheur.

En hiver, le système de climatisation automatique Porsche se comporte différemment : il distribue plus d’air chaud via les bouches d’aération centrales pour le conducteur et le passager avant. Les occupants profitent d’un agréable voile de chaleur sans avoir la sensation désagréable que l’air chaud leur soit soufflé au visage.

Dans des conditions météorologiques changeantes, courantes au printemps ou à l’automne, la climatisation automatique s’adapte facilement sans aucune intervention manuelle afin que les occupants puissent profiter de leur trajet.

Photos : Porsche