Audi et le FC Bayern prolongent leur partenariat jusqu’en 2029

Audi et le FC Bayern München forment une équipe solide depuis 2002 et ont prolongé et élargi la substance de leur partenariat jusqu’en 2029. Audi est le partenaire automobile exclusif du FC Bayern. La prochaine décennie sera axée sur la collaboration stratégique dans les domaines du marketing innovant et de l’électrification. En référence claire à cet engagement, tous les joueurs du club allemand recevront une Audi e-tron tout électrique en 2020.

Le partenariat entre Audi et le FC Bayern München est une réussite : depuis 2002, la marque aux quatre anneaux soutient le club de football allemand le plus titré. De plus, Audi est actionnaire du FC Bayern München AG depuis 2011. Des événements et initiatives conjoints ont rempli cette collaboration de vie. L’Audi Cup, qui s’est tenue en 2019 pour la sixième fois à l’Allianz Arena, fait partie des tournois préparatoires européens de haut niveau.

« Le FC Bayern München correspond parfaitement à la nouvelle orientation stratégique d’Audi », a déclaré Hildegard Wortmann, membre du conseil d’administration d’AUDI AG en charge du marketing et des ventes. Les deux marques fortes sont connues pour leurs expériences premium dans le monde entier. « Nous voulons être proches de nos fans, clients et clients potentiels. En tant que partenaire automobile exclusif du FC Bayern München, nous avons la possibilité de présenter la mobilité électrique et la connectivité, et de les transformer en expériences tangibles. »

Alexander Seitz, membre du directoire d’AUDI AG en charge des finances, de la Chine et des affaires juridiques : « Notre collaboration avec Le FC Bayern, l’un des meilleurs clubs internationaux avec 650 millions de fans dans le monde et 135 millions de fans rien qu’en Chine, ouvre de nouvelles opportunités de marketing conjoint, notamment en Chine, le marché de croissance le plus important pour Audi. »

Karl-Heinz Rummenigge, président du directoire de Bayern München AG, a déclaré : « Je me réjouis de l’extension rapide de notre partenariat avec Audi. Pour le FC Bayern, cet accord marque une avancée stratégique importante pour l’avenir. Le FC Bayern et Audi travaillent ensemble en toute confiance, respect et à l’avantage des deux marques depuis plus d’une décennie et demie. Maintenant, il est assuré que ce partenariat se poursuivra tout au long des dix ans à venir. »

Andreas Jung, membre du directoire du FC Bayern München AG en charge du marketing, a déclaré : « Audi et le FC Bayern apprécient tous deux une orientation avant-gardiste et des innovations, ainsi que la cohérence et la fiabilité de l’autre. Les deux partenaires partagent l’engagement d’être «numéro un» en Allemagne. Nous attendons avec impatience de nombreuses activations conjointes, de nombreux événements communs et de nombreuses années conjointes avec Audi. »

Pour l’ensemble de la flotte fournie par Audi au FC Bayern, un niveau maximum moyen de 95 grammes de CO2/km a été convenu pour toute la durée de l’accord. Cela équivaut pratiquement à l’obligation légale à laquelle doivent satisfaire les flottes de constructeurs à partir de janvier 2020. Au moins la moitié de tous les véhicules seront électrifiés à l’avenir.

En prolongeant leur accord, les deux partenaires ont un horizon de planification à long terme pour d’autres activités conçues pour la durabilité. En termes de substance, l’engagement est mis sur une nouvelle base : le partenariat avec lequel toutes les stars et officiels du FC Bayern conduisent des modèles Audi se transforme en une collaboration stratégique dans un effort commun pour faire avancer les domaines de l’électrification et l’utilisation d’un marketing innovant activités et plateformes de dialogue. À l’Allianz Arena, la visibilité et l’expérience Audi seront améliorées pour les visiteurs, tandis que dans le nouveau magasin phare du FC Bayern au cœur de Munich, une offre diversifiée Audi sera disponible. Les autres projets de la future collaboration comprennent des bornes de charge, ainsi que des essais sur route autour de l’Allianz Arena et sur le campus du FC Bayern et des installations de formation à Säbener Strasse.

De plus, l’engagement commun d’AUDI AG et du FC Bayern München est intensément vécu au sein de la propre «Audi Fanclub FC Bayern» de la société. Avec plus de 6 000 membres, c’est le plus grand fan club du monde. Pour les employés, l’engagement de sponsoring comprend également de nombreuses activités, telles que des offres spéciales pour les employés lors de matches de football, de la Coupe Audi et lors de rencontres – à l’occasion de la remise des véhicules aux joueurs.

Le nouveau partenariat stratégique comprend également la possibilité de réaliser des projets individuels avec d’autres marques du groupe Volkswagen.

Audi a également étendu le partenariat avec les basketteurs du FC Bayern, qui existe depuis 2011, jusqu’en 2023.

« Nous sommes ravis de continuer à travailler en partenariat avec cette équipe jeune et branchée dans les années à venir », a déclaré Hildegard Wortmann. « Les matchs à domicile à l’Audi Dome et d’autres événements communs offrent à Audi des opportunités exceptionnelles d’inspirer l’enthousiasme des fans, des clients et des clients potentiels – en particulier d’un groupe cible jeune et averti en matière de digital – pour notre marque et nos produits. »

Audi prévoit d’étendre ses activités de partenaire de mobilité dans les années à venir, centrées sur l’électrification, la digitalisation et les services de mobilité. Les joueurs et les officiels continueront de conduire des voitures Audi.

