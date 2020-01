Cedric Davy, nouveau directeur des opérations de Bugatti of the Americas

Cedric Davy est le nouveau directeur des opérations de Bugatti of the Americas avec effet immédiat. Il rendra compte au siège de Bugatti à Molsheim. Dans cette fonction, Cedric Davy succède à Maurizio Parlato, qui après six ans chez le constructeur français d’hypercar démissionne de l’entreprise pour raisons personnelles.

« Nous tenons à remercier Maurizio Parlato pour son travail et son dévouement. Au cours des six dernières années, il a été un collègue apprécié et hautement respecté dans notre organisation, et bien sûr, nous lui souhaitons le meilleur pour ses nouvelles activités », a déclaré Christian Mastro, membre du conseil d’administration de Bugatti pour les ventes, le marketing, le service client et les licenses. « Avec Cedric Davy, nous avons le remplaçant idéal au sein de Bugatti of the Americas. Son expérience dans l’industrie en général et avec Bugatti en particulier, lui permettra d’être à la hauteur de son nouveau rôle en peu de temps. »

Cedric Davy compte près de 20 ans d’expérience dans le luxe et le super sport automobile. Il a travaillé pour Lamborghini, Ferrari et McLaren soit aux sièges, soit au sein d’organisations de concessionnaires, avant de rejoindre Bugatti. Au cours des trois dernières années, Cedric Davy était responsable de la stratégie marketing et des activités de l’entreprise en Amérique du Nord.

Depuis leur bureau de Reston en Virginie, Bugatti of the Americas supervise les opérations de 15 concessionnaires aux États-Unis et au Canada. Le marché des États-Unis est le plus grand marché de Bugatti en termes de volume, avec environ 25% de toutes les hypercars françaises vendues.

Photos : Bugatti