Audi EV & me – Une application personnalisée pour passer à l’électrique

Une nouvelle application dédiée à aider les clients à prendre des décisions éclairées sur le passage à un véhicule électrique Audi est désormais disponible gratuitement en téléchargement sur les app stores Apple et Android. EV & me présente aux utilisateurs une multitude d’informations utiles qui peuvent être utilisées pour décider si le passage au véhicule électrique répond à leurs besoins individuels et révèle combien ils pourraient potentiellement économiser en effectuant le changement.

Développé conjointement par Audi UK, Volkswagen Financial Services (UK) Ltd. (VWFS) et la société Futurice, EV & me peut suivre n’importe quel trajet pour savoir comment leurs coûts de fonctionnement actuels se compareraient si l’utilisateur conduisait à la place une Audi e-tron 50 quattro. Une fois que des modèles tout électriques rejoindront la gamme, les utilisateurs pourront basculer entre eux.

Pour accéder à ces données, il est d’abord demandé à l’utilisateur s’il conduit actuellement une voiture essence ou un diesel, quel consommation il atteint (si cela n’est pas connu, l’application suppose qu’il s’agit de la moyenne nationale anglaise de 9,0 l/100 km à des fins de comparaison) et leur kilométrage annuel moyen . La consommation et le kilométrage annuel peuvent être ajustés à tout moment.

Pour encore plus de précision, l’application encourage les utilisateurs à activer le suivi automatique afin qu’elle puisse enregistrer six trajets ou plus, par exemple leur trajet quotidien ou un trajet régulier effectué chaque semaine, pour donner un aperçu beaucoup plus personnalisé des économies qui peuvent être réalisées.

Les données sont ensuite décomposées en économies simples qui peuvent être basculées entre les montants hebdomadaires, mensuels et annuels. L’application affiche également le nombre de charges à effectuer dans l’Audi électrique pour couvrir la même distance, ainsi que l’autonomie moyenne disponible sur une charge complète.

Sur le même écran, l’application approfondit les coûts de propriété existants et base les calculs des coûts de carburant sur les moyennes nationales actuelles des prix du carburant ainsi que les coûts d’électricité sur la moyenne mensuelle nationale respectivement.

Commentant la sortie de la nouvelle application, le directeur d’Audi UK, Andrew Doyle, a déclaré : « En tant qu’outil de comparaison rapide des coûts, l’application EV & me est extrêmement utile pour tout automobiliste – pas seulement pour les clients Audi. Mais l’application offre également beaucoup plus aux utilisateurs en tant que hub global de véhicule électrique, et peut être un point de référence précieux pour chaque aspect de l’expérience de propriété de l’Audi e-tron. »

Anna Chudley, responsable des programmes de véhicules électriques pour Audi UK, a ajouté : « Nous savons que de nombreux conducteurs souhaitent en savoir plus sur les différents avantages des véhicules électriques, mais il est difficile de diffuser facilement toutes les informations associées lorsqu’il s’agit d’effectuer le changement. C’est pourquoi EV & me rend le plus simple possible pour ceux qui sont souhaites voir combien ils peuvent économiser avec une Audi électrique et, surtout, en utilisant des données réelles. »

Un onglet séparé sur l’application propose une fonction de réservation d’essai routier, toutes les offres de financement actuelles sur la gamme Audi e-tron et la possibilité de configurer entièrement un nouvel e-tron dans l’application. En outre, une foule d’autres guides utiles sont facilement disponibles, y compris une visite des gammes Audi entièrement électriques et hybrides rechargeables, un aperçu des concept cars Audi électriques et des guides pratiques sur la façon de recharger à la maison et sur la route ainsi que informations sur les subventions et incitations disponibles. Un localisateur de station de charge et un guide du service de charge e-tron sont également inclus, ainsi que des liens vers des films utiles Audi e-tron easy guide qui couvrent des sujets allant de la charge à la maximisation de l’autonomie.

Les utilisateurs peuvent également contacter rapidement et facilement un membre de l’équipe spécialisée véhicules électriques en utilisant la fonction de chat par message intégré dans l’application, en envoyant un e-mail au service client.

Photos : Audi