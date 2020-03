Gemballa 4×4 Avalanche sur base de Porsche 911 – La 911 off-road

Malgré la situation mondiale actuelle, l’actualité automobile est toujours aussi riche et passionnante. Le constructeur et préparateur allemand Gemballa dévoile ses nouveaux projets et sa stratégie. Un modèle sort du lot : la Gemballa 4×4 Avalanche qui permettra d’avoir une Porsche 911 offroad avec le design et la sportivité du modèle Avalanche sur base de 991 et 992.

Attention à ne pas confondre la société Gemballa GmbH qui continue les travaux initiés par son fondateur Uwe Gemballa (assassiné en 2020) et qui possède les droits d’utilisation du nom Gemballa et le fils du fondateur – Marc Philipp Gemballa – qui lance sa première voiture via sa société MP Gemballa GMH / Marc Philipp Gemballa GmbH. Des poursuites pénales ont été engagées par Gemballa GmbH à son encontre pour faire valoir ses droits.

Steffen Korbach, propriétaire et PDG de Gemballa GmbH, a déclaré : « D’abord et avant tout, nous continuerons à nous concentrer sur la personnalisation et l’augmentation des performances des modèles Porsche, mais nous sommes également ouverts à d’autres marques. Le prototype de la Gemballa Avalanche basée sur la Porsche 991, qui a été présenté au salon de Genève en 2017, va maintenant être lancée cette année via une petite série exclusive basée sur les Porsche 991 et 992. Les données de performance éclipseront tous les véhicules comparables. En 2016, nous avons déjà discuté du développement d’une variante 4×4 du Porsche Cayenne en tant que Gemballa Tornado 4×4 et de la Porsche 911 en tant que Gemballa Avalanche 4×4. Le design des deux véhicules sont dans le tiroir depuis longtemps. »

Gemballa divisera à l’avenir ses secteurs d’activité en trois divisions distinctes :

division Hypercar (HD – Hypercar Division) : elle va gérer le développement et la production de la première hypercar propre à Gemballa,

division de personnalisation de luxe (LCD – Luxury Customization Division) : elle regroupera les domaines précédents de la personnaliation des véhicules, des améliorations des performances, des petites séries limitées et des pièces uniques,

division Gemballa Classics (CD – Classics Division) : elle sera désormais responsable de l’entretien et de la restauration des véhicules Gemballa classiques.

« Avec la délimitation des secteurs d’activité individuels et la gestion en tant que centre de profit séparé, nous voulons assurer une structure d’entreprise plus claire. Cela devrait surtout avoir également un impact positif sur les activités de collecte de fonds en cours. Tous les domaines sont actuellement équipés de nouveaux investissements et seront considérablement élargis à l’avenir. L’accent demeure sur l’élargissement de nos normes de qualité déjà élevées. Nous allons introduire de nombreux nouveaux modèles au cours des 24 prochains mois et étendre notre réseau de concessionnaires dans le monde entier. », a déclaré Steffen Korbach.

« Après des années de consolidation, nous préparons maintenant une offensive produit majeure avec de nouveaux investissements considérables », explique Steffen Korbach, ajoutant : « Beaucoup de choses ont changé dans notre secteur. Les directives et lois nationales plus strictes, les nouvelles tendances et la concurrence des constructeurs automobiles ont un impact considérable sur l’activité de personnalisation des véhicules. Nous avons travaillé dur et longtemps, et, depuis 2010, nous avons investi plus de 15 millions d’euros dans la modernisation de la marque et l’amélioration de la qualité des produits. Tout cela dans le but de se démarquer également du courant dominant à l’avenir. »

La division de personnalisation de luxe commercialise actuellement avec beaucoup de succès des kits carrosserie pour les Porsche 911 type 991 & 992 sous le nom de «GTR 8XX Evo-R BiTurbo» avec une augmentation des performances à 818 ch et 1 098 Nm, offrant une accélération de 2,3 secondes au 0 à 100 km/h et une vitesse de pointe de plus de 370 km/h. Une variante de performance de plus de 1 000 ch est en cours d’élaboration et sera lancée cet été.

Photos : Gemballa