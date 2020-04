Audi Hybrid concept de 2007 – La 5ème génération de technologie hybride

Après quatre concepts de véhicules hybrides, Audi a dévoilé au salon automobile de Francfort 2007 sa 5ème génération de technologie hybride basée sur l’Audi A4 B8 y faisant sa première mondiale. Un châssis nu permettait d’y découvrir les dernières technologies basées sur le moteur essence 2.0 TFSI de 211 ch associé à un moteur électrique de 44 ch.

Une nouvelle génération du module hybride

Pour des exigences spécifiques et des marchés ciblés, un module hybride complète utilement les moteurs à combustion interne. Lors de l’IAA 2007, Audi a présenté sur un modèle de chaîne cinématique la cinquième génération de son concept d’entraînement hybride, apparu pour la première fois en 1989 sur l’Audi duo 1. Grâce à sa forme de construction modulaire, elle peut être utilisée sur tous les modèles Audi avec moteur longitudinal et combinée avec pratiquement tous les moteurs à combustion interne.

Le module hybride d’Audi est conçu comme un ensemble hybride parallèle à un arbre. L’ensemble moteur électrique/alternateur est ici intégré dans la chaîne cinématique entre le moteur et la boîte de vitesses. En tant que système hybride intégral, il peut fonctionner soit uniquement avec le moteur à essence ou avec le moteur électrique soit combiner la force des deux moteurs. Dans les phases de décélération ou de freinage, l’énergie cinétique est convertie en énergie électrique, alimente la batterie et, si nécessaire, est transformée en force de traction.

Le système hybride parallèle est la solution la plus efficace

Le principe du système hybride parallèle choisi par Audi constitue dans cette catégorie une nouvelle solution et possède un potentiel de supériorité par rapport à la concurrence : en particulier pour les trajets interurbains et sur autoroute, il est plus efficace que les systèmes actuellement sur le marché. Sa rapidité de réaction permet en outre une conduite sportive et dynamique. Les qualités routières typiques d’Audi sont donc également préservées avec l’entraînement hybride.

Une condition essentielle pour obtenir un bon rendement dans le cas d’un entraînement hybride reste un moteur à combustion interne performant : l’Audi 2.0 TFSI se distingue non seulement par une puissance élevée de 211 ch (155 kW) et un couple de 350 Nm, mais également par une faible consommation. Le pendant côté électrique représente également la solution optimale du point de vue du rendement et de la puissance volumique : le moteur électrique, une machine synchrone à excitation permanente, fournit 44 ch (32 kW) supplémentaires et livre pratiquement son couple maximum de 230 Nm départ arrêté.

Boîte tiptronic à huit rapports avec moteur électrique

Le moteur électrique est intégré dans le carter de la nouvelle boîte tiptronic à huit rapports, sans en augmenter l’encombrement. La suppression du convertisseur de couple hydraulique fournit la place nécessaire. Un volant à deux masses assure le découplage des vibrations du module hybride Audi alors qu’un accouplement à lamelles humide se charge de l’embrayage et de la séparation du moteur à combustion interne et du moteur électrique.

La commande précise de cet accouplement constitue une partie essentielle de la compétence high-tech du module hybride Audi. Le démarrage et l’arrêt du moteur à combustion interne sont extrêmement rapides et silencieux et donc imperceptibles pour les passagers.

L’entraînement hybride est dimensionné pour une conduite purement électrique à une vitesse maximale d’environ 50 km/h et une autonomie d’environ trois kilomètres. Ceci suffit largement pour une grande partie des trajets urbains.

Une batterie particulièrement compacte assure la disponibilité

L’énergie nécessaire est fournie par une batterie lithium-ion de dernière génération. Par rapport aux batteries à technologie nickel-hydrure métallique utilisées à l’époque, le volume de construction et le poids du système sont réduits de moitié à capacité égale.

Pour une tension de fonctionnement de 264 volts, le groupe batterie de seulement 26 litres fournit une puissance maximale de 39 kilowatts. Le volume et l’utilisabilité du coffre à bagages sont conservés sans limitation pour le module hybride Audi.

Nouveau système de freinage pour une récupération optimisée de l’énergie

Le moteur électrique reçoit une partie essentielle de la charge de la batterie lors du freinage – il s’agit de la récupération. Un système de freinage entièrement nouveau permet le mélange continu de la capacité de freinage hydraulique et électrique. Avec ce système, la puissance de freinage électrique est adaptée de manière optimale à l’état de charge de la batterie jusqu’à un maximum de 30 kW. La récupération d’énergie est nettement supérieure à celle des systèmes de l’époque. La sensation au niveau de la pédale et la distance de freinage n’en sont pas influencées.

Seulement 100 kg de poids supplémentaire

Dans ce concept de module hybride de dernière génération, les ingénieurs ont optimisé la fonction, les dimensions constructives et le poids de chaque élément. La direction assistée est alimentée par une pompe électrohydraulique, le compresseur de la climatisation et la pompe à vide du servofrein sont entraînés par un moteur électrique.

Les fonctions des systèmes ABS et ESP de stabilisation de la conduite ont été étendues et les composants électriques de l’entraînement ont été entièrement intégrés dans la stratégie de régulation. Le surpoids total du module hybride n’est plus que d’environ 100 kilogrammes.

Seulement 6,4 litres de consommation normalisée

La combinaison du moteur 2.0 TFSI et du module hybride présentée lors de l’IAA 2007 atteint les prestations de roulage d’un moteur atmosphérique à six cylindres de grosse cylindrée. Le comportement de démarrage spontané et puissant garantit le dynamisme typique pour Audi. Au niveau de la consommation, cette combinaison d’avenir s’avère pourtant 30 % plus favorable qu’un moteur à essence conventionnel : pour un poids à vide de 1 850 kilogrammes – correspondant à une berline de catégorie supérieure ou un tout-terrain de taille moyenne – on obtient en cycle normalisé une consommation de seulement 6,4 litres aux 100 km.

Une solution d’avenir indiscutable

Avec sa stratégie d’efficacité intégrée, Audi travaille de manière conséquente à la diminution continue de la consommation d’ensemble. Le moteur à combustion interne est resté le principal mode d’entraînement. Grâce à son principe d’efficacité, le moteur TDI possèdait un énorme potentiel de diminution future de la consommation, le système à émissions ultra faibles garantissait sa sécurité absolue pour l’avenir. Le principe TFSI et l’efficacité modulaire assurent une réduction énorme des valeurs de CO2 pour chaque nouvelle série. Les moteurs TFSI complétés par des modules hybrides pouvaient ainsi représenter une alternative au TDI.

Un point ne fait cependant aucun doute pour Audi : l’efficacité et la réduction de la consommation ne se feront jamais au détriment des autres atouts de la marque. Audi continuera de mettre en valeur le caractère sportif-élégant, le plaisir de conduite et la haute qualité de ses modèles, et ce même avec des réductions supplémentaires des émissions.

Ce concept hybride a été encore amélioré pour être par la suite appliqué en série sur les Audi A8 hybrid en 2010 et Audi Q5 hybrid en 2012.

Photos : 4Legend.com