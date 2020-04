Porsche fait un don de 1,3 million d’euros aux hôpitaux de Stuttgart

Les hôpitaux et leur personnel travaillent dur pour assurer les soins médicaux des personnes pendant la crise actuelle du coronavirus. Afin de faire face aux défis considérablement accrus, les installations médicales ont un besoin urgent de dispositifs et d’équipements médicaux supplémentaires. Porsche soutient la Klinikum Stuttgart et le Marienhospital avec un don immédiat de 1,3 million d’euros. Cela permettra d’acheter 20 appareils d’anesthésie et 21 appareils respiratoires ainsi qu’une unité de radiographie mobile, 30 pompes à perfusion de seringues et plus de 100 000 masques de protection haut de gamme.

« La performance exceptionnelle des services de santé en Allemagne a été démontrée de manière impressionnante au cours des dernières semaines. Mais plus de soutien est nécessaire. Nous sommes heureux de pouvoir aider la Klinikum Stuttgart et le Marienhospital à court terme. Chez Porsche, aider les autres est quelque chose qui est profondément enraciné dans notre culture. Dans ce cas, nous soutenons le travail exigeant des médecins et du personnel infirmier et assurons les meilleurs soins possibles aux patients », explique Andreas Haffner, membre du directoire de Porsche AG en charge des ressources humaines et des affaires sociales.

La Klinikum Stuttgart – comprenant les trois hôpitaux Katharinenhospital, l’hôpital Bad Cannstatt et le plus grand hôpital pour enfants d’Allemagne, l’Olgahospital – recevra environ 810 000 euros. Cette grosse somme sera utilisée pour acheter 20 appareils d’anesthésie et 21 appareils respiratoires. Des endoscopes supplémentaires pour l’intubation seront également achetés ainsi qu’un LightCycler 480. Il s’agit d’un appareil de laboratoire qui est utilisé, entre autres, pour détecter le coronavirus dans des échantillons d’ADN.

Le Dr Alexander Hewer, directeur commercial de la Klinikum Stuttgart, est ravi de son soutien : « A la Klinikum Stuttgart, nous avons plus que doublé la capacité de ventilation de 90 lits au début de l’année à plus de 200 entre-temps. En outre à notre personnel hautement qualifié, nous sommes bien sûr dépendants d’équipements modernes. Nous remercions Porsche AG pour le don généreux. Nous pouvons désormais également augmenter considérablement nos capacités de test pour détecter les infections du coronavirus. De grandes capacités de test sont la condition préalable à un assouplissement progressif de la restrictions de contact actuellement applicables. »

Porsche fait un don d’environ 500 000 euros au Marienhospital de Stuttgart. Ce montant permettra d’acheter 15 000 masques de protection FFP2 et 100 000 masques de protection bouche et nez premium ainsi qu’une unité de radiographie mobile. De plus, 30 pompes à perfusion de seringues seront également achetées. Ce sont des pompes qui sont utilisées pour injecter en continu des médicaments aux patients. Les débitmètres d’oxygène sont également sur la liste. L’argent sera également utilisé pour relier les machines de chevet installées dans les lits supplémentaires de soins intensifs au réseau du système de gestion des données des patients.

« Toutes ces choses urgentes seront d’abord utilisées pour traiter nos patients atteints du coronavirus. Cependant, une fois la crise du coronavirus terminée, cet équipement bénéficiera également aux personnes atteintes d’autres maladies. Nous remercions vivement Porsche pour ce don généreux et durable », a déclaré Markus Mord, PDG du groupe Vinzenz von Paul Kliniken auquel appartient le Marienhospital.

Photos : Porsche