Audi lance la 5G en production en partenariat avec Ericsson

Audi franchit une nouvelle étape en intégrant la 5G en production : en collaboration avec le fournisseur de réseau suédois Ericsson, Audi présente un nouveau projet pilote sur l’interaction homme-robot. L’un des premiers cas à être présenté sera une application d’automatisation connectée en 5G avec un accent particulier sur la sécurité personnelle.

L’utilisation de la 5G en production offre de nombreuses opportunités : une communication transparente en temps réel est une condition préalable pour permettre aux robots de production sans fil et aux employés de travailler ensemble en harmonie à l’avenir. Contrairement aux autres technologies sans fil, la 5G est plus fiable, réagit de manière plus robuste aux niveaux d’utilisation élevés et est donc particulièrement adaptée pour connecter des capteurs, des machines et des appareils exploités par des êtres humains. Avec Audi, Ericsson présente maintenant un autre exemple d’utilisation de la 5G dans la production automobile : un robot industriel installe un module d’airbag dans le volant d’une Audi.

La cellule du robot est protégée par des capteurs de sécurité. Dès qu’une main humaine franchit la barrière immatérielle de la cellule, le robot s’arrête automatiquement. La communication haute fréquence (bus de terrain) requise à cet effet est facilitée par le temps de latence très faible, c’est-à-dire un retard de bout en bout d’environ une milliseconde. Grâce à la technologie 5G, l’interaction entre l’homme et la machine est désormais également possible sans fil.

« La 5G combine tous les points de notre environnement de production, ce qui entraîne d’énormes améliorations en termes de flexibilité et de connectivité et montre comment les humains et les robots peuvent travailler ensemble en toute sécurité », explique Arjen Kreis, responsable de la planification de la technologie d’automatisation des ateliers de carrosserie chez Audi à Neckarsulm.

« Dans le cadre de notre projet avec Ericsson, que nous avons annoncé en 2018, nous testons la possibilité de la technologie 5G pour des applications industrielles dans l’usine intelligente de l’Audi Production Lab. Ces projets nous en apprendront davantage sur la façon dont les réseaux sans fil peuvent être utilisés de manière optimale dans une usine intelligente », explique le Dr Henning Löser, chef de l’Audi Production Lab, dans lequel les scénarios d’application industrielle pour la production automobile sont testés et développés en utilisant la 5G.

Avec Ericsson, Audi met ici l’accent sur une utilisation particulièrement critique de la latence, comme l’interaction avec un robot industriel.

Depuis 2018, le constructeur automobile premium Audi et la société suédoise de télécommunications Ericsson testent l’utilisation de la technologie 5G sans fil et réseau pour la production de véhicules. Le partenariat entre le constructeur automobile et le leader de l’innovation 5G permet de reconnaître très tôt le potentiel de la communication sans fil en production.

« La 5G offre une latence extrêmement faible qui répond aux exigences de performance de l’automatisation industrielle », a déclaré Marie Hogan, responsable Mobile Broadband & IoT chez Ericsson. « Des applications hautement développées et une mise en réseau IoT critique, combinées aux avantages d’une plus grande flexibilité, mobilité et efficacité à des fins d’automatisation de la production deviennent ainsi possibles pour la toute première fois. ‘Couper les câbles’ est le véritable tournant de l’ère de l’industrie 4.0. »

Photos : Audi